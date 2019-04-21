Видео недели: Нотр-Дам в огне, дебаты на Украине, орден Минниханову и дружба соседних регионов

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Пожар в соборе Парижской Богоматери

В понедельник, 15 апреля, в соборе Парижской Богоматери произошел сильнейший пожар. Огонь тушили до утра. В результате обрушились шпиль и крыша собора. Ролики горящего Нотр-Дама разлетелись по интернету. Предварительно причиной возгорания назвали короткое замыкание.

Дебаты Порошенко и Зеленского

В пятницу, 19 апреля, кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский провели дебаты на киевском стадионе «Олимпийский». За час они успели обсыпать друг друга множеством обвинений, встать на колени перед украинским народом и ни разу не вспомнили о конфликте на Донбассе и восстановлении экономики страны.

Минниханов и орден Салавата Юлаева

Президент РТ Рустам Минниханов посетил Уфу во время проведения дней Татарстана в Башкортостане 17 и 18 апреля. Он побывал на хоккейном матче, встретился с представителями татарских общественных организаций, принял участие в деловом форуме и открыл памятник Габдулле Тукаю. Кроме того, Минниханов встретился с врио главы РБ Радием Хабировым, который вручил главе Татарстана почетный орден Салавата Юлаева.

Первое видео с Хотиным

ФСБ и МВД провели совместную операцию по задержанию мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина. Он был отправлен под домашний арест по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей. Однако самым интересным в деле стало опубликованное видео миллиардера из списка Forbes. Предприниматель вел настолько закрытую жизнь, что этот ролик стал едва ли не единственным видео с ним.

Кабриолет Aurus

Минобороны впервые показало новый кабриолет российского бренда люксовых автомобилей Aurus на репетиции парада Победы в Алабино. Открывая парад 9 мая, на этих машинах проедут по Красной площади министр обороны и главнокомандующий сухопутными войсками. До этого в Сеть уже попадали снимки и видео кабриолетов, но автомобили были скрыты маскировочными чехлами.

Взрыв в Нижнекамске

Утром 19 апреля в Нижнекамске взорвался автомобиль Lada Largus. Хлопок произошел из-за двух газовых баллонов, находившихся в машине. Находившемуся в салоне водителю повезло — он отделался только переломом ребер и ожогами. Однако видео с камер наблюдения оказалось очень кинематографичным.

Intervals 2019

В Нижнем Новгороде прошел международный фестиваль аудиовизуального искусства Intervals 2019. Он проходил с 12 по 14 апреля, но был продлен из-за широкого интереса публики. В рамках фестиваля арт-объектами стали 12 нижегородских достопримечательностей. Множество роликов показывают, как новые технологии превращают свет и статичные здания в произведения искусства.

Нокаут от Овечкина

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин подрался на льду с игроком «Каролины» Андреем Свечниковым. Форварды из России сцепились во время игры, и в итоге 33-летний Овечкин отправил своего 19-летнего оппонента в нокаут.

Месси против «Манчестера»



Во вторник, 16 апреля, «Барселона» сошлась с «Манчестер Юнайтед» в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Барселоне и завершилась со счетом 3:0. Два мяча забил Лионель Месси. При этом первый гол был признан лучшим за неделю.

Пасхалки для животных

Лондонский зоопарк устроил для своих питомцев Пасху уже в четверг, 18 апреля. По западной традиции смотрители разместили в вольерах животных «пасхальные яйца», в которые были спрятаны различные лакомства.