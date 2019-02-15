Борьба за туриста: Крым снижает цены, операторы сокращают полеты, Татарстан зовет иностранцев

Ценник на туры за рубеж вырастет на 10—12%, экономить россияне будут за счет сокращения длительности отдыха

Фото: Максим Платонов

Туроператоры готовятся к началу сезона на побережьях России и Средиземного моря. В этом году, по прогнозам экспертов, ценник на туры внутри страны не вырастет, на туры за рубеж стоимость поднимется на 10—12%. Правда, уменьшения потока операторы не ожидают, экономить люди будут за счет сокращения длительности отдыха. Внутренний туризм продолжает показывать рост. Причем не только на пляжных направлениях, но и на экскурсионных. Развитие отрасли сегодня обсудили на региональном туристическом форуме. О новых тенденциях в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татарстан

В этом году Татарстан активно будет развивать три туристических продукта. Первый — «Великий волжский путь», серия маршрутов, которые охватят регионы ПФО. Турист сможет побывать в трех регионах: Казань — Йошкар-Ола — Чебоксары либо Казань — Ульяновск — Самара; Нижний Новгород — Чебоксары — Казань или Киров — Йошкар-Ола — Казань.

— Планируем, что этот бренд в ближайшие 5 лет станет устойчивым и будет востребован не только российскими, но и иностранными туристами, — убежден Сергей Иванов, председатель Государственного комитета по туризму Татарстана.

Промовариант «Волжского пути» запустили в прошлом году, по словам Иванова, несколько тысяч человек проехали по маршруту, в основном это школьные группы. В этом году ожидают прироста продаж на 10—12%. Стоимость трехдневного тура начинается от 8,5 тыс. рублей.

Второе направление — «Вагон знаний» — тур, рассчитанный на школьников. В Казань в его рамках сейчас едут из Самары, планируется подключить Нижний Новгород.

И третье — этнический туризм. Это тур по трем деревням Татарстана — русской, татарской и кряшенской.

— Деревни расположены в Лаишевском районе рядом, но имеют разную культуру. Этим маршрутом интересуются иностранные туристы. В Высокогорском районе объект сельского туризма — деревня Ямашурма, там есть уникальные объекты и услуги, планируем, что многим иностранным туристам будут интересны эти направления, — рассказал Сергей Иванов.

«В Высокогорском районе объект сельского туризма — деревня Ямашурма, там есть уникальные объекты и услуги», — рассказал Сергей Иванов. Фото vk.com/tatseltur

Россия

Черноморское направление — самое популярное во внутреннем туризме. Краснодарский край и Крым в этом году объединяются и запускают морские круизы между городами. Зону роста в Крыму видят в яхтинге и планируют развивать инфраструктуру.

— В СССР из Москвы через сеть рек можно было добраться до Ялты, Сочи. Сейчас стоимость яхты сравнима со стоимостью автомобиля, и многие могут себе позволить, но нет инфраструктуры, мы работаем над тем, чтобы создать марины, плавучие заправки. Это направление востребовано у инвесторов, на одну марину у нас 2—3 желающих вложить деньги, — рассказал Алексей Черняк, председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма.

По его словам, в Турции 25% бюджета составляют доходы от яхтенного туризма, а россияне ежегодно 300 млн евро тратят на хранение яхт за рубежом.

Одним из минусов предстоящего сезона в Крыму Черняк назвал введение туристического сбора, который составляет 10 рублей с человека в сутки. В качестве компенсационных мер отельеры снижают цены. VIP-сегмент — в среднем на 14%, санатории — на 8%. Доступности отдыха в Крыму будет способствовать достроенный мост. Планируется запуск 10 пар двухэтажных поездов на полуостров, правда, из Казани рейсов пока нет.

По прогнозу Сергея Толчина, внутренний туризм вырастет на 10—14%. Фото tatar-inform.ru

По прогнозу директора НТК «Интурист» Сергея Толчина, внутренний туризм вырастет на 10—14%. «Крым снижает цены. Сочи, экскурсионные маршруты — Казань, Москва Санкт-Петербург — не повышают, это тоже хорошо влияет на рынок».

Средняя стоимость тура из Казани на курорты Черного моря — 28 тысяч рублей с перелетом.



Мир



На курорты Турции и Греции средняя цена — 45 тысяч за 11 ночей. Ценник на туры за рубеж в этом году вырастет на 10—12%. По словам Толчина, реальное повышение составит 18% за счет топлива и цены отелей, но туроператоры будут сбивать стоимость тура, уменьшая свою долю.

— По выездному туризму в прошлом году туроператоры сокращали полетные программы, но в целом нам удалось выйти на докризисный уровень по объему продаж, и рынок вытащили именно туроператоры. В этом году туроператоры очень осторожны. Все понимают, что гонка ради гонки никому не нужна и туроператоры должны зарабатывать. Поэтому происходит корректировка полетных программ в сторону снижения, чтобы был адекватный баланс спроса и предложения, — пояснил Толчин.

По словам Толчина, реальное повышение составит 18% за счет топлива и цены отелей, но туроператоры будут сбивать стоимость тура, уменьшая свою долю. Фото Максима Платонова

Сокращение полетных программ означает, что поймать дешевый горящий тур будет сложнее. Впрочем, сокращения турпотока на заграничные курорты операторы не ожидают, экономить россияне будут, выбирая более бюджетные отели и сокращая длительность отдыха. Но туроператоры надеются, что потерь от этого не понесут.

— Мы работаем в трех сегментах — въездной, внутренний и выездной туризм. И здесь срабатывает эффект качелей. Если рубль укрепился, то очень успешен выездной туризм, но усиливается давление на внутренний и въездной. Прошлый год был у нас крайне успешен по внутреннему. По выездному с трудом дотянули до своих ожиданий, как и другие туроператоры, — рассказал Сергей Толчин.

Въездной туризм. В прошлом году благодаря ЧМ по футболу это направление продемонстрировало исторический максимум. В этом ожидания скромнее, надеются на 7—8%. Простимулировать сегмент может субсидирование, планируемая сумма — 60 долларов на человека, но пока все остается на стадии обсуждений в правительстве.