Госзакупки: аренда авто для Путина, кондиционеры для Казгордумы, фокачча и дорблю для защитников прав

Обзор наиболее интересных тендеров недели в Татарстане

1. Трассу М-7 под Казанью капитально отремонтируют

Базирующееся в Казани федеральное ведомство — ФКУ «Федеральное управление автодорог Волго-Вятского региона» — собирается заплатить 805,7 млн рублей за капитальный ремонт 6,5 км трассы М-7. Информация о закупке появилась 1 апреля, заявки будут приниматься до 17 апреля, а аукцион состоится 22 апреля.

Ремонт затронет участок федеральной автодороги с 780 по 786,5 километры. Речь, судя по всему, идет о Зеленодольском районе Татарстана, сразу после моста через Волгу до развязки с дорогой в сторону Зеленодольска. Закупка будет профинансирована из федерального бюджета. Работы должны проводиться с 8 мая по 15 ноября 2019 года.

2. Две заправки «Татнефти» в Рязанской области

Тем временем «Татнефть» собирается наращивать свое присутствие на рынках в других регионах. На неделе, в частности, появился тендер на постройку двух автозаправочных станций и переходно-скоростных полос на трассе М-5 в Рязанской области. Стоимость двух АЗС составит 281,8 млн рублей. О закупке стало известно 3 апреля, заявки на участие будут приниматься до 17 апреля.

Первая из АЗС должна появиться на 305-м километре трассы «Урал», в Путятинском районе области. Второй автозаправочный комплекс появится в том же районе, около деревни Климовка, на бывших землях колхоза «Екатерининский». Одна из АЗС обойдется в 144,8 млн, вторая — в 137 млн рублей.

«Татнефть» собирается наращивать свое присутствие на рынках в других регионах. Фото azs.tatneft.ru



3. Музей-мемориал Великой Отечественной войны за 8 миллионов

Национальный музей Татарстана ищет подрядчика, который создаст экспозицию Музея-мемориала Великой Отечественной войны. Учреждение культуры готово заплатить за эти услуги сумму в 8,24 млн рублей. Информация о закупке появилась 29 марта, заявки буду приниматься до 22 апреля, а рассматривать их будут до 25 апреля.

Финансирование будет обеспечено из бюджета Татарстана. Музей-мемориал должен расположиться в Кремле, на втором этаже здания галереи «Хазинэ» (где он располагается и сейчас). Работы предполагается выполнить до 30 ноября 2019 года. В рамках комплекса работ должны быть раскрыты шесть экспозиционных тем — среди них, например, должна быть выставка о причинах Второй мировой войны, о Героях Советского Союза — уроженцах Татарстана, о движении «Бессмертный полк».

4. Спроектировать 24-этажный дом за 7 миллионов

«Дирекция муниципальных жилищных программ» Казани готова потратить 6,7 млн рублей на проектно-сметные работы по 24-этажному жилому дому со встроенно-пристроенным Центром детского творчества по улице Бирюзовой в Юдино. О закупке стало известно 2 апреля, заявки на участие будут приниматься до 18 апреля, а 19-го подведут итоги.

Общая площадь земельного участка составит около 12 тыс. кв. м, он расположен напротив Аллеи Славы, ограничен Политехнической улицей. В доме должно быть 253 квартиры с отделкой, из которых больше всего — 40% — будет однокомнатных (35—40 кв. м), по 30% — двухкомнатных (52—56 кв. м) и трехкомнатных (72—75 кв. м). Центр детского творчества должен состоять из 13 кабинетов, хореографического и спортзала, раздевалок, гардероба и вестибюля.

Центр детского творчества должен состоять из 13 кабинетов, хореографического и спортзала, раздевалок, гардероба и вестибюля. Фото rudnya-tribuna.ru

5. На машины в рамках приезда Путина 6,5 млн рублей

Хозяйственное управление при Кабинете министров Татарстана предоставило автотранспортные услуги для ФГУП «Президент-Сервис». Услуги оказывались с 8 по 13 февраля за сумму в 6,5 млн рублей. Информация о закупке появилась 29 марта.

Согласно техническому заданию, всего было предоставлено 92 единицы транспорта. Дольше всего — 90 часов — использовался один из Ford Focus (каждый час обошелся в 950 рублей), также довольно долго — 84,5 часов — использовали Toyota Camry (каждый час стоил 1 550 рублей). Дороже всего стоило использование автомобилей немецких брендов — таких как Mercedes-Benz S-класса, Audi A8, BMW 750. Каждый час использования таких автомобилей стоил 3 тысячи рублей. Указанные в документации даты совпадают с посещением Казани российским президентом Владимиром Путиным. Визит, напомним, состоялся 12 февраля.

6. Две тысячи студентов поедут на физкультурно-оздоровительные мероприятия, каждый день будет стоить 150 рублей

ГБУ РЦ «Лето», обычно занимающееся отдыхом школьников, задумалось и о более старших поколениях людей, получающих образование. 2 апреля ведомство объявило, что заплатит 3,7 млн за организацию физкультурно-оздоровительных мероприятий для студентов вузов. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься еще долго — до 15 мая, а аукцион состоится 20 мая.

Всего в сменах примет участие 2 039 человек, длительность одной смены составит 12 дней. Стоимость каждого дня для одного участника составит 150,25 рубля. В течение этого времени должно быть организовано пятиразовое питание, культурно-досуговая инфраструктура должна включать площадку для построения, сценический комплекс, компьютерный класс.

ГБУ РЦ «Лето» заплатит 3,7 млн за организацию физкультурно-оздоровительных мероприятий для студентов вузов. Фото Максима Платонова

7. Зданиям городской думы обновят кондиционеры

Казанское управление капитального строительства и реконструкции собирается вложить 2,8 млн рублей в модернизацию системы кондиционирования и вентиляции в комплексе зданий городской думы. Информация об этом была обнародована 29 марта, заявки будут приниматься до 8 апреля, а аукцион состоится 12 апреля. Закупка будет профинансирована из бюджета Казани.

От подрядчика понадобится смонтировать систему вентиляции и кондиционирования воздуха. Работы должны быть выполнены в течение 70 дней с даты заключения контракта. В частности, понадобится 19 кондиционеров шкафного типа по 65,5 тыс. рублей.

8. В Иннополисе устроят и польют газон за 2 миллиона

Акционерное общество «Иннополис» собирается потратить 2 млн рублей на устройство на своей территории газонов с системой автоматического орошения зеленых зон. Об этом стало известно 29 марта, прием заявок — с 1 по 8 апреля, в день завершения приема заявок должны и подвести итоги.

Работы, согласно условиям проекта договора, должны быть выполнены до 15 мая 2019 года. Судя по всему, они должны быть проведены лишь в одной зоне — на двух сторонах четырехполосной дороги, общая длина участка — около 100 метров.

9. Рыбный альянс и салат из утиной грудки для защитников прав человека

Аппарат уполномоченного по правам человека в России собирается потратить 1,34 млн рублей на мероприятия в первом полугодии 2019 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 9 апреля, а аукцион состоится 12 апреля.

Из технического задания можно узнать, что речь идет о заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека и семинаре-совещании уполномоченных по правам человека в субъектах России, которые пройдут в казанском ТРК «Корстон» 16—17 мая.



В меню ужина будут входить такие блюда, как «рыбный альянс из семги и масляной рыбы», жюльен из языка, мильфе из баклажанов и курицы с помидорами, сервированной итальянской фокачча. Фотоilcanto.ru

От исполнителя потребуется разработать программу, обеспечить оформление мероприятия, провести фото- и видеосъемку, аудиозапись, предоставить сувениры и транспорт, организовать питание. В меню ужина, кстати, будут входить такие блюда, как «рыбный альянс из семги и масляной рыбы», жюльен из языка, сервированный в воловане из слоеного теста, мильфе из баклажанов и курицы с помидорами, сервированной итальянской фоккача. Также в качестве ужина участники мероприятий смогут насладиться салатом из утиной грудки с мандаринами и сыром дорблю, стейком из говяжьей вырезки с хлебными кнедлями и тигровой креветкой, семгой-гриль с ризотто.

10. 150-сильная машина для КНЦ РАН

А вот Казанский научный центр РАН собирается обзавестись автомобилем за 1,26 млн рублей. Информация о закупке была обнародована 2 апреля, заявки принимаются до 18 апреля, итоги подведут 23 апреля. Автомобиль должен быть поставлен в течение 45 рабочих дней с момента подписания договора.

Конкретная модель машины в документации не указана, но известно, что это будет седан с двигателем не менее 2 литров и мощностью не менее 150 л.с. В автомобиле должна быть автоматическая коробка передач, система помощи при трогании на подъеме, кожаная отделка руля и рукоятки коробки передач, шумоизоляция капота, датчик дождя, самозатемняющееся внутрисалонное зеркало.