«Их нравы»: как Мустафа Кемаль стал Ататюрком по рекомендации армянина
Отец нации: республика и религия
Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Свою сегодняшнюю колонку он вновь посвятил Мустафе Кемалю Ататюрку, остановившись подробнее на его реформах в Турецкой Республике и отношении к религии.
Революционные законы республики
С подписанием Лозаннского мирного договора были определены современные границы Турецкого государства. Когда внешние волнения более-менее улеглись, настала пора обратить пристальное внимание на внутреннее устройство новообразованной Турции. Споры о форме устройства продолжались параллельно с национально-освободительной войной и велись между сторонниками конституционной монархии и республики. Хотя из речей самого Мустафы Кемаля и следовало, что между этими двумя формами особой разницы нет, сам он больше склонялся к республиканской модели.
Не исключено, что эти речи произносились для того, чтобы как-то подготовить национальное собрание к объявлению республики. После всех внутрипарламентских перипетий, споров, изменения конституции 1921 года и окончания подготовительных процессов 29 октября 1923 года в 20:30 по местному времени депутатами Великого национального собрания (ВНСТ) была объявлена Турецкая Республика. С тех пор эта дата отмечается как День республики.
- Закон о всеобщем народном образовании. В его рамках были закрыты абсолютно все медресе, а все школы были собраны под крылом Министерства народного образования. Каждый получал доступ к обязательному и бесплатному светскому начальному образованию.
- Закон о переходе на европейскую систему мер и весов заметно облегчил ведение международной торговли.
- Изменение календаря с мусульманского лунного на григорианский, а также введение 24 часов в сутках тоже способствовало облегчению международных контактов и было нацелено на интеграцию в европейское цивилизационное поле.
- Принятие нового Гражданского кодекса по образцу швейцарского фактически отменяло действие законов шариата. Был оформлен некий переход с религиозных норм на светские. Согласно новому кодексу, позволялось иметь всего одну жену, обеспечивалось равноправие в вопросах наследования и многое другое.
- Предоставление женщинам избирательного права на муниципальных и парламентских выборах способствовало дальнейшей эмансипации женщин. Однако здесь стоит отметить, что несмотря на то, что практически все приверженцы кемализма являются ярыми и истинными сторонниками феминизма, положение женщин в Османской империи, а также в республиканской Турции выгодно отличалось от того, что на тот момент происходило в Европе. То есть в Турции не было движения суфражисток — для этого не было никаких оснований, а самыми ярыми феминистами были мужчины.
- Переход на латиницу оформил окончательные цивилизационные предпочтения новообразованного государства.
- Принятие закона о фамилиях, согласно которому Мустафа Кемаль получил фамилию Ататюрк. Существует несколько версий того, кто придумал эту фамилию. По одной из них, это дело рук известного османского лингвиста армянского происхождения Агопа Мартаяна — первого председателя Турецкого лингвистического общества (основанного Ататюрком в 1932 году), который, кстати говоря, по новому закону сменил свою фамилию на поэтическую Дильачар, что можно перевести как «открывающий язык».
Кемаль и религия
Мы перечислили самые знаковые и судьбоносные решения, которые повлияли на коренное изменение формы, содержания и облика страны. Конечно же, они вызывали большие дискуссии как в стенах парламента, так и на обывательских кухнях. Кроме того, стоит отметить ряд решений и законов, принятие которых было чувствительным для мусульманского большинства страны. Это и закрытие медресе, и введение азана по-турецки (что, впрочем, не противоречило и нормам шариата; многие муэдзины после турецкого азана, спустившись с минарета, в стенах мечети дублировали его на арабском), и закрытие текке и завийе, кроме некоторых (это решение было принято после подавления восстания шейха Саида, который ратовал за восстановление халифата).
Вообще, в этой связи Ататюрк предстает перед нами как весьма противоречивая фигура. Противники Ататюрка и кемализма клеймят его за бездуховность, антирелигиозность и отрицание основ ислама. Сторонники, наоборот, говорят о том, что это лучшее, что могло случиться с исламской уммой, так как она сама погрязла во грехе и сбилась с истинного пути. Находятся и весьма оригинальные предположения, подчеркивающее, что по материнской линии Ататюрк является сеидом и его род восходит к пророку Мухаммаду. Все это приводит к тому, что на современном этапе среди турецкого политического истеблишмента мы можем наблюдать некий микс кемализма и глубокой религиозности. Пожалуй, самым ярким его проявлением является посещение новоизбранным мэром Анкары Мансуром Явашем (от республиканской партии СНР — детища Ататюрка) сначала могилы и мечети суфийского шейха Хаджи Бекташа Вели, а затем Аныткабира — мавзолея, где похоронен Ататюрк.
Обрисуем несколькими штрихами вопрос об отношении Мустафы Кемаля к религии. Во-первых, необходимо обозначить, что Ататюрк не был противником религии. Он был противником «чиновников» от религии и тех, кто спекулирует на этой теме ради личной выгоды.
Во-вторых, в светском государстве он видит возможность мирного сосуществования не только различных религиозных конфессий, но и различных течений одной конфессии. Как результат, если сравнивать с другими странами региона, со времен образования республики и вплоть до сегодняшнего дня Турцию не сотрясали конфликты на религиозной почве.
В-третьих, если Ататюрк был противником ислама, то почему ислам не исчез из этой страны, более того, она до сих пор остается самым комфортным местом пребывания для мусульман всего мира?
В-четвертых, если он был противником ислама, то почему каждый год на свои деньги организовывал религиозные поминальные мероприятия (мевлют) в память тех, кто пал мученической смертью в битве при Галиполи?
В-пятых, в его дневниках, а их 12, есть такие строки: «… сегодня пригласил войскового имама и с ним до поздней ночи читали Коран и делали дуа за погибших солдат… исправлял его ошибки, во время чтения, он ставил неправильные ударения». Или из этой же серии — в дневниках он пишет о тех книгах, которые читает, и после прочтения трудов Аль-Газали и Ибн-Араби делает такую пометку: «Как можно сомневаться в существовании Аллаха?».
И в-последних, в одном из интервью Ататюрка спросили, кто для него является примером военного гения и непревзойденным стратегом. Он ответил, что первый — это пророк Мухаммад, и в качестве примера привел расстановку войск во время сражения при Ухуде; а второй — это Фатих султан Мехмед, завоевавший Константинополь. Конечно же, справедливости ради стоит отметить, что подобные записи в его дневниках встречаются только до 1924 года, после установления республики и избрания нового пути для страны он уже не говорит о религии.
Сегодня мы немного коснулись внутренней политики, а в следующих публикациях расскажем о состоянии дел на международной арене.
Продолжение следует
Справка
Булат Ногманов — исследователь, переводчик.
- Родился в 1985 году в селе Апастово Апастовского района Татарстана.
- В 2008 году окончил Международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Ясави по специальности «Международные отношения».
- В 2010 году окончил магистратуру Анкарского университета по той же специальности.
- Участник этнографических экспедиций.
- Член татарстанского отделения Русского географического общества.
- Владеет английским, турецким и казахским языками.
- Публикуется также на портале www.islamosfera.ru.
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