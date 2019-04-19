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Конкурс Глинки в Казани завершен: на сцене БКЗ — лауреаты и ГСО РТ

22:00, 19.04.2019
Конкурс Глинки в Казани завершен: на сцене БКЗ — лауреаты и ГСО РТ Фото: vk.com/glinkacompetition2019

Сегодня гала-концертом в ГБКЗ им. С. Сайдашева завершился XXVI Международный конкурс вокалистов им. М. Глинки. Среди победителей — россияне, представители Казахстана и Китая. Сразу же после конкурса победители летят в Санкт-Петербург, где 21 апреля участвуют в гала-концерте на сцене Мариинского театра. На церемонии награждения и концерте лауреатов побывали корреспонденты «Реального времени».

Лауреаты конкурса

  • Первая премия: Мария Баракова (Россия), Константин Сучков (Россия)
  • Вторая премия: Эльза Исламова (Россия), Станислав Ли (Казахстан)
  • Третья премия: Ольга Маслова (Россия), Даолигень (Китай)
  • Четвертая премия: Анна Денисова (Россия), Акылбек Пиязов (Узбекистан)
  • Диплом: Екатерина Савинкова (Россия), Глеб Перязев (Россия)
  • Специальная премия имени Ирины Архиповой — Мария Баракова (Россия)
  • Приз за лучшее исполнение романса М.И. Глинки — Сергей Севастьянов (Россия), Эльза Исламова (Россия)

Премия «Лучшему концертмейстеру XXVI Международного конкурса вокалистов имени М.И. Глинки»:

  1. Алсу Барышникова (Россия)
  2. Елена Гаудасинская (Россия)
  3. Дарима Линховоин (Россия)
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
Видео Камиля Исмаилова, фото Максима Платонова
ОбществоКультура
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