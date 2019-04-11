«Ты не пройдешь»: «Зенит» поддержал призыв своих болельщиков и не пустил «Перуджу» в финал

Казанцы вновь выходят в финал Лиги чемпионов, а лимончелло Леона остается в Казани

Тема возвращения Вильфредо Леона к «родным пенатам» (если считать Казань его вторым домом) после годичного перерыва была раскручена медиа перед ответным матчем «Зенита» и «Перуджи» настолько, что даже игроки признавались, что подустали от этой шумихи. Однако все прекрасно понимали, что Леон действительно ехал на игру настроенным принципиально: во-первых он пообещал либеро казанцев Алексею Вербову, что его, Леона, команда пройдет в финал, а во-вторых, казанский клуб до сих пор не отправил ему бумаги, необходимые для поступления в «распоряжение» сборной Польши. Кубинец и впрямь сыграл еще лучше, чем в Перудже, вот только, как признавались сами «зенитовцы» после игры, для Казани не так важно, играют ли у нее лидеры: главное — быть сильными командой. «Зенит» — был и совершенно заслуженно отправляется в Берлин. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Приезд Леона и не только: ажиотаж в Казани достиг максимума

Ажиотаж, который маркетологам «Зенита» удалось создать вокруг полуфинального матча с итальянской «Перуджей» сделал свое дело — все билеты на матч были раскуплены еще за два дня до него. Возможно, руководству клуба даже стоило подумать о временном переезде в «Баскет-холл», где меньше года назад «Зенит» уже обыгрывал «Перуджу» (3:0) в полуфинале «Финала четырех» Лиги чемпионов. Баскетбольная арена вмещает более 7 тысяч зрителей, и, скорее всего, даже в таком зале свободных мест не осталось бы.

С другой стороны, в казанском клубе продумали, как сделать так, чтобы 4 500 зрителей без проблем добрались до «Санкт-Петербурга», который находится не в самом удобном месте. От метро «Проспект Победы» до домашней арены «Зенита» ходили специальные шаттлы.

«Хайповая» тема возвращения Вильфредо Леона в Казань обеспечила интересными сюжетами и журналистов. Например, накануне ответной игры польский кубинец рассказывал, что вновь поспорил с бывшим одноклубником Алексеем Вербовым о том, кто пройдет в финал Лиги чемпионов (конечно, по его мнению, это должна была быть «Перуджа»). На кону вновь была бутылка итальянского ликера лимончелло.

Тема возвращения Вильфредо Леона в Казань после годичного перерыва вызвала небывалый ажиотаж



Напомним, перед встречей в Перудже Вильфредо уже стращал «Зенит» и лично Вербова своей подачей и давал ему слово, что «спокойно» сделает семь эйсов за 21 подачу, из них три — прямо в играющего тренера казанцев. В итоге, правда, не сделал ни одного.

К слову о Вербове — этот матч стал последним домашним для Алексея в Лиге чемпионов в качестве игрока. Матчей ЛЧ в нынешнем сезоне Казани вообще не предвидится — финал, как известно, пройдет в Берлине. Это, кстати, стало еще одной «фишкой», которой клуб зазывал на матч своих болельщиков.

В общем, интрига на интриге, так что о «Баскет-холле» подумать все же стоило.

Дважды Леон не плошает

Даже если не обращать внимания на леоновские «угрозы», сама ответная игра вызывала некоторые опасения. Во-первых, дважды подряд кубинец прицел не теряет — все-таки и без эйсов в Перудже он собрал 25 очков для своей команды. А уж на на второй игре, в практически родном для себя зале, он точно должен был расчехлить свое главное оружие — подачи навылет. Впрочем, и сам Леон в Италии, отложив на время свое бахвальство, признавался, что прием у Казани стал даже лучше, чем в прошлом сезоне, а атака сильно не потеряла.

Тренер-аналитик «Зенита» и помощник Владимира Алекно Томазо Тополо накануне игры признавался журналистам, что Леон не сыграл в первом матче в свою полную силу:

— Да, может у него не получилось играть, как всегда. Но мы работали, как обычно — наш прием хорошо работал, и это было круто! — восклицал Тополо.

