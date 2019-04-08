Очередная экологическая катастрофа в Татарстане: в деревне Малая Елга выявлен падеж скота

Мусоросжигающий завод в Дании, библиотекарь-коррупционер и пес-путешественник: обзор программы «7 дней»

Фото: Ринат Назметдинов

Снег растаял — всплыли коровьи туши: кто тянет на дно «Просто молоко Агро»? Поверим ли датчанам: что увидел казанский журналист на мусоросжигательном заводе в Копенгагене? Тишина в библиотеке: к чему приведет поиск коррупционеров среди книжных стеллажей и будет ли куда сходить, чтобы почитать, ученикам создаваемых полилингвальных школ? Об этом и многом другом — в обзоре очередного выпуска программы «7 дней» от «Реального времени».

«Кошмар, да и только»

Жителей деревни Малая Елга Лаишевского района набирающая силу весна не радует. Из-под быстро тающего снега показались страшные «подснежники» — десятки растерзанных бродячими псами да пернатыми падальщиками туш коров. Кому-то талые воды принесли трупы телят прямо к порогу дома. А с тонущих в навозе гектаров, которые занимает внешне современное хозяйство компании «Просто молоко Агро», зловонные потоки стекают прямо в местную реку Шуранка.

«Кошмар, да и только! Так и до эпидемии недолго», — этими словами местные жители встретили съемочную группу программы «7 дней». Вдвойне настораживает то, что по сегодняшний день людям так и не удалось добиться ответа на резонные вопросы: что стало причиной массового падежа скота и почему, вопреки требованиям закона, погибшие животные не были захоронены как полагается, а оказались брошенными гнить прямо на территории фермы?

Материалы съемки переданы в Главное управление ветеринарии при Кабинете министров РТ и в Министерство экологии республики. В последнем нам сообщили, что «нарушение зафиксировано, нарушитель известен и приглашен для составления административных материалов».

Происходящим наверняка заинтересуется и Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана. В 2017 году, когда у руля хозяйства встал Гумер Закиров, перед ним стояла задача начать совместное с итальянской фирмой строительство животноводческого комплекса не на чуть менее 600 голов КРС (столько числится на балансе предприятия сегодня), а на 6 тыс. коров. Тогда предприятие называли и успешным, и социально-ориентированным. Сегодня же, судя по всему, и то, и другое — в прошлом: коровы мрут, люди разбегаются. По словам местных жителей, из 46 работников родом из Малой Елги, которые трудились на ферме еще пару лет назад, с новым руководством общий язык найти не смог почти никто. Сегодня штат хозяйства — буквально несколько гастарбайтеров из Средней Азии. Причем ни животновода, ни зоотехника среди них нет.

Экологи уже сейчас готовы оштрафовать юрлицо на 80 тыс. рублей по тем нарушениям, что ими обнаружены. Но журналисты уверены — это только первый эпизод по делу об идущей на дно ферме компании «Просто молоко Агро», обещающему стать и большим, и резонансным. На месте потенциальной экологической катастрофы ждут еще и сотрудников природоохранной прокуратуры, ведомств по защите животных и водных объектов, трудовой инспекции, а возможно, что и следственных органов.

Жителей деревни Малая Елга набирающая силу весна не радует. Фото laishevskyi.ru



Это не мусоросжигательный завод, а ТЭС и уголок дикой природы

Парк развлечений, горнолыжный склон, теплоэлектростанция и мусоросжигательный завод — все это составляющие единого комплекса, причем не где-нибудь на периферии мира, а в Копенгагене — городе, считающемся одним из самых экологически чистых в мире.

Численность населения Дании почти в полтора раза больше, чем в Татарстане. А вот по площади больше уже Татарстан. И тоже — в полтора раза. Но речь не об этом, а о том, что на 42 тыс. квадратных километрах европейской страны разместились и успешно действуют 30 заводов по переработке отходов в энергию. Иными словами — точно такие же мусоросжигательные заводы, как тот, что планируется построить под Казанью.

Тот, что расположен в Копенгагене (почти в самом центре города и всего в 2 километрах от резиденции королевы), новый — работает чуть более двух лет. Мощность — такая же, как и у будущего казанского, 550 тыс. тонн в год. Он один обеспечивает четверть от всего объема энергии и тепла, что потребляет в год 600-тысячный город. Топливо — те твердые бытовые отходы, что не пригодны для дальнейшей переработки. Самое интересно в том, что если не знать, рядом с чем находишься, то никогда и не подумаешь, что где-то поблизости мусор, сгорая, превращается в тепло и электричество: никаких выбросов, вони, грязи. Напротив — парк, много зелени, рядом — фермерское хозяйство и горнолыжный склон.

Близость от города объясняется элементарно: вреда от этого завода — никакого (соединения диоксинов, о которых так много говорят экологи, при атмосферном горении при температуре более тысячи градусов разрушаются), зато так проще получать «топливо», создаваемое жителями Копенгагена, а в ответ поставлять тепло- и электроэнергию. Короче расстояние — меньше потери.

Парк развлечений, горнолыжный склон, теплоэлектростанция и мусоросжигательный завод — все это составляющие единого комплекса в Копенгагене. Фото travelask.ru

Коррупция меж книжных стеллажей

Гульнур Галимуллина — заведующая библиотекой (а заодно лицо, ответственное за работу кружка самодеятельности, кукольного театра, кинозала) из деревни Яныль, что в Кукморском районе Татарстана, недавно прогремела не только на республику, но и на всю Россию. А все дело в том, что из 600 жителей ее родной деревни в библиотеку записаны 564 человека. Казалось бы, радоваться нужно такой тяге населения к чтению, да вот только «люди с корочками» углядели в этом ни много ни мало коррупционные признаки. Мол, не могут быть записанными в библиотеку не только люди активного возраста, но и пенсионеры, и дети. Во всеуслышание было заявлено о приписках и… заведено дело.

Сегодня это уже в прошлом. Разобрались, наверное, что у людей тяга к книгам пока еще могла и сохраниться, причем вне зависимости от возраста. Просто старшему поколению нужны одни книги, детям — другие. Дело против заведующей закрыли. Вот только поднятый шум очень здорово ударил по нервам и других работников сферы.

«Не станет ли после такого демарша правоохранителей слишком тихо в библиотеках?» — задается вопросом журналист программы «7 дней» Михаил Любимов. Ведь работающие там люди, которых, к слову, уже сейчас называют неофициально «последними святыми России», могут наконец согласиться с насаждаемым мнением о вымирании профессии и пойти искать счастья там, где за тягу людей к чтению дела не заводят, а денег платят больше. И кто тогда придет им на замену, если в Казанском институте культуры факультета библиотековедения больше нет, а есть скромная кафедра на 10 человек очного обучения и 10 — заочного. Для сравнения: библиотек в республике — полторы тысячи.

«Адымнар» — школа будущего

В Татарстане официально дан старт проекту по созданию полилингвального образовательного комплекса. В ближайшее время в пяти крупных городах республики — Казани, Нижнекамске, Альметьевске, Елабуге и Набережных Челнах — появятся современные учебные заведения: школы, детские сады, интернат, где дети будут получать знания мирового уровня, научатся свободно владеть несколькими, как минимум тремя, языками. Подобное начинание, да еще с таким размахом — уникально в масштабах России. А инициатором его выступил Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев.

В Казани первый такой образовательный центр будет создан на базе школы №165. И именно там побывала съемочная группа программы «7 дней».

Тон тяге к знаниям задает директор Айдар Шамсутдинов. Фото kzn.ru

Назвать эту школу «средней общеобразовательной» уже давно язык не поворачивается. Тон тяге к знаниям задает директор Айдар Шамсутдинов. Он свободно владеет сразу шестью языками. Вот и ученики, при поддержке учителей и родителей, имеют возможность многократно расширить свой образовательный багаж. Никита, сын одной из героинь материала Светланы Парфеновой, еще когда был школьником, начал изучать кроме русского и татарского языков еще и английский, испанский и китайский. Благодаря знаниям легко поступил в международный университет Китая.

Со следующего 2020 года в 165-й школе будут созданы восемь первых классов, где наряду с русским и татарским языками будет идти углубленное изучение английского. Рядом, в пристрое, ученики средних и старших классов будут постигать науки по билингвальной русско-английской системе. К слову, в этом году в пятом классе начали преподавать математику на английском языке. Успехи налицо: школьники одновременно подтянулись по обоим предметам. Те же ученики, которые захотят знать больше языков, получат возможность учиться в новом учебном учреждении, которое уже скоро будет построено.

Сейчас остро стоит вопрос подготовки педагогических кадров для таких школ. Мало знать предмет — нужно уметь преподавать его на нескольких языках. Взяться за подготовку таких учителей готовы взяться в Казани и Елабуге. В 2018 году в институте филологии и межкультурной коммуникации была создана специальная структура — высшая школа национальной культуры и образования им. Габдуллы Тукая. Этот центр уже сделал первый отбор студентов — будущие национальные педагогические кадры, которые могут работать в полилингвальной образовательной среде. 125 человек уже учатся на первом курсе.

«У этого проекта очень гуманная миссия. Это не только знакомство детей с достижениями мировой науки и культуры, не только расширение их кругозора, но и воспитание в духе толерантности и межнационального согласия, что так важно в современном мире. И ни шагу назад», — подчеркнул Минтимер Шаймиев, говоря о старте проекта «Адымнар».

Теперь помощь рядом: в Иннополисе большие перемены в сфере здравоохранения

В самом молодом городе России Иннополисе с момента его образования была одна большая проблема: чтобы получить полноценное медицинское обслуживание, живущим и работающим там приходилось ездить в Верхний Услон или Казань. В конце прошлого года президент Татарстана Рустам Минниханов дал соответствующее поручение Минздраву республики, и медицинский центр, где не было узких специалистов и имелись проблемы с работой скорой помощи, закрепили за Казанской городской клинической больницей №7. Медцентр 1 марта уже этого года стал полнофункциональной поликлиникой, куда за медицинской помощью могут обратиться не только жители Иннополиса, но и окрестных деревень.

Медцентр стал полнофункциональной поликлиникой, куда за медицинской помощью могут обратиться не только жители Иннополиса, но и окрестных деревень. Фото Олега Тихонова

— Мы организовали там работу так же, как в первичном звене во всех поликлиниках РТ и РФ. Формируется два участка из местного населения, работают два врача — участковых терапевта, работают узкие специалисты. Организованы дежурства узких специалистов по субботам и воскресеньям, таких как хирург, травматолог. Планируем провести все виды диспансеризации, уже начали диспансеризацию определенных возрастов. Планируем начать проводить прививки в соответствии с национальным календарем прививок, — пояснил съемочной группе программы «7 дней» заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» Сергей Мишакин.

По-новому организована и работа службы скорой помощи. Теперь нуждающиеся в скорой медицинской помощи пациенты доставляются сразу в приемный покой 7-й горбольницы. На должном уровне работает и система акушерской гинекологической помощи жительницам Иннополиса. К слову, 20 жительниц города ждут пополнения семейства. И абсолютно всем пациентам поликлиники №3 города Иннополис доступен полный перечень услуг в электронном виде.

Тайсон: пес-путешественник

Дворняга Тайсон из казанского поселка Мирный благодаря соцсетям и СМИ хорошо известен татарстанцам. Пес-путешественник только за пару последних месяцев совершил добрых два десятка вояжей: в Казани побывал у озера Кабан, у театра Камала, на Колхозном рынке, изучил Московский и Авиастроительный районы, а недавно добровольному куратору хвостатого исследователя Ильмире Ишмуратовой пришлось доставлять его из Верхнего Услона.

На момент приезда съемочной группы программы «7 дней» Тайсон, похоже, снова отправился в путешествие. Где сейчас находится пес — пока неизвестно. Но благодаря неравнодушным людям, а также специальной бирке на ошейнике, где указано, куда сообщить об обнаружении склонного к поездкам барбоса, его хозяева и Ильмира Ишмуратова уверены — путешественник найдется.

А журналисты решили узнать у ученых, почему, пес, появившийся у обычных мирнинских жителей и 3 года ведший себя как обычный охранник двора, вдруг обнаружил тягу к изучению новых мест. А заодно спросили: чего можно ожидать от тех собак, что вовсе не имеют хозяев?

Эксперты отмечают, что чаще всего такие склонные к путешествиям собаки, способные сориентироваться в большом городе, воспользоваться транспортом, перейти улицу, по уровню развития — настоящие интеллектуалы среди собак. Они учатся, и им это нравится.

Дворняга Тайсон благодаря соцсетям и СМИ хорошо известен татарстанцам. Фото kazancat.ru

А вообще, зоологи делят бездомных псов на четыре категории, или, точнее, стадии одичания. «Попрошайки» — оказавшиеся на улице, но не потерявшие веру в человеческую доброту животные. Сюда же можно отнести «приживал» — хвостатых индивидуумов, способных своим видом и поведением растрогать сердобольных старушек или жителей какого-нибудь подъезда, чтобы те их подкармливали. Вторая стадия — «собиратели». В людей они уже не верят, и, не обращая на двуногих особого внимания, активно роются в помойках, отыскивая себе пропитание. Третья стадия — «одичавшие». Они способны к перемещению на приличные расстояния. Готовы подкормиться возле заправок или столовых, причем как случайно уроненными кусочками, так и специально оставленной пищей, но при этом спокойно обходятся без участия человека. Четвертая стадия — «дикие». И их уже стоит опасаться всерьез. В лесу дикие собаки — хуже волков, готовы поймать и съесть любую живность, с которой способны справиться стаей. Не упускают возможности поохотиться и на откормленную домашнюю живность.

Бездомных собак в одной только Казани около 30 тысяч. Причем это довольно крупные псы — мелких сородичей стая уничтожает сама. Съедает. Отстрелы большого результата не принесли. Исследования в Европе показали, что к росту одичалого поголовья прикладывают лапу домашние питомцы. В странах, где доля стерилизованных псов, проживающих в домах и квартирах, достигает 70 -80%, и поголовье бездомных собак резко снижается. Потому эксперты советуют: или держать питомца на поводке, или сводить к ветеринару.

Что касается Тайсона, то это его путешествие длится со 2 апреля. Опекун пса и хозяева уже начинают волноваться. А потому просят: если увидите дворнягу с ошейником и специальной биркой — позвонить по указанному на ней телефону.

Увидеть эти сюжеты и узнать больше об их героях можно в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» — 8 апреля в 13.00 в эфире телеканала «Новый Век» или на его сайте.