Сократили Кипр, отменили Родос: куда зовут туроператоры с вылетом из Казани

На майские праздники конкуренцию Турции составят Египет и Китай, летом «всероссийская здравница» вне конкуренции

70% бронирований из Казани на лето 2019 года — Турция. Несмотря на попытки российских курортов изменить ситуацию, эта страна остается самым популярным направлением у жителей Татарстана и в целом России. Конкуренцию ей на майские праздники составляют Египет и Китай. По Египту казанцы истосковались настолько, что их не пугают стыковочные рейсы и высокий для этой страны ценник. Выбор курортов с вылетом из Казани в этом году уменьшается. Сокращены рейсы на Кипр, отменены на греческий Родос — туроператоры осторожничают и оставляют направления, в загрузке которых уверены на 100%. Подробности в материале «Реального времени».

Конкуренцию «Турции из Казани» на майские составят Египет и Китай

Самым популярным курортом предстоящего сезона будет Турция. Представители турагентств, опрошенные «Реальным временем», говорят о том, что 70% броней на лето — курорты этой «всероссийской здравницы». Впрочем, на майские праздники конкуренцию «Турции из Казани» составляют Китай и Египет.

— Все понимают, что на майские море в Турции еще прохладное, поэтому идут брони на альтернативные направления. Прямые рейсы в Египет закрыты, но туроператоры выкручиваются: с февраля запущен рейс из Казани в Египет с пересадкой в Анталии, далее местными авиалиниями в Хургаду или Шарм-эш-Шейх. В марте снова полетели в Китай, на этот раз с более надежным оператором «Тез Тур», рейсы с дозаправкой в Абакане. Несмотря на стыковки, дозаправки, туры пользуются большой популярностью, — говорит директор туристического агентства «Другое измерение» Юлия Каурова.

По словам Кауровой, цены на туры растут ежедневно:

«Вчера Китай на семью стоил 140, сегодня уже 160, Египет примерно так же. Туроператоры поднимают цены, это говорит о том, что направления пользуются спросом». Что на курорты Турции, что Египта, что Китая — цены примерно одинаковые — на двоих отдых обойдется примерно в 80 тысяч рублей.





Лето-2019: сократили Кипр, отменили Родос

Полетная программа на летний сезон говорит о том, что туроператоры ставят на Турцию, которой нет конкурентов по цене и сервису. В предстоящий сезон из Казани в дружественную республику будут летать на все морские курорты — Анталийское побережье, Даламан, Бодрум.

Сокращены рейсы на Кипр — в этом сезоне на остров летать будет только авиакомпания «Россия». Среди «шенгенских» направлений отменены рейсы на Родос — теперь только Крит и материковая Греция.

— Остались Испания и Болгария, но в Испанию в этом году поставили не очень удачно вылеты. Летят два рейса — один у «Анекса» и второй — совместный «Пегаса» и «Корала», но вылеты они поставили в одни дни, на одинаковое количество ночей, и людям не всегда удобно попадать в даты, — говорит Юлия Каурова.

— По выездному туризму в прошлом году туроператоры сокращали полетные программы, но в целом нам удалось выйти на докризисный уровень по объему продаж, и рынок вытащили именно туроператоры. В этом году туроператоры очень осторожны. Все понимают, что гонка ради гонки никому не нужна и туроператоры должны зарабатывать. Поэтому происходит корректировка полетных программ в сторону снижения, чтобы был адекватный баланс спроса и предложения, — пояснял ранее «Реальному времени» директор НТК «Интурист» Сергей Толчин.

По прогнозам туроператоров, ценник на отдых за рубежом этим летом вырастет на 10—12%, российские курорты обещали удерживать цены прошлого года. Крым, чтобы не потерять туристов, отказался от введения курортного сбора. Впрочем, даже со всеми скидками стоимость отдыха в России на майские праздники по программе «все включено» в отелях аналогичной «звездности» дороже, чем в Турции.

Борьба за туриста: Крым отказался от курортного сбора, Турция хочет пускать россиян по внутренним паспортам

По данным сервиса бронирования Level. Travel, 65% жителей Татарстана в 2018 году для отдыха выбирали Турцию. На втором месте — ОАЭ, где отдохнули 11% жителей, на третьем — российские курорты, которые посетили 9% отдыхающих.

«Самый дорогой тур (перелет, трансфер, проживание и питание по системе UAI) из Казани в 2018 году обошелся путешественникам в 271 683 рубля. За эту сумму компания из четырех человек провела 12 дней в отеле Titanic Beach Lara Hotel 5* в турецкой Анталии. Самый дешевый тур из Казани (перелет + проживание) стоил 8 070 рублей. Столько заплатил индивидуальный путешественник за 7 дней в Адлере, в гостевом доме «Адлерок», без питания», — приводит данные сервиса поиска и покупки туров онлайн Level. Travel.

Самый дешевый тур из Казани стоил 8 070 рублей. Столько заплатил индивидуальный путешественник за 7 дней в Адлере — в гостевом доме без питания. Фото travelask.ru



По информации Ассоциации туроператоров России, за 9 месяцев 2018 года Турцию посетили 5,12 млн россиян. Это на 24,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Для турецких властей все средства хороши в борьбе за российских туристов, министр иностранных дел страны заявил, что готов пускать россиян по внутренним паспортам, но идея пока не нашла поддержки с российской стороны.

Впрочем, россиян, готовых потратиться в этом году на отдых, не так много. По данным сервиса «Туту.ру», летом за границу планируют выбраться 18% россиян, в прошлом году желающих было 24%. В майские праздники только 17% россиян отправятся путешествовать, из них 4% — на Черноморское побережье России, 4% — на море за границей. 6% проведут майские праздники в экскурсионном туре по России, а 3% — отправятся на экскурсии за рубеж. 42% проведут праздники на даче или в деревне, 23% — дома на диване.