Минстрой РТ прокомментировал сделку «Астеллы Групп» с застройщиком ЖК «Яшьлек»

В Минстрое РТ «Реальному времени» прокомментировали сделку «Астеллы Групп» и «Стройкома» — застройщика ЖК «Яшьлек» в Куюках. Напомним, обвиняемый в хищении 330 млн рублей дольщиков девелопер Фаик Гараев в суде на прошлой неделе заявил, что нашел нового инвестора для завершения долгостроев в Пестречинском районе. По его словам, в этих целях «Астелла Групп» выкупила 51% его фирмы «Стройком».

— Они вошли в состав учредителей «Стройком», — подтвердил нашему изданию эту информацию заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев, но так же, как и исполнительный директор ФПД, он считает процедуру банкротства компании Гараева наилучшим вариантом для дольщиков. — В рамках дорожной карты данные объекты должны быть достроены: четыре дома — в 2019 году, два дома — в 2020 году в первом квартале. Единственно верный путь — идти по линии банкротства застройщика «Стройком». Конкурсный управляющий разложит очередников по закону. Дольщики будут очередниками первой категории. Будет привлечен новый подрядчик (по итогам банкротства с конкурсным управляющим), он достроит эти дома за счет федеральных земельных участков, которые мы будем предоставлять по указу президента РТ без аукциона.

В Минстрое РТ также добавили, что суды по делу о банкротстве «Стройкома» откладываются из-за того, что затянулась аккредитация кандидатуры конкурсного управляющего в ДОМ.РФ. Планируемый срок определения — 15 марта.

Ранее «Реальное время» сообщало о замене реального ареста Фаика Гараева на домашний: из СИЗО застройщик вышел накануне.