В один момент итальянцы оторвались на три очка



Во-вторых, если вспомнить итальянский матч, то вытащить его удалось благодаря нгапетовскому самопожертвованию, когда француз буквально ценой своего живота спас уходящий мяч и переломил ход пятой партии. Можно ли было ожидать, что такие эпизоды повторятся? Можно, но вероятность их сильно падала.

— Я думаю, вопрос выхода в финал еще открыт, разве нет? Да, мы проиграли первую игру со счетом 2:3, и это была очень упорная игра, — возражал журналистам главный тренер «Перуджи» Лоренцо Бернарди. — На мой взгляд, в этом полуфинале играют две из трех сильнейших команд в мире, и поэтому завтра будет матч, очень похожий на первый, — сказал итальянский специалист.

Леон vs Вербов: пари не давало покоя обоим

Перед матчем, как и положено, внутри арены развернулась развлекательная программа — на сцене играл бэнд, а у самой кромки паркета расположился казанский спортивный бомонд — тут и игроки «Ак Барса» Данис Зарипов, Артем Лукоянов и Андрей Педан, и женское «Динамо-Казань» в полном составе, и генеральный менеджер волейбольной сборной России Сергей Тетюхин, и французы с канала «France2», приехавшие снимать, как живется в Казани Эрвину Нгапету.

А фанаты «Зенита» растянули на своем секторе баннер с изображением известной сцены кинокартины «Властелин колец», в которой волшебник Гендальф не пускал демона со словами «Ты не пройдешь». На окончании посоха волшебника красовалась эмблема «Зенита», а демон был изображен в цветах «Перуджи» — красно-черных.

При первой же попытке оформить эйс Леон отправил мяч в аут — на этот момент Казань уже вела 3:1. В ответ Максим Михайлов вбил в пол от сетки, и с трибун послышалось до боли знакомое «Пулемет Максим». А вскоре своих соотечественников порадовал и Нгапет, который неожиданно для «Перуджи» не стал пробивать блок с правой руки, а мягко протолкнул мяч левой — соперники от неожиданности отправили его в аут. Вскоре француз заколотил очередной для себя мяч и сделал счет 9:5.

Однако здесь подключился Вильфредо Леон, тут же затмивший подвиги Нгапета. Он стал набирать с подач очко за очком. Эйсами пробить казанскую оборону ему по-прежнему не удавалось, однако подачи были настолько мощными, что развернуть свою атаку как следует не получалось. В один момент, когда Леон таким образом набрал уже четвертое очко, «Зенит» встал на прием сразу вчетвером — такой массивной обороны они еще ни перед кем не выстраивали. Итальянцы вырвались вперед — 15:14, а потом и вовсе оторвались на три очка.

Сверхзаряженным был Вербов, творивший чудеса на приеме



Когда же счет был 19:20 не в пользу Казани, на замену и сразу на подачу вышел Сурмачевский, который тут же совершил эйс. Сверхзаряженным был Вербов, который творил чудеса на приеме. Он перемещался по всей задней линии и спасал уже в безнадежных ситуациях, принимая то мощные удары Филиппо Ланца, то Леона, который явно намеренно целил в него — пари никак не давало обоим покоя. Однако мощная агрессивная игра итальянцев у сетки сделала свое дело — 22:25, плюс на приеме получил травму один из ключевых игроков казанцев на подаче Александр Бутько. В этот момент на трибунах стояла такая тишина, что, казалось, зал пуст — все замерли. «Сломайся» Бутько с его подачей, и может посыпаться вся система игры «Зенита».

— Посмотрим, что с ним. Он серьезно оступился, нога сейчас чуть-чуть опухшая. Но пока из-за шокового состояния серьезность травмы непонятна, завтра посмотрим, — делился с журналистами после игры наставник команды Владимир Алекно.

Нгапет подключился вовремя

К облегчению всего зала связующий во второй партии все же появился и играл через боль, а при счете 6:6 пробил с подачи в самую ленту так точно, что стоявший рядом с линией Леон даже не прыгнул и сразу показал бывшему одноклубнику большой палец, похвалив за такое «произведение искусства». Равный счет в партии держался и после первого технического тайм-аута (8:8), и после второго (16:16). По-прежнему рвал у сетки неудержимый Ланца, да и на приеме именно он отражал большую часть подач казанцев. У «Зенита» же сзади на приеме много помогал Нгапет, а вот впереди он немного уступил инициативу партнерам.

