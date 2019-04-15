Госзакупки: «Ансаты» над Парижем, университетские букеты за 2 млн рублей и обновленный памятник Джалилю

Обзор наиболее интересных тендеров недели в Татарстане

1. Дом, который достроит Исполком

МУП «Дирекция муниципальных жилищных программ» продолжает заниматься вопросами строительства новых домов в Казани. На прошлой неделе был объявлен тендер на проектирование 24-этажного дома в Юдино, а на этой неделе появился заказ на завершение строительства и ввод в эксплуатацию 9-этажного дома на улице Ютазинской в Московском районе за 59,5 млн рублей. Об этом стало известно 9 апреля. Заявки на участие будут приниматься до 25 апреля, итоги конкурса подведут 30 апреля.

В соответствии с техзаданием, от подрядчика потребуется завершить строительство и ввести в эксплуатацию 72-квартирный дом, в частности, устроить внутренние и наружные инженерные сети, благоустроить прилегающую территорию. В доме будет 29 однокомнатных квартир, 34 двухкомнатных, 9 трехкомнатных.

2. Два «Ансата» в Париже

«Казанский вертолетный завод» готов потратить 49,6 млн на участие в выставке Paris Airshow-2019, которая пройдет в конце июня во французском Ле-Бурже. Информация о закупке появилась 8 апреля, заявки будут приниматься до 25 апреля, а итоги подведут 15 мая. При этом информация о планах по участию в выставке появилась еще в середине февраля.

Судя по техническому заданию, в авиасалоне примут участие два вертолета «Ансат» производства КВЗ. Подрядчик должен будет обеспечить их доставку автомобильным транспортом в одну и другую сторону. Летная и техническая группа, и также основная делегация доберутся до Франции на самолетах, обеспечить это также потребуется от подрядчика. Летной и технической группе КВЗ оплатит проживание в трехзвездочной гостинице на «полупансионе», основной делегации обеспечат проживание в четырехзвездочном отеле, а управляющий директор предприятия, конечно же, получит одноместный номер в пятизвездочной гостинице.

3. Для Министерства информатизации — 12 блейд серверов

Министерство информатизации и связи собирается закупить компьютерной техники на 27,1 млн рублей. Информация об этом была обнародована 10 апреля, заявки будут приниматься до 26 апреля, а аукцион состоится 6 мая. Закупка будет профинансирована из бюджета Татарстана.

«Блейд-сервер» представляет собой сервер с компонентами, вынесенными и обобщенными в корзине для уменьшения занимаемого пространства. Фото racksolutions.com



Речь в закупке идет о 12 серверах-лезвиях, необходимых для модернизации существующего комплекса Cisco Unified Computing System (сервер центров обработки данных). Товар должен быть поставлен в течение трех месяцев. «Сервер-лезвие» также известен как «блейд-сервер» — представляет собой сервер с компонентами, вынесенными и обобщенными в корзине для уменьшения занимаемого пространства.

4. У ПАТП №4 за год уйдет 23 миллиона на запчасти

Один из крупнейших перевозчиков города, МУП ПАТП №4, собирается заплатить около 23 млн рублей за запчасти для автобусов. О закупке стало известно 11 апреля, заявки предприятие будет принимать до 23 апреля, а итоги подведут на следующий день — 24 апреля.

Запчасти должны поставляться до 30 апреля 2020 года, по заявкам заказчика в течение 24 чсов с момента получения заявки. В списке — 114 видов запчастей. Среди них заявлены как недорогие стопоры втулки тормозных колодок по 19,7 рубля, так и, например, электронные щитки приборов по 29,7 тысячи и картеры редуктора по 38 тысяч. Также ПАТП №4 понадобится 10 гидромоторов по 43,7 тысячи рублей.

5. Конкурс от Минобраза с экскурсией по МКС

Министерство образования и науки готовится заплатить 6,1 млн рублей за организацию и проведение второго этапа республиканского конкурса «IT-чемпион». Информация о закупке появилась 5 апреля, заявки принимаются до 22 апреля, а аукцион состоится 25 апреля. Закупку профинансируют из бюджета Татарстана.

Услуги должны быть оказаны до 30 мая 2019 года в Казани. Исполнитель должен будет предоставить комплекс помещений, в том числе — два помещения для киберспорта. Также должны быть созданы три фотозоны — на станции Космос, «Игра престолов» и «Топовые люди». Потребуются также 11 оборудованных помещений — научно-познавательных станций. Среди вариантов этих станций — «Профориентатор» (с возможностью получить данные о наиболее подходящих направлениях профильного обучения), «Юный турист» (обучение установке палатки, розжигу костра и ориентированию на местности), «Занимательная криминалистика», «Космос» с виртуальной 3D-экскурсией по МКС.

