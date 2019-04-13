Видеоопрос: «В какие венчурные проекты инвестировать менее рискованно?»

В 2018 году объем инвестиций на мировом венчурном рынке вырос на 64 процента и достиг 277 млрд долларов. Такие цифры были озвучены на Российском венчурном форуме, который прошел на неделе в Казани. Самыми прорывными направлениями для вложения денег стали искусственный интеллект, цифровые технологии, здравоохранение.