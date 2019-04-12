Альбина Шагимуратова: «Разве я могла отказать Гергиеву?»

В Казани открылся Международный конкурс вокалистов им. М.И. Глинки

Фото: Максим Платонов

Вчера в белом зале Казанской ратуши прошло открытие Международного конкурса вокалистов им. М.И. Глинки — об этом возвестили торжественные звуки увертюры из «Руслана и Людмилы» в исполнении ГСО РТ. Подробности в материале «Реального времени».

«Главное — это профессионализм!»

Вчера процедура жеребьевки, которая проходила в ТГАТ оперы и балета им. М. Джалиля, растянулась прочти на 3 часа — в ней участвовали претенденты на награды из 14 стран мира, общее количество конкурсантов — 234 человека. Само же открытие проходило в белом зале Казанской ратуши — знаковом месте, где когда-то, в бытность этого здания Дворянским собранием, пел Федор Шаляпин и выступал Сергей Рахманинов.

Церемония открытия предварялась небольшим брифингом, в котором приняли участие некоторые члены жюри. Первой с журналистами встретилась Альбина Шагимуратова, она возглавляет жюри конкурса, сама при этом являясь лауреатом многих престижных конкурсов, в том числе и конкурса М. Глинки.

«Я очень рада, что президент Татарстана Рустам Минниханов откликнулся на мою просьбу возродить конкурс имени Глинки. Это — старейший конкурс в России, и я сама являюсь его лауреатом первой премии, я получила ее еще при Ирине Константиновне Архиповой в 2005 году. Я видела, как она трепетно относится к конкурсу, и взять на себя ответственность и стать председателем жюри — для меня это было тяжелое решение, потому что я еще и гастролирующая и концертирующая артистка. Поэтому огромная благодарность Министерству культуры Татарстана и министру культуры Ираде Аюповой, отдельная благодарность Валерию Гергиеву, вы не представляете, какую помощь он мне оказал, чтобы конкурс проводился в Казани. Он поддержал меня и в разговоре с министром культуры России Владимиром Мединским. И я надеюсь, что конкурс Глинки закрепится в Казани, хотя и не могу гарантировать это сейчас — все зависит от того, на каком уровне он пройдет. Но фундамент уже заложен», — сказала Альбина Шагимуратова.

Ирина Богачева, солистка Мариинского театра, несмотря на возраст, до сих пор плотно занята в репертуаре, и голос ее звучит



На вопрос корреспондента «Реального времени», кто повлиял на решение Шагимуратовой при всей ее нагрузке взять на себя хлопоты по организации конкурса и стать председателем жюри, певица ответила: «Повлиял Валерий Гергиев, он привел веские доводы — что конкурс проходит в Казани, что меня поддержит президент Татарстана, республика выделила основную сумму на проведение конкурса Глинки, хотя есть и федеральная поддержка, но в меньшей степени. Сказать «нет» маэстро я не могла».



Член жюри, выдающаяся певица Ирина Богачева, народная артистка СССР, пояснила, какими будут критерии жюри: «Первое, на что мы будем обращать внимание, — это, конечно, голос. Второе — актерские данные певца, потому что певец должен быть и актером. Даже при самом замечательном голосе, но отсутствии актерского дарования, певец неинтересен».

Солистка Мариинского театра Богачева, несмотря на возраст, до сих пор плотно занята в репертуаре, и голос ее звучит. Например, в этом сезоне она исполнила партию Графини в «Пиковой даме» в постановке Алексея Степанюка на сцене Мариинки. На вопрос, что помогает ей оставаться в прекрасной творческой форме, Богачева ответила: профессионализм. Если человек профессионален, он будет работать долго.

Эпиграф из музыки Михаила Глинки

Открытие конкурса проходило в бело-золотом зале ратуши. Его решено было сделать как можно менее официальным, а вел церемонию обаятельный Юлиан Макаров. ГСО РТ занял свои места, Александр Сладковский взмахнул палочкой, и зал заполнили бравурные звуки увертюры к опере Глинки «Руслан и Людмила».

Римма Ратникова передала поздравления от президента РТ Рустама Минниханова участникам и жюри конкурса. Поддержка главы республики помогла проведению этого певческого состязания в Казани и, по сути, его возрождению



«Увертюра из любимой многими с детства оперы — это своего рода эпиграф к конкурсу Глинки. Это старт к открытию новых имен в музыке, которые в ближайшее время украсят оперные сцены мира», — так начал церемонию открытия Юлиан Макаров.



Официальные выступления был короткими — вице-спикер парламента Римма Ратникова передала поздравления от президента РТ Рустама Минниханова участникам и жюри конкурса. Поддержка главы республики помогла проведению этого певческого состязания в Казани и, по сути, его возрождению.

Министр культуры Ирада Аюпова нашла удачный поэтический образ, пожелав участникам вдохновения и душевного трепета, такого же, как был у Наташи Ростовой на первом балу, напомнив так, что на балах в Дворянском собрании в Казани бывал молодой граф Лев Толстой. Альбина Шагимуратова отметила, что не ожидала такого количества заявок, и это доказательство того, что конкурс нужен и что он должен жить.

Первый ряд в зале занимало жюри, в его числе, помимо Альбины Шагимуратовой и Ирины Богачевой, Ольга Бородина, Лариса Гергиева, Марина Мещерякова и другие. А дальше публику ждала большая концертная программа, которую открыла молодая солистка ТГАТ оперы и балета им. М. Джалиля Венера Протасова, исполнившая арию Джильды из оперы Верди «Риголетто».

Ирада Аюпова нашла удачный поэтический образ, пожелав участникам вдохновения и душевного трепета, такого же, как был у Наташи Ростовой на первом балу



Среди участников концерта были Алексей Татаринцев, Аскар Абдразаков, Ольга Бородина, но главным событием программы стало выступление Ирины Богачевой, исполнившей три номера и коронную арию Графини и показавшей такое мастерство, к которому и должны стремиться конкурсанты.

Сегодня в ГБКЗ им. Сайдашева жюри начнет прослушивание участников первого тура. В течение трех дней оно будет прослушивать по 70 человек, и это займет ежедневно по 12 часов. Предполагается, что отсев будет большой — во второй тур пройдут около сорока человек.