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Видеоопрос: «В какие венчурные проекты инвестировать менее рискованно?»

07:00, 13.04.2019 5
Видеоопрос: «В какие венчурные проекты инвестировать менее рискованно?» Фото: techfusion.ru

В 2018 году объем инвестиций на мировом венчурном рынке вырос на 64 процента и достиг 277 млрд долларов. Такие цифры были озвучены на Российском венчурном форуме, который прошел на неделе в Казани. Самыми прорывными направлениями для вложения денег стали искусственный интеллект, цифровые технологии, здравоохранение.

«В какие проекты инвестировать менее рискованно?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у участников мероприятия.

Ксения Жаркова, видео Камиля Исмаилова
ЭкономикаИнвестицииБизнес
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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 07:38
    Во все рисковано.Особенно у нас.Особенно глядя на нижнее фото.
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  • Анонимно 07:44
    Нет стопроцентной уверенности и надёжности, везде есть риски
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  • Анонимно 08:31
    Маленькие деньги во все проекты инвестировать -выкидывать на ветер.
    А у местных фондов не то что маленькие, нано инвестиции)
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  • Анонимно 09:53
    да во все страшно вкладываться
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  • Анонимно 10:00
    Нужно перед вложением взвесить все за и против и уже тогда делать инвестиции...
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