«Зенит» был силен командой и заслуженно отправляется в Берлин

Однако при счете 22:22 все тот же Бутько пробил точно в угол, и видеопросмотр подтвердил попадание, а потом диагональный «Перуджи» Атанасиевич отправил мяч в аут (24:22), и казанцы получили двойной сет-бол. Бутько вышел на подачу, Леон принял, а потом и забил мяч. Но уже со следующей подачей Александра итальянцы не справились — 25:23 и 1:1 по игре.

Дальше — по восходящей. В третьей партии казанцы стали действовать внимательнее на задней линии и лучше целиться у сетки, попадая точнехонько в свободные зоны. Вовремя подключали в атаку и Самойленко — это привело к убедительному разрыву в четыре очка, стал активнее (и главное результативнее) действовать у сетки Нгапет, который раз за разом забивал мячи со своего левого края — сначала 9:5 и 12:8, а после небольшого провала вновь выправил ситуацию — 14:11. Так, за счет грамотной игры у сетки, казанцы и держали комфортный отрыв в 3 очка, пока в какой-то момент французский лидер «Зенита» не сдал и не начал бить точно в руки итальянских блокировщиков — 22:21, и всего очко опережения. Но в нужный момент Эрвин все же собрался, а на подмоге у него был Михайлов, который и закрыл вопросы в этом периоде — снова 25:23.

«Когда игроки приходят в «Зенит», их учат быть сильными в любых ситуациях»

В четвертой партии поначалу казалось, что у итальянцев все уже валится из рук — они то падали в самый неподходящий момент, то не могли разобраться, кому принимать мяч, и прыгали все разом. Казанцы установили трехочковый отрыв с самого начала партии и увеличили его до четырех, когда Леон пошел к врачам перематывать руку (а трибуны даже начали недовольно посвистывать в его адрес за задержку). После этого кубинец вышел злой и сделал первый и второй эйсы подряд в игре, а отрыв «Зенита» сначала скукожился, а вскоре и вовсе исчез.

— В принципе, тактически игра сегодня была даже чище, чем в Италии. Немножко допустили ошибки на подаче — за счет этого они вышли вперед, — рассуждал после матча Бутько. — Потом стали меньше ошибаться, игра выровнялась. Ну и, конечно, фактор Лео никто не отменял. Он и в одиночку играл на опережение, и четыре очка отставания наверстывал — тут, как говорится, не отнять. Это все-таки лучший игрок мира, и он делал то, что прекрасно делал здесь, в «Зените». Конечно, если бы Лео у них не было, нам было бы проще.

Как и обещали трибуны, «Перуджа» не прошла



Однако вскоре игра показала, что это был тот максимум, который итальянцы выжали «на издыхании», потому что Казань вскоре опять поднажала и силами все тех же героев — Нгапета, Михайлова и Андерсона, набравших в итоге 44 очка на троих (14, 13 и 17 соответственно), закрыла все вопросы в этом матче. Как и обещали трибуны, «Перуджа» не прошла, а «Зенит» даже без своего многолетнего лидера остался командой, которая умеет вытаскивать важнейшие игры. Как признавался после игры Александр Бутько, секрет в том, что «Зенит» — это в первую очередь команда.

— «Зенит» выигрывает и без Леона, и без Вербова и без Вольвича. В чем секрет этой команды? — спросили у него журналисты.

— Я думаю, в характере. Потому что когда в нашу команду попадают новые ребята, в первую очередь их воспитывают быть сильными в любых ситуациях — это характер победителя, это у нас стоит на первом месте. Неважно, откуда ты пришел и что ты выиграл до этого — здесь ты должен думать только в этом русле. Если взять игроков, то индивидуально у «Перуджи» пол-команды сильнее, чем у нас. Но выигрывают не они. Выигрывает команда, — закончил свою мотивирующую речь связующий «Зенита».

— Мы едем в финал. Едем в финал с Эрвином Нгапетом, едем с этой настоящей командой, у которой вывернуты голеностопы, у которой болит все. Но они бьются, и это главное, — сказал Алекно журналистам после игры.