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«Большая перемена — 2019»: вариации на тему WorldSkills и победители-миллионеры

22:00, 16.04.2019
«Большая перемена — 2019»: вариации на тему WorldSkills и победители-миллионеры Фото: kzn.ru

Сегодня завершился Казанский фестиваль общеобразовательных учреждений «Большая перемена — 2019». На гала-концерте выступили лучшие танцоры, певцы, модели и модельеры, актеры и многие другие, кто прошел отборочные внутришкольные, районные и городские этапы. В этом году фестиваль объединил 3 тыс. ребят с 1 по 11 класс из 125 школ города. Лучшие были определены лучшие по 4 направлениям: музыкальное, танцевальное, театральное и оригинальное. Большинство выступлений ребят было посвящено теме предстоящего чемпионата рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019: в каждой из номинаций конкурсной программы фестиваля учреждена специальная награда «Лучший номер на тему «Чемпионата мира по Worldskills».

Главный приз и сертификат на сумму 1 млн рублей на покупку специального оборудования получила школа №180 Советского района.

Видео Камиля Исмаилова
ОбществоОбразование
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