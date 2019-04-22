Остановить проверки и упростить «нормативку»: Леонид Якунин оценил эксперимент по самозанятым

Несмотря на рост числа вышедших из тени предпринимателей, деятельность перед налоговой раскрывают не все

Председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Госсовета РТ Леонид Якунин дал оценку ходу эксперимента по самозанятым. О том, сколько всего в республике «неофициальных» самозанятых, большая или малая цифра в 1,888 млн рублей собранных платежей, сколько из зарегистрированных самозанятых оплатили налог, то есть совершили и отразили операции, и что нужно для успешного проведения эксперимента — в интервью главы бюджетного комитета парламента «Реальному времени».

— Леонид Александрович, завершился первый квартал года, мы увидели первые налоговые результаты. Как вы оцениваете ход эксперимента по самозанятым?

— Это самые первые месяцы эксперимента. Я считаю, что итоги на сегодня удовлетворительны, потому что темпы регистрации самозанятых увеличиваются и в целом по России, и по Татарстану. Я думаю, что к концу года число граждан, вышедших из тени, составит значительную сумму. По Татарстану, вы знаете, планы на 2019-й — 60 тысяч, а сегодня их уже более восьми тысяч. В первые три месяца регистрировалось в среднем по две тысячи человек, а за две недели апреля — уже полторы. Впереди еще достаточно много месяцев. Но нужна работа — и разъяснительная, и много другой.

— Сумма поступивших платежей по налогу до 25 марта — 1,888 млн рублей. Не мало?

— С одной стороны, это, конечно, небольшая цифра. Но это только первый срок уплаты. Не все включились в этот процесс — насколько мне известно, менее половины из зарегистрированных по РТ оплачивали налог, то есть вели деятельность или отражали операции. Но понятно, что сумма от месяца к месяцу будет постепенно увеличиваться. Поэтому для первого срока платежа это немало, это движение вперед. И следующее — мы ждем анализа по итогам трех месяцев, то есть трех сроков уплаты, чтобы можно было смотреть и темпы, и количество — в разных ракурсах.

— По нацпроекту МСП в этом году планируется зарегистрировать 200 тысяч самозанятых. Учитывая, что по России за три месяца таких предпринимателей уже около 60 тысяч, целевой показатель вполне достижим. Все же насколько реальна цель в 60 тысяч самозанятых по Татарстану?

— Если у нас в целом по республике, по данным Минэкономики, в этой сфере занято 250 тысяч человек, то достичь 60 тысяч в 2019 году — вполне достижимая задача. Для этого что нужно? Во-первых, продолжение активной разъяснительной работы. Во-вторых, поощрять выход из тени новыми стимулами. Вот уже министр финансов России Антон Силуанов предложил освободить самозанятых на пять лет или даже больший период от всех проверок. В-третьих, упростить для самозанятых все нормативные позиции, которые издали по тем или иным основным направлениям. На Совете по предпринимательству с участием президента говорили, что для самозанятых слишком много требований и жесткий контроль. У нас ведь для таких предпринимателей никакие специальные нормативные документы не предусмотрены. Например, СанПиН — они все для среднего, крупного бизнеса сделаны. А если человек пирожки дома печет — ему нужны какие-то другие условия. Хотя за качество он отвечать должен. Я думаю, скорость по приросту числа самозанятых будет нормальной. Свои прогнозные назначения в этой части республика исполнит.

Я считаю, что итоги на сегодня удовлетворительны, потому что темпы регистрации самозанятых увеличиваются и в целом по России, и по Татарстану



— Ваше личное мнение: насколько корректна цель, считаемая в количестве людей, а не в объеме сборов? Теоретически зарегистрировано будет 60 тысяч человек, а вести реальную деятельность и платить налоги будут, предположим, 30% процентов из них. Остальным не придется ни сдавать отчетность, ни вносить какие-то платежи. Есть ли смысл в таких количественных показателях?

— Мы слишком рано подводим итоги в этой части. По году посмотрим, сколько зарегистрировалось и какая средняя сумма налогов на одного самозанятого — вот тогда будет ясно. И то, как двигаться дальше в следующем году и как эта средняя сумма будет меняться, — все это покажет нам, как население доверяет новому закону, как оно видит преимущества налогового режима и как будет выходить из тени. Бизнес все аккуратно просчитывает, вкладывая свои деньги, — как их отбыть, получить определенную прибыль.

— Есть ли подвижки в плане мер по реальной поддержке самозанятых? В последнее время было слышно больше об информационном содействии, о намерениях на местах создать собственные программы помощи. А из ощутимых мер — пока лишь доступ самозанятых к биржевой площадке (с конца марта)...

