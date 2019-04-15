Прокурор запросил для оправданного зама главного пристава РТ 4 года условно

Фото: "Реальное время"

В Вахитовском суде Казани завершились судебные прения по второму уголовному делу заместителя главы УФССП по РТ Сергея Плющего. Гособвинитель запросил для него 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Сегодня Плющему будет предоставлено право выступить с последним словом, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Напомним, заместителя главного пристава Татарстана обвиняют в превышении полномочий и получении взятки 100 тыс. рублей в 2015 году за снятие запрета регистрационных действий на квартиру должника.

Вину подсудимый не признает. Ранее он уже был оправдан Вахитовским судом по первому делу о превышении полномочий с незаконным закрытием исполнительных производств, и этот приговор узаконил Верховный суд РТ.