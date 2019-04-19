Конкурс Глинки в Казани завершен: на сцене БКЗ — лауреаты и ГСО РТ

Сегодня гала-концертом в ГБКЗ им. С. Сайдашева завершился XXVI Международный конкурс вокалистов им. М. Глинки. Среди победителей — россияне, представители Казахстана и Китая. Сразу же после конкурса победители летят в Санкт-Петербург, где 21 апреля участвуют в гала-концерте на сцене Мариинского театра. На церемонии награждения и концерте лауреатов побывали корреспонденты «Реального времени».