— Программы помощи самозанятым действительно разрабатываются. Минэкономики готовит программу грантов — интересная тема, как и вопрос по биржевой площадке, — многие заинтересовались этим делом. Как я уже сказал, нужно полностью приостановить проверки — это главный момент. Всем структурам, которые контролируют бизнес в той или иной мере необходимо привести нормативные акты в соответствие с этим законом, чтобы они соответствовали новому налоговому режиму. И вот такое решение, на мой взгляд, будет одной из лучших форм поддержки самозанятых. Банки дорабатывают свои сервисы, чтобы упростить жизнь самозанятым — вплоть до контроля, уплаты налоговых платежей. Сегодня все структуры озадачены этим вопросом — как помочь людям выйти из тени. Я думаю, что у нас в течение полугодия будет еще много предложений, самозанятые столкнутся с какими-то проблемами, которые впоследствии войдут в повестку дня для обсуждения.

— Вы часто общаетесь с профильным комитетом Госдумы. Какая там повестка по данному эксперименту, поддержке самозанятых?

— Они тоже заинтересованы в результатах эксперимента. И к ним, и к нам обращаются и другие регионы, не только из числа пилотных. Многие в стране интересуются этим вопросом и хотят участвовать в эксперименте. Регионы хотят знать промежуточные результаты, о возникающих проблемах. Но чтобы что-то рекомендовать с нашей стороны, нужно посмотреть хотя бы полгода — четкие цифры, результаты, проблемы до конца выявить. И Госдуму, ее профильный комитет интересует, что же нужно сделать, чтобы этот закон хорошо работал. Потому что в Госдуме и у нас есть задача — контроль за исполнением закона. Поэтому проблемы выявляем, чтобы потом внести какие-то дополнения.

— Решен ли вопрос о том, как полученные от самозанятых средства будут доводиться до муниципалитетов?

— Мы на сессии приняли решение, что все полученные в рамках данного налогового режима средства пойдут обратно в муниципалитеты. Потом, правда, приостановили эту норму, потому что это невозможно сделать в сегодняшней программе, которую разработала ФНС. Сами знаете, у нас в республике 956 различных муниципальных образований. А представьте, сколько их по России, — программа будет утяжелена капитально. И пока полученные средства будут уплачиваться в республиканскую казну [63% — в региональный бюджет, 37% — в ФФОМС]. Но решением правительства суммы, которые поступят, будут возвращены в каждый муниципальный район субсидиями, трансфертами — по объему уплаченных средств. Пока, правда, суммы небольшие, если, например, два миллиона рублей первых полученных средств на 45 территорий разделить. Сколько пришло, столько и уйдет. Это даже без сомнений.

Всем структурам, которые контролируют бизнес в той или иной мере, необходимо привести нормативные акты в соответствие с этим законом, чтобы они соответствовали новому налоговому режиму. И вот такое решение, на мой взгляд, будет одной из лучших форм поддержки самозанятых



— Нет ли опасений, что, несмотря на прямой запрет в законодательстве, работодатели будут прекращать со своими работниками трудовые отношения и переходить на гражданско-правовые — как с самозанятыми?

— У нас народ активный, варианты они всегда будут искать и находить. Но в законе предусмотрено, что если ты со своим работником в трудовых отношениях состоял, то потом в течение двух лет не можешь брать его самозанятым. Да, новые предприятия это могут сделать. Но с другой стороны, они дают работу самозанятым, уплачивают им положенные средства, с которых самозанятые оплачивают часть в бюджет. Пусть ставка составляет четыре или шесть процентов. Небольшая сумма, но тут интерес самих самозанятых — появляется реальная возможность выйти на малый, средний и крупный бизнес. А это уже другой этап развития. А то, что боимся или не боимся… Есть ограничения и есть контроль со стороны налоговиков. Пусть он ведется не сразу год в год, а по его истечении, может, в течение двух-трех лет — юрлица-нарушители будут на контроле налоговых служб.

— С какими проблемами чаще всего обращаются самозанятые к власти?

— В республике очень активно действует Совет по предпринимательству во главе с президентом. И это очень эффективная мера, которой нет в других регионах. На его заседаниях бывают все министры, бизнес озвучивает все проблемы, по разным отраслям. Я там всегда бываю и хочу сказать, что вопросы решаются очень быстро. И даже с приглашением отдельных лиц из федерального центра. Им доводятся просьбы — что нужно поправить, что нужно внести. А проблем много. Чем больше самозанятых, чем больше направлений, тем больше выходит проблем. Законодательство и некоторые акты отдельных отраслей, как я уже сказал, не приведены в соответствие с этим законом. Оно касается малого, среднего и крупного бизнеса, а самозанятым эти нормативы не подходят — бумаги надо формировать, справки, еще что-то собирать. В части надзорных, лицензирующих органов есть проблемы, которые нужно урегулировать. И это очень большой блок вопросов. По отношениям с банками бывают проблемы. Хорошо, что наши банки не пошли впереди паровоза. А сейчас по поводу операций уже нашли выход — ты должен сообщить банку, что зарегистрирован самозанятым, и тогда проблем со счетом не будет. Одно дело — личный счет для зарплаты, собственных операций, другое — счет, по которому ты работаешь как самозанятый.

— Леонид Александрович, спасибо за интервью.