Среди вариантов станций — «Космос» с виртуальной 3D-экскурсией по МКС. Фото hi-tech.ua

6. Студенческий баскетбольный финал за 4 миллиона

Проведет мероприятие и Министерство спорта Татарстана. Ведомство готово потратить 4,1 млн рублей на проведение в Казани суперфинала Ассоциации студенческого баскетбола. Информация о соответствующем тендере была опубликована на портале госзакупок 8 апреля, заявки будут приниматься до 24 апреля, а аукцион состоится 29 апреля.

Мероприятие должно пройти в Казани в мае 2019 года. Оно будет длиться 3 дня. Аренда здания с одни залом будет стоить 5 тысяч рублей в час, а здания с залами на 6,5 и 1,4 тысячи зрителей — 8,8 тысячи рублей в час. Подрядчик, кроме того, должен предоставить транспорт и организовать размещение и питание, обеспечить безопасность и медобслуживание, оформить помещения.

7. За вредность: судьи Татарстана полечатся в санаториях

Управление судебного департамента в Татарстане собирается потратить 3,25 млн рублей на санаторно-курортные путевки для судей районных и городских судов. О тендере стало известно 11 апреля, заявки будут принимать до 26 апреля, а аукцион состоится 6 мая. Закупка будет осуществлена из средств федерального бюджета.

Как следует из техзаданий, действующие мировые судьи отдохнут в санаториях на берегу Финского залива, в Кисловодске, в поселке Васильево, в Сочи, в Гафурийском районе Башкортостана. Действующие федеральные судьи пройдут курс лечения в Сочи, в Алтайском крае, в Туапсинском районе Краснодарского края, в Кисловодске, в Ульяновской области и других местах. В основном лечение будет длиться по 14 дней. У санаториев — разные профили, в том числе профиль «повышение жизненного тонуса и укрепление иммунной системы».

Действующие мировые судьи отдохнут в санаториях на берегу Финского залива, в Кисловодске, в поселке Васильево, в Сочи, в Гафурийском районе Башкортостана. Фото rgo-rb.ru

8. Выставка арт-группы AES+F в Музее ИЗО

Государственный музей изобразительных искусств готов потратит на экспонаты к выставке Inverso Mundus российской арт-группы AES+F сумму в 2,4 млн рублей. Информация об этом была обнародована 8 апреля. Закупка будет осуществлена у единственного поставщика.

18 экспонатов будут предоставлены московским ООО «Триумф-Галерея» за 2,4 млн рублей — он же является и единственным поставщиком. Страховка обойдется в 150 тысяч рублей, а транспортировка из Москвы в Казань и обратно — в 350 тысяч рублей. Выставка будет проводиться с мая по август. Компания-исполнитель зарегистрирована на набережной Академика Туполева, учредитель и директор — Вера Крючкова. Сама галерея современного искусства «Триумф» основана Емельяном Захаровым и Дмитрием Ханкиным в 2006 году, расположена на Ильинке.

9. Ремонт памятника Мусе Джалилю за 2,4 миллиона

Казанский Комитет внешнего благоустройства задумался о ремонте памятника Мусе Джалилю на площади около Кремля. О тендере стало известно 10 апреля, заявки принимаются до 18 апреля, а аукцион состоится 22 апреля. Стоимость работ составит 2,37 млн рублей.

Работы должны быть завершены до 30 октября 2019 года. Всего подрядчику понадобится 38 квадратных метров облицовочной плиты, 8,75 кубометра отделочного раствора, 0,00027 тонны (или 270 граммов) краски, примерно столько же олифы и 24 килограмма мастики.

Ремонтные работы должны быть завершены до 30 октября 2019 года. Фото Дмитрия Резнова

10. Два миллиона на букеты для КФУ

А вот Казанский федеральный университет собирается потратить почти 2 миллиона, точнее, 1,96 млн рублей, на букеты из свежесрезанных растений и флористические композиции. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются с 8 по 25 апреля, итоги будут подведены 30 апреля.

Букеты должны поставляться до 31 декабря 2019 года «по мере необходимости». Больше всего — 800 штук — понадобится свежесрезанных гвоздик. Каждая гвоздика будет стоить 60 рублей. По 120 рублей заплатят за каждую розу высотой не менее 60 см, всего их понадобится 300 штук. Также довольно много — по 280 штук — понадобится букетов трех видов. По 1200 рублей будут покупать букет из альстромерий, диантуса, роз, салала. В 2 тысячи рублей обойдется каждый из букетов с хризантемой, розами двух видов, эвкалиптом. По 3 тысячи будут стоить букет с орхидеями, альстромерией, трахелиумом, эвкалиптом, гвоздикой, розой и зеленью. Кроме того, по 4 тысячи будет стоить каждая из 15 цветочных композиций, а по 5 тысяч — каждая из 15 цветочных корзин.