С вас — три счетчика: почему поквартирные приборы учета тепла разоряют татарстанцев?

Решение Конституционного суда о справедливой плате за отопление, по словам экспертов, выполнили наизнанку: она стала еще более несправедливой

C 1 января этого года у россиян обязаны принимать показания поквартирных счетчиков тепла. Но те, кто поспешил их установить, сэкономить, увы, не смогли. Причина — в ОДН. Плату, вдвое превышающую стоимость отопления квартиры, начислила за отопление мест общего пользования жильцу дома №9 по Салиха Батыева Рустему Хабибуллину казанская управляющая компания «Уют Плюс», не дав таким образом ему сократить расходы с помощью теплосчетчиков и разумного использования тепловой энергии. Тем временем руководители отдельных управляющих компаний Казани уже выразили готовность принимать к расчету показания индивидуальных приборов учета тепла даже в тех домах, где жильцы смонтировали их сами. Почему экономия на счетчиках тепла выходит боком и надо ли торопиться с их установкой, разбиралось «Реальное время».

«Привет» соседу с теплого балкона



Получив счет-фактуру за февраль и вглядевшись в цифры, Хабибуллин не поверил своим глазам и начал перепроверять расчеты на сайте «Госуслуги», где расчеты разложены по полочкам более детально. Там-то, в строке №16 «ОДН — Отопление», он и обнаружил, что за отопление общедомовых помещений ему начислили такую сумму, словно площадь отапливаемых лестничных площадок в доме вдвое превышает площадь квартир. По расчетам УК вышло, что он должен платить за обогрев 66 «квадратов» принадлежащей его семье на праве собственности квартиры и… 114 квадратных метров некоего общедомового имущества. Прикинув, что расчет не соответствует реалиям, Хабибуллин пошел разбираться в УК, но там его заверили, что все сосчитано как в аптеке — согласно последним изменениям, внесенным в порядок расчетов постановлением российского правительства.

— Совершенно верно, мы руководствуемся постановлением Правительства РФ №1708 от 29 декабря 2018 года, — подтвердила корреспонденту «Реального времени» бухгалтер Эльмира (фамилию женщина категорически отказалась назвать). Она имела в виду изменения, внесенные этим постановлением в набившее всем оскомину 354-е постановление от 6 мая 2011 года «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Эти изменения, как уже писало «Реальное время», должны были обеспечить исполнение решения Конституционного суда России об утверждении справедливого порядка оплаты тепловой энергии жильцами, однако на деле, как и предрекали специалисты, обеспечили уравниловку в оплате отопления для экономных и небережливых жильцов.

Изменения должны были обеспечить исполнение решения Конституционного суда России об утверждении справедливого порядка оплаты тепловой энергