Хабиров пообещал бороться с паркующимися на газонах автомобилистами

Врио главы РБ Радий Хабиров пообещал начать борьбу с парковкой на газонах в Башкирии. Такое явление руководитель региона назвал беззаконием.

«Снег сходит, и у нас в городах, крупных населенных пунктах царит полное административное беззаконие. Мы заставим автолюбителей уважать правила дорожного движения и интересы наших жителей», — приводит слова Хабирова «Башинформ».

Глава региона заявил, что в республике должна быть налажена работа административных комиссий. Города и крупные муниципалитеты должны будут отчитываться о типах ограничительных столбов и динамике их установки.

Работа по установке заборов и других ограничителей в муниципалитетах начнется с апреля. Врио главы Башкортостана сообщил, что крупные закупки проведут через республиканскую казну, остальные средства Радий Хабиров посоветовал брать из местных бюджетов и внебюджетных источников.

Напомним, что руководитель республики потребовал также избавиться от мусора в городах.