«Их нравы»: как Мустафа Кемаль стал Ататюрком по рекомендации армянина

Отец нации: республика и религия

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Свою сегодняшнюю колонку он вновь посвятил Мустафе Кемалю Ататюрку, остановившись подробнее на его реформах в Турецкой Республике и отношении к религии.

Революционные законы республики

С подписанием Лозаннского мирного договора были определены современные границы Турецкого государства. Когда внешние волнения более-менее улеглись, настала пора обратить пристальное внимание на внутреннее устройство новообразованной Турции. Споры о форме устройства продолжались параллельно с национально-освободительной войной и велись между сторонниками конституционной монархии и республики. Хотя из речей самого Мустафы Кемаля и следовало, что между этими двумя формами особой разницы нет, сам он больше склонялся к республиканской модели.

Не исключено, что эти речи произносились для того, чтобы как-то подготовить национальное собрание к объявлению республики. После всех внутрипарламентских перипетий, споров, изменения конституции 1921 года и окончания подготовительных процессов 29 октября 1923 года в 20:30 по местному времени депутатами Великого национального собрания (ВНСТ) была объявлена Турецкая Республика. С тех пор эта дата отмечается как День республики.

Ататюрк выходит из здания парламента. Фото wikipedia.org

Затем Мустафа Кемаль паша, который на тот момент был депутатом от провинции Бала, что находится в 73 километрах от Анкары, единогласно избирается президентом новой республики. На этот пост он переизбирался еще три раза подряд. Став президентом, Мустафа Кемаль паша проводит целый комплекс коренных преобразований и реформ, которые впоследствии получат название «революций», а сам инициатор этих изменений именовал их «доведением Турции до уровня современных цивилизаций». Самыми революционными среди нововведений оказались следующие законы:



Закон о всеобщем народном образовании. В его рамках были закрыты абсолютно все медресе, а все школы были собраны под крылом Министерства народного образования. Каждый получал доступ к обязательному и бесплатному светскому начальному образованию. Закон о переходе на европейскую систему мер и весов заметно облегчил ведение международной торговли. Изменение календаря с мусульманского лунного на григорианский, а также введение 24 часов в сутках тоже способствовало облегчению международных контактов и было нацелено на интеграцию в европейское цивилизационное поле. Принятие нового Гражданского кодекса по образцу швейцарского фактически отменяло действие законов шариата. Был оформлен некий переход с религиозных норм на светские. Согласно новому кодексу, позволялось иметь всего одну жену, обеспечивалось равноправие в вопросах наследования и многое другое. Предоставление женщинам избирательного права на муниципальных и парламентских выборах способствовало дальнейшей эмансипации женщин. Однако здесь стоит отметить, что несмотря на то, что практически все приверженцы кемализма являются ярыми и истинными сторонниками феминизма, положение женщин в Османской империи, а также в республиканской Турции выгодно отличалось от того, что на тот момент происходило в Европе. То есть в Турции не было движения суфражисток — для этого не было никаких оснований, а самыми ярыми феминистами были мужчины. Переход на латиницу оформил окончательные цивилизационные предпочтения новообразованного государства. Принятие закона о фамилиях, согласно которому Мустафа Кемаль получил фамилию Ататюрк. Существует несколько версий того, кто придумал эту фамилию. По одной из них, это дело рук известного османского лингвиста армянского происхождения Агопа Мартаяна — первого председателя Турецкого лингвистического общества (основанного Ататюрком в 1932 году), который, кстати говоря, по новому закону сменил свою фамилию на поэтическую Дильачар, что можно перевести как «открывающий язык».

Переход на латиницу оформил окончательные цивилизационные предпочтения новообразованного государства. Фото tccb.gov.tr

Кемаль и религия



Мы перечислили самые знаковые и судьбоносные решения, которые повлияли на коренное изменение формы, содержания и облика страны. Конечно же, они вызывали большие дискуссии как в стенах парламента, так и на обывательских кухнях. Кроме того, стоит отметить ряд решений и законов, принятие которых было чувствительным для мусульманского большинства страны. Это и закрытие медресе, и введение азана по-турецки (что, впрочем, не противоречило и нормам шариата; многие муэдзины после турецкого азана, спустившись с минарета, в стенах мечети дублировали его на арабском), и закрытие текке и завийе, кроме некоторых (это решение было принято после подавления восстания шейха Саида, который ратовал за восстановление халифата).

