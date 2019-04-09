В Башкирии приняли законопроект о штрафах за парковку на газонах

Депутаты Госсобрания — Курултая РБ приняли во втором чтении законопроект о штрафах за парковку на газонах. Об этом сообщил врио главы Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсетях.

Руководитель республики опубликовал фотографии с автомобилями, которые припаркованы в неположенном месте, отметив, что «больше такого свинства не будет».

«Закон принят. Тащить грязь с газонов нашим же детям в легкие прекращаем прямо сейчас. Выловим всех и оштрафуем, пусть не обижаются», — написал Хабиров.

Также он добавил, что городам РБ поставлена новая задача по увеличению количества «нормальных парковочных мест».

Штрафы за парковку на газонах составят для физических лиц — от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных — 5 до 10 тысяч, для юридических лиц — от 20 до 30 тысяч.



Напомним, ранее Хабиров пообещал бороться с паркующимися на газонах автомобилистами. Такое явление он назвал беззаконием.