«Гранту» не обгонишь: бюджетный автомобиль стал лидером по продажам в начале 2019 года

Рейтинг автомобилей по продажам в России в l квартале 2019 года

Фото: Роман Хасаев

Самым продаваемым автомобилем в России в l квартале 2019 года стала «Лада Гранта». Вероятно, россиянам активно приходится экономить, ведь эта модель одна из самых дешевых и ей удалось потеснить не только бывшего лидера — Kia Rio, активно теряющего позиции, но и другую модель из Тольятти — «Ладу Веста», которая заняла первое место по итогам 2018 года.

«Рокировка» моделей «Лады» в сохранившейся тройке лучших

В l квартале 2019 года тройка автомобилей-лидеров по продажам по сравнению с тем же периодом прошлого года не изменилась. Но вот распределение мест внутри нее существенно отличается. Первое место оказалось у одной из самых бюджетных машин на российском рынке — «Лады Гранта». Ее продажи увеличились на 39% — с 20,6 тыс. экземпляров в первые 3 месяца прошлого года до 28,6 тысячи в этом году.

Второе место в топе также занимает продукция АвтоВАЗа — это «Лада Веста» с 27,9 тысячи проданных машин. За год показатель вырос на 15%. Отметим, впрочем, что год назад «Веста» опережала «Гранту». Сейчас же более дешевая модель АвтоВАЗа оказалась более популярной. На третьем месте в l квартале 2019 года расположилась Kia Rio. Будучи прошлогодним обладателем первого места, автомобиль потерял в популярности 12%: число продаж снизилось с 25,4 до 22,3 тысячи экземпляров.

«Лада Гранта», которая показала рост на 39%. Фото wikipedia.org



Далее следуют два автомобиля от южнокорейского бренда Hyundai. Продемонстрировали они, впрочем, разнонаправленную динамику: Creta стали покупать больше на 6% (рост с 15,8 до 16,8 тысячи штук), а Solaris — меньше на 2% (снижение с 14,5 до 14,2 тысячи штук).

Массовый интерес к Toyota Camry, почти забытая Chevrolet Niva и «проседание» Renault Duster

Шестое место оказалось у Volkswagen Polo с ростом в 2% — с 11,6 до 11,8 тысячи штук. В десятку, помимо «Гранты» и «Весты», входит еще одна модель «Лады» — «Ларгус». Продажи ее также «топчутся» на месте и за год выросли на те же 2%, с 9,2 до 9,4 тысячи штук. Это позволило автомобилю расположиться на седьмом месте по продажам. А вот обладатель восьмой строчки, Renault Duster, заметно растерял позиции — продажи снизились сразу на 19%, с 10,3 до 8,3 тысячи штук (годом ранее он опережал по продажам «Ларгус»).

На девятом месте — Toyota Camry — с ростом, близким к показателю «Гранты»: с 6 тысяч до 8,25 тысячи проданных экземпляров или на 37%. Замыкает десятку Skoda Rapid с небольшим снижением продаж — на 1%. Отметим, что год назад эта модель была более популярной, чем Camry.

В топ-25 заслуживают внимания еще нескольких моделей. Так, на 37% увеличились продажи обладателя 15-го места — Nissan Qashqai, с 4,85 тысячи до 6,6 тысячи экземпляров. На 27% больше купили Nissan X-Trail — 6,7 тысячи против 5,3 тысячи годом ранее. На треть, кроме того, увеличились продажи занимающей 23-е место Kia Optima (с 4,25 до 5,63 тысячи штук), а на 42% — Hyundai Tucson (с 3,9 до 5,57 тысячи штук).

Также выделяются несколько моделей, чьи продажи существенно ухудшились. В частности, не может похвастать успехами не так давно появившийся Renault Kaptur — его показатель снизился на 18%, с 7,7 до 6,3 тысячи машин. На 15% уменьшились продажи Chevrolet Niva — с 6,6 до 5,7 тысячи штук. У Toyota RAV4 — 11%-ное падение, с тех же 6,6 тысячи до 5,9 тысячи штук.



