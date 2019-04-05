Власти Крыма решили не вводить курортный сбор в 2019 году

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что курортный сбор в регионе в этом году введен не будет.

По словам Аксенова, он направил в правительство РФ письмо с просьбой исключить Крым из данного эксперимента, передает «РИА Новости».

Глава республики пояснил, что введение курортного сбора в Крыму экономически нерентабельно. По словам Аксенова, по прогнозам муниципалитеты могут получить от участия в эксперименте от 30 до 50 млн рублей в год. При этом администрирование займет достаточно много времени и может обойтись примерно в эту же сумму.

Ранее Государственный совет Крыма принял решение о переносе начала введения курортного сбора на 1 мая 2019 года. Предполагается, что ставка курортного сбора составит 10 рублей с одного человека в сутки.