Вообще, в этой связи Ататюрк предстает перед нами как весьма противоречивая фигура. Противники Ататюрка и кемализма клеймят его за бездуховность, антирелигиозность и отрицание основ ислама. Сторонники, наоборот, говорят о том, что это лучшее, что могло случиться с исламской уммой, так как она сама погрязла во грехе и сбилась с истинного пути. Находятся и весьма оригинальные предположения, подчеркивающее, что по материнской линии Ататюрк является сеидом и его род восходит к пророку Мухаммаду. Все это приводит к тому, что на современном этапе среди турецкого политического истеблишмента мы можем наблюдать некий микс кемализма и глубокой религиозности. Пожалуй, самым ярким его проявлением является посещение новоизбранным мэром Анкары Мансуром Явашем (от республиканской партии СНР — детища Ататюрка) сначала могилы и мечети суфийского шейха Хаджи Бекташа Вели, а затем Аныткабира — мавзолея, где похоронен Ататюрк.

Обрисуем несколькими штрихами вопрос об отношении Мустафы Кемаля к религии. Во-первых, необходимо обозначить, что Ататюрк не был противником религии. Он был противником «чиновников» от религии и тех, кто спекулирует на этой теме ради личной выгоды.

Во-вторых, в светском государстве он видит возможность мирного сосуществования не только различных религиозных конфессий, но и различных течений одной конфессии. Как результат, если сравнивать с другими странами региона, со времен образования республики и вплоть до сегодняшнего дня Турцию не сотрясали конфликты на религиозной почве.

В-третьих, если Ататюрк был противником ислама, то почему ислам не исчез из этой страны, более того, она до сих пор остается самым комфортным местом пребывания для мусульман всего мира?

В-четвертых, если он был противником ислама, то почему каждый год на свои деньги организовывал религиозные поминальные мероприятия (мевлют) в память тех, кто пал мученической смертью в битве при Галиполи?

В-пятых, в его дневниках, а их 12, есть такие строки: «… сегодня пригласил войскового имама и с ним до поздней ночи читали Коран и делали дуа за погибших солдат… исправлял его ошибки, во время чтения, он ставил неправильные ударения». Или из этой же серии — в дневниках он пишет о тех книгах, которые читает, и после прочтения трудов Аль-Газали и Ибн-Араби делает такую пометку: «Как можно сомневаться в существовании Аллаха?».

И в-последних, в одном из интервью Ататюрка спросили, кто для него является примером военного гения и непревзойденным стратегом. Он ответил, что первый — это пророк Мухаммад, и в качестве примера привел расстановку войск во время сражения при Ухуде; а второй — это Фатих султан Мехмед, завоевавший Константинополь. Конечно же, справедливости ради стоит отметить, что подобные записи в его дневниках встречаются только до 1924 года, после установления республики и избрания нового пути для страны он уже не говорит о религии.

В одном из интервью Ататюрка спросили, кто для него является примером военного гения и непревзойденным стратегом. Он ответил, что первый — это пророк Мухаммад, и в качестве примера привел расстановку войск во время сражения при Ухуде; а второй — это Фатих султан Мехмед, завоевавший Константинополь. Илл. wikipedia.org (Вступление Мехмеда II в Константинополь. Картина Жана-Жозефа Бенжамен-Констана)

В целом, и во внутренней, и во внешней политике Мустафы Кемаля прослеживается четкое знание существующего положения, правильное целеполагание, точный расчет и прагматизм в принятии решений. Возможно, именно эти качества сделали его одним из самых успешных лидеров XX века.



Сегодня мы немного коснулись внутренней политики, а в следующих публикациях расскажем о состоянии дел на международной арене.

Продолжение следует

Булат Ногманов