Модель январь — март % март % 2019 2018 2019 2018 «Лада Гранта» 28.626 20.557 39% 10.422 8.381 24% «Лада Веста» 27.888 24.333 15% 12.850 9.181 40% Kia Rio 22.275 25.370 -12% 8.927 9.809 -9% Hyundai Creta 16.770 15.764 6% 6.498 5.994 8% Hyundai Solaris 14.199 14.470 -2% 5.945 6.883 -14% Volkswagen Polo 11.801 11.558 2% 4.283 4.425 -3% «Лада Ларгус» 9.431 9.249 2% 3.981 3.569 12% Renault Duster 8.268 10.270 -19% 3.536 4.101 -14% Toyota Camry 8.251 6.021 37% 3.405 2.539 34% Skoda Rapid 7.963 8.023 -1% 2.966 2.904 2% Renault Logan 7.892 7.120 11% 3.549 3.200 11% «Лада 4x4» 7.723 7.075 9% 3.044 2.329 31% Kia Sportage 7.657 7.590 1% 2.440 2.054 19% Volkswagen Tiguan 7.298 7.308 0% 3.120 3.064 2% Nissan X-Trail 6.677 5.255 27% 2.790 1.744 60% Nissan Qashqai 6.627 4.850 37% 2.988 1.582 89% Renault Sandero 6.581 7.237 -9% 2.988 3.119 -4% «Лада XRAY» 6.451 6.786 -5% 2.674 2.957 -10% Renault Kaptur 6.256 7.659 -18% 2.764 3.240 -15% Toyota RAV4 5.903 6.646 -11% 2.609 2.994 -13% Mitsubishi Outlander 5.692 5.527 3% 2.640 2.760 -4% Chevrolet Niva 5.679 6.646 -15% 2.688 2.566 5% Kia Optima 5.632 4.250 33% 2.207 1.604 38% Hyundai Tucson 5.569 3.926 42% 1.868 1.955 — Skoda Octavia 5.388 5.379 0% 2.077 2.216 -6%

Неудержимый ВАЗ, скачок BMW и уход Ford

Что касается производителей, то безоговорочным лидером в стране по итогам l квартала 2019 года стандартно является «Лада», причем за год ее превосходство увеличилось. Показатель продаж в l квартале 2019-го составил 82,4 тысячи автомобилей — это на 4% больше, чем год назад. Ближайший преследователь — корейская Kia — реализовала лишь 53 тысячи автомобилей — на 1% больше, чем год назад (рост показателя обусловлен успехами моделей Sportage и Optima, а самая массовая Rio, наоборот, «тянет» Kia назад).

Третье место у другого южнокорейского производителя — Hyundai. Его показатель вырос на 6%, с 39 до 41,5 тысячи проданных автомобилей. Рост этот в основном объясняется успехами модели Creta и Tucson. Четвертое место — у Renault, который снизил показатель на 12% — с 33,2 до 29,3 тысячи машин. Отметим, что почти все модели французского бренда теряют популярность: Duster — на 19%, Sandero — на 9%, Kaptur — на 18%. Исключение составляет только Logan, продажи которого увеличились на 11%. Замыкает пятерку Volkswagen с увеличением объема сбыта на 4% — с 21,3 до 22,1 тысячи штук.

В десятку лучших по продажам вошли три японских производителя — Toyota, Nissan и Mitsubishi (рост на 5%, 7% и 4% соответственно), а также Skoda (рост на 9%) и коммерческие автомобили ГАЗ (снижение на 2%). Из топ-25 стоит отметить успех BMW: компания увеличила продажи почти на четверть, с 7,9 до 9,7 тысячи автомобилей. Помимо этого, сильно вырос сбыт Volvo — на 72% (с 937 штук до 1,6 тысячи) и двух «китайцев» — Geely (с 379 до 1,6 тысячи штук) и Haval (с 492 до 1,5 тысячи штук). Неудачей можно назвать показатели Ford (продажи автомобилей снизились на 39%, с 12,8 до 7,7 тысячи экземпляров) и Lexus (уменьшение на 21%, с 5 до 4 тысяч). Ford, напомним, в конце марта объявил, что прекратит производство легковых автомобилей в России к концу июня 2019 года.

Марка январь — март % март % 2019 2018 2019 2018 «Лада» 82.363 79.114 4% 33.821 30.708 10% Kia 52.982 52.201 1% 19.560 19.096 2% Hyundai 41.489 38.993 6% 16.322 16.758 -3% Renault 29.349 33.195 -12% 13.051 14.047 -7% Volkswagen 22.075 21.294 4% 8.529 8.631 -1% Toyota 21.608 20.587 5% 9.224 8.914 3% Nissan 19.285 18.084 7% 8.136 6.402 27% Skoda 18.433 16.891 9% 6.956 6.483 7% ГАЗ коммерческий 11.431 11.698 -2% 4.984 5.043 -1% Mitsubishi 10.653 10.232 4% 4.905 5.227 -6% BMW 9.685 7.930 22% 3.850 3.210 20% Mercedes-Benz 8.936 8.551 5% 3.337 3.250 3% УАЗ 7.734 7.441 4% 3.089 2.832 9% Ford 7.729 12.768 -39% 3.561 5.202 -32% Mazda 6.573 5.953 10% 2.711 2.002 35% Chevrolet 5.867 6.751 -13% 2.775 2.607 6% Datsun 5.448 5.531 -2% 2.687 2.215 21% Lexus 3.938 4.965 -21% 1.724 2.462 -30% Audi 3.363 3.298 2% 1.260 1.370 -8% Land Rover 2.132 2.169 -2% 941 1.067 -12% Subaru 1.632 1.639 0% 529 492 8% Volvo 1.616 937 72% 828 566 46% Geely 1.566 379 313% 643 147 337% Volkswagen коммерческий 1.556 1.400 11% 701 580 21% Haval 1.452 492 195% 558 158 253%