Депутаты Госсовета РТ вспомнили бывшего спикера Василия Лихачева

Депутаты Госсовета Татарстана почтили память скончавшегося сегодня экс-спикера республиканского парламента Василия Лихачева. Они рассказали свои воспоминания о политике.

«Василий Николаевич, еще работая в аппарате обкома КПСС в 1980-е годы, показал себя не просто квалифицированным юристом, но и творческим человеком», — передает пресс-служба Госсовета РТ слова председателя Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Марата Галеева.

Он подчеркнул, что Лихачев занимался реализацией Договора о разграничении полномочий между РФ и РТ. Депутат также добавил, что спикер Госсовета способствовал созданию законов о приватизации и различных аспектов рыночной экономики.

«Его годы работы в Татарстане были связаны с формированием новой государственности республики в рамках Российской Федерации, еще раз подчеркну, в политически конфликтных ситуациях, когда необходимы были мудрость, склонность к компромиссам», — заключил Галеев.

Председатель Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев отметил вклад Лихачева в развитие федерализма. Также он отметил «человечность и интеллигентность Василия Николаевича».

«Хотя и не говорил по-татарски, но татарскую речь понимал. Открывал заседания парламента на татарском языке», — отметил Валеев.

Глава Комитета по законности и правопорядку Шакир Ягудин поделился, что знал бывшего вице-президента РТ со студенческих лет, поскольку они вместе учились на юридическом факультете Казанского университета.

«Василий Николаевич внес весомый вклад в развитие государственности Республики Татарстан, договорных отношений, парламентаризма и федерализма в России, теорию и практику международных отношений», — сказал депутат.

Напомним, что сегодня стало известно о кончине Василия Лихачева, занимавшего пост вице-президента Татарстана, возглавлявшего парламент РТ. Кроме того, он был представителем РФ в в Европейском сообществе в Брюсселе. А с 2016 по 2018 год входил в ЦИК РФ.