«Гранту» не обгонишь: бюджетный автомобиль стал лидером по продажам в начале 2019 года
Рейтинг автомобилей по продажам в России в l квартале 2019 года
Самым продаваемым автомобилем в России в l квартале 2019 года стала «Лада Гранта». Вероятно, россиянам активно приходится экономить, ведь эта модель одна из самых дешевых и ей удалось потеснить не только бывшего лидера — Kia Rio, активно теряющего позиции, но и другую модель из Тольятти — «Ладу Веста», которая заняла первое место по итогам 2018 года.
«Рокировка» моделей «Лады» в сохранившейся тройке лучших
В l квартале 2019 года тройка автомобилей-лидеров по продажам по сравнению с тем же периодом прошлого года не изменилась. Но вот распределение мест внутри нее существенно отличается. Первое место оказалось у одной из самых бюджетных машин на российском рынке — «Лады Гранта». Ее продажи увеличились на 39% — с 20,6 тыс. экземпляров в первые 3 месяца прошлого года до 28,6 тысячи в этом году.
Второе место в топе также занимает продукция АвтоВАЗа — это «Лада Веста» с 27,9 тысячи проданных машин. За год показатель вырос на 15%. Отметим, впрочем, что год назад «Веста» опережала «Гранту». Сейчас же более дешевая модель АвтоВАЗа оказалась более популярной. На третьем месте в l квартале 2019 года расположилась Kia Rio. Будучи прошлогодним обладателем первого места, автомобиль потерял в популярности 12%: число продаж снизилось с 25,4 до 22,3 тысячи экземпляров.
Далее следуют два автомобиля от южнокорейского бренда Hyundai. Продемонстрировали они, впрочем, разнонаправленную динамику: Creta стали покупать больше на 6% (рост с 15,8 до 16,8 тысячи штук), а Solaris — меньше на 2% (снижение с 14,5 до 14,2 тысячи штук).
Массовый интерес к Toyota Camry, почти забытая Chevrolet Niva и «проседание» Renault Duster
Шестое место оказалось у Volkswagen Polo с ростом в 2% — с 11,6 до 11,8 тысячи штук. В десятку, помимо «Гранты» и «Весты», входит еще одна модель «Лады» — «Ларгус». Продажи ее также «топчутся» на месте и за год выросли на те же 2%, с 9,2 до 9,4 тысячи штук. Это позволило автомобилю расположиться на седьмом месте по продажам. А вот обладатель восьмой строчки, Renault Duster, заметно растерял позиции — продажи снизились сразу на 19%, с 10,3 до 8,3 тысячи штук (годом ранее он опережал по продажам «Ларгус»).
На девятом месте — Toyota Camry — с ростом, близким к показателю «Гранты»: с 6 тысяч до 8,25 тысячи проданных экземпляров или на 37%. Замыкает десятку Skoda Rapid с небольшим снижением продаж — на 1%. Отметим, что год назад эта модель была более популярной, чем Camry.
В топ-25 заслуживают внимания еще нескольких моделей. Так, на 37% увеличились продажи обладателя 15-го места — Nissan Qashqai, с 4,85 тысячи до 6,6 тысячи экземпляров. На 27% больше купили Nissan X-Trail — 6,7 тысячи против 5,3 тысячи годом ранее. На треть, кроме того, увеличились продажи занимающей 23-е место Kia Optima (с 4,25 до 5,63 тысячи штук), а на 42% — Hyundai Tucson (с 3,9 до 5,57 тысячи штук).
Также выделяются несколько моделей, чьи продажи существенно ухудшились. В частности, не может похвастать успехами не так давно появившийся Renault Kaptur — его показатель снизился на 18%, с 7,7 до 6,3 тысячи машин. На 15% уменьшились продажи Chevrolet Niva — с 6,6 до 5,7 тысячи штук. У Toyota RAV4 — 11%-ное падение, с тех же 6,6 тысячи до 5,9 тысячи штук.
|Модель
|январь — март
|%
|март
|%
|2019
|2018
|2019
|2018
|«Лада Гранта»
|28.626
|20.557
|39%
|10.422
|8.381
|24%
|«Лада Веста»
|27.888
|24.333
|15%
|12.850
|9.181
|40%
|Kia Rio
|22.275
|25.370
|-12%
|8.927
|9.809
|-9%
|Hyundai Creta
|16.770
|15.764
|6%
|6.498
|5.994
|8%
|Hyundai Solaris
|14.199
|14.470
|-2%
|5.945
|6.883
|-14%
|Volkswagen Polo
|11.801
|11.558
|2%
|4.283
|4.425
|-3%
|«Лада Ларгус»
|9.431
|9.249
|2%
|3.981
|3.569
|12%
|Renault Duster
|8.268
|10.270
|-19%
|3.536
|4.101
|-14%
|Toyota Camry
|8.251
|6.021
|37%
|3.405
|2.539
|34%
|Skoda Rapid
|7.963
|8.023
|-1%
|2.966
|2.904
|2%
|Renault Logan
|7.892
|7.120
|11%
|3.549
|3.200
|11%
|«Лада 4x4»
|7.723
|7.075
|9%
|3.044
|2.329
|31%
|Kia Sportage
|7.657
|7.590
|1%
|2.440
|2.054
|19%
|Volkswagen Tiguan
|7.298
|7.308
|0%
|3.120
|3.064
|2%
|Nissan X-Trail
|6.677
|5.255
|27%
|2.790
|1.744
|60%
|Nissan Qashqai
|6.627
|4.850
|37%
|2.988
|1.582
|89%
|Renault Sandero
|6.581
|7.237
|-9%
|2.988
|3.119
|-4%
|«Лада XRAY»
|6.451
|6.786
|-5%
|2.674
|2.957
|-10%
|Renault Kaptur
|6.256
|7.659
|-18%
|2.764
|3.240
|-15%
|Toyota RAV4
|5.903
|6.646
|-11%
|2.609
|2.994
|-13%
|Mitsubishi Outlander
|5.692
|5.527
|3%
|2.640
|2.760
|-4%
|Chevrolet Niva
|5.679
|6.646
|-15%
|2.688
|2.566
|5%
|Kia Optima
|5.632
|4.250
|33%
|2.207
|1.604
|38%
|Hyundai Tucson
|5.569
|3.926
|42%
|1.868
|1.955
|—
|Skoda Octavia
|5.388
|5.379
|0%
|2.077
|2.216
|-6%
Неудержимый ВАЗ, скачок BMW и уход Ford
Что касается производителей, то безоговорочным лидером в стране по итогам l квартала 2019 года стандартно является «Лада», причем за год ее превосходство увеличилось. Показатель продаж в l квартале 2019-го составил 82,4 тысячи автомобилей — это на 4% больше, чем год назад. Ближайший преследователь — корейская Kia — реализовала лишь 53 тысячи автомобилей — на 1% больше, чем год назад (рост показателя обусловлен успехами моделей Sportage и Optima, а самая массовая Rio, наоборот, «тянет» Kia назад).
Третье место у другого южнокорейского производителя — Hyundai. Его показатель вырос на 6%, с 39 до 41,5 тысячи проданных автомобилей. Рост этот в основном объясняется успехами модели Creta и Tucson. Четвертое место — у Renault, который снизил показатель на 12% — с 33,2 до 29,3 тысячи машин. Отметим, что почти все модели французского бренда теряют популярность: Duster — на 19%, Sandero — на 9%, Kaptur — на 18%. Исключение составляет только Logan, продажи которого увеличились на 11%. Замыкает пятерку Volkswagen с увеличением объема сбыта на 4% — с 21,3 до 22,1 тысячи штук.
В десятку лучших по продажам вошли три японских производителя — Toyota, Nissan и Mitsubishi (рост на 5%, 7% и 4% соответственно), а также Skoda (рост на 9%) и коммерческие автомобили ГАЗ (снижение на 2%). Из топ-25 стоит отметить успех BMW: компания увеличила продажи почти на четверть, с 7,9 до 9,7 тысячи автомобилей. Помимо этого, сильно вырос сбыт Volvo — на 72% (с 937 штук до 1,6 тысячи) и двух «китайцев» — Geely (с 379 до 1,6 тысячи штук) и Haval (с 492 до 1,5 тысячи штук). Неудачей можно назвать показатели Ford (продажи автомобилей снизились на 39%, с 12,8 до 7,7 тысячи экземпляров) и Lexus (уменьшение на 21%, с 5 до 4 тысяч). Ford, напомним, в конце марта объявил, что прекратит производство легковых автомобилей в России к концу июня 2019 года.
|Марка
|январь — март
|%
|март
|%
|2019
|2018
|2019
|2018
|«Лада»
|82.363
|79.114
|4%
|33.821
|30.708
|10%
|Kia
|52.982
|52.201
|1%
|19.560
|19.096
|2%
|Hyundai
|41.489
|38.993
|6%
|16.322
|16.758
|-3%
|Renault
|29.349
|33.195
|-12%
|13.051
|14.047
|-7%
|Volkswagen
|22.075
|21.294
|4%
|8.529
|8.631
|-1%
|Toyota
|21.608
|20.587
|5%
|9.224
|8.914
|3%
|Nissan
|19.285
|18.084
|7%
|8.136
|6.402
|27%
|Skoda
|18.433
|16.891
|9%
|6.956
|6.483
|7%
|ГАЗ коммерческий
|11.431
|11.698
|-2%
|4.984
|5.043
|-1%
|Mitsubishi
|10.653
|10.232
|4%
|4.905
|5.227
|-6%
|BMW
|9.685
|7.930
|22%
|3.850
|3.210
|20%
|Mercedes-Benz
|8.936
|8.551
|5%
|3.337
|3.250
|3%
|УАЗ
|7.734
|7.441
|4%
|3.089
|2.832
|9%
|Ford
|7.729
|12.768
|-39%
|3.561
|5.202
|-32%
|Mazda
|6.573
|5.953
|10%
|2.711
|2.002
|35%
|Chevrolet
|5.867
|6.751
|-13%
|2.775
|2.607
|6%
|Datsun
|5.448
|5.531
|-2%
|2.687
|2.215
|21%
|Lexus
|3.938
|4.965
|-21%
|1.724
|2.462
|-30%
|Audi
|3.363
|3.298
|2%
|1.260
|1.370
|-8%
|Land Rover
|2.132
|2.169
|-2%
|941
|1.067
|-12%
|Subaru
|1.632
|1.639
|0%
|529
|492
|8%
|Volvo
|1.616
|937
|72%
|828
|566
|46%
|Geely
|1.566
|379
|313%
|643
|147
|337%
|Volkswagen коммерческий
|1.556
|1.400
|11%
|701
|580
|21%
|Haval
|1.452
|492
|195%
|558
|158
|253%
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