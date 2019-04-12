Альбина Шагимуратова: «Разве я могла отказать Гергиеву?»
В Казани открылся Международный конкурс вокалистов им. М.И. Глинки
Вчера в белом зале Казанской ратуши прошло открытие Международного конкурса вокалистов им. М.И. Глинки — об этом возвестили торжественные звуки увертюры из «Руслана и Людмилы» в исполнении ГСО РТ. Подробности в материале «Реального времени».
«Главное — это профессионализм!»
Вчера процедура жеребьевки, которая проходила в ТГАТ оперы и балета им. М. Джалиля, растянулась прочти на 3 часа — в ней участвовали претенденты на награды из 14 стран мира, общее количество конкурсантов — 234 человека. Само же открытие проходило в белом зале Казанской ратуши — знаковом месте, где когда-то, в бытность этого здания Дворянским собранием, пел Федор Шаляпин и выступал Сергей Рахманинов.
Церемония открытия предварялась небольшим брифингом, в котором приняли участие некоторые члены жюри. Первой с журналистами встретилась Альбина Шагимуратова, она возглавляет жюри конкурса, сама при этом являясь лауреатом многих престижных конкурсов, в том числе и конкурса М. Глинки.
«Я очень рада, что президент Татарстана Рустам Минниханов откликнулся на мою просьбу возродить конкурс имени Глинки. Это — старейший конкурс в России, и я сама являюсь его лауреатом первой премии, я получила ее еще при Ирине Константиновне Архиповой в 2005 году. Я видела, как она трепетно относится к конкурсу, и взять на себя ответственность и стать председателем жюри — для меня это было тяжелое решение, потому что я еще и гастролирующая и концертирующая артистка. Поэтому огромная благодарность Министерству культуры Татарстана и министру культуры Ираде Аюповой, отдельная благодарность Валерию Гергиеву, вы не представляете, какую помощь он мне оказал, чтобы конкурс проводился в Казани. Он поддержал меня и в разговоре с министром культуры России Владимиром Мединским. И я надеюсь, что конкурс Глинки закрепится в Казани, хотя и не могу гарантировать это сейчас — все зависит от того, на каком уровне он пройдет. Но фундамент уже заложен», — сказала Альбина Шагимуратова.
На вопрос корреспондента «Реального времени», кто повлиял на решение Шагимуратовой при всей ее нагрузке взять на себя хлопоты по организации конкурса и стать председателем жюри, певица ответила: «Повлиял Валерий Гергиев, он привел веские доводы — что конкурс проходит в Казани, что меня поддержит президент Татарстана, республика выделила основную сумму на проведение конкурса Глинки, хотя есть и федеральная поддержка, но в меньшей степени. Сказать «нет» маэстро я не могла».
Член жюри, выдающаяся певица Ирина Богачева, народная артистка СССР, пояснила, какими будут критерии жюри: «Первое, на что мы будем обращать внимание, — это, конечно, голос. Второе — актерские данные певца, потому что певец должен быть и актером. Даже при самом замечательном голосе, но отсутствии актерского дарования, певец неинтересен».
Солистка Мариинского театра Богачева, несмотря на возраст, до сих пор плотно занята в репертуаре, и голос ее звучит. Например, в этом сезоне она исполнила партию Графини в «Пиковой даме» в постановке Алексея Степанюка на сцене Мариинки. На вопрос, что помогает ей оставаться в прекрасной творческой форме, Богачева ответила: профессионализм. Если человек профессионален, он будет работать долго.
Эпиграф из музыки Михаила Глинки
Открытие конкурса проходило в бело-золотом зале ратуши. Его решено было сделать как можно менее официальным, а вел церемонию обаятельный Юлиан Макаров. ГСО РТ занял свои места, Александр Сладковский взмахнул палочкой, и зал заполнили бравурные звуки увертюры к опере Глинки «Руслан и Людмила».
«Увертюра из любимой многими с детства оперы — это своего рода эпиграф к конкурсу Глинки. Это старт к открытию новых имен в музыке, которые в ближайшее время украсят оперные сцены мира», — так начал церемонию открытия Юлиан Макаров.
Официальные выступления был короткими — вице-спикер парламента Римма Ратникова передала поздравления от президента РТ Рустама Минниханова участникам и жюри конкурса. Поддержка главы республики помогла проведению этого певческого состязания в Казани и, по сути, его возрождению.
Министр культуры Ирада Аюпова нашла удачный поэтический образ, пожелав участникам вдохновения и душевного трепета, такого же, как был у Наташи Ростовой на первом балу, напомнив так, что на балах в Дворянском собрании в Казани бывал молодой граф Лев Толстой. Альбина Шагимуратова отметила, что не ожидала такого количества заявок, и это доказательство того, что конкурс нужен и что он должен жить.
Первый ряд в зале занимало жюри, в его числе, помимо Альбины Шагимуратовой и Ирины Богачевой, Ольга Бородина, Лариса Гергиева, Марина Мещерякова и другие. А дальше публику ждала большая концертная программа, которую открыла молодая солистка ТГАТ оперы и балета им. М. Джалиля Венера Протасова, исполнившая арию Джильды из оперы Верди «Риголетто».
Среди участников концерта были Алексей Татаринцев, Аскар Абдразаков, Ольга Бородина, но главным событием программы стало выступление Ирины Богачевой, исполнившей три номера и коронную арию Графини и показавшей такое мастерство, к которому и должны стремиться конкурсанты.
Сегодня в ГБКЗ им. Сайдашева жюри начнет прослушивание участников первого тура. В течение трех дней оно будет прослушивать по 70 человек, и это займет ежедневно по 12 часов. Предполагается, что отсев будет большой — во второй тур пройдут около сорока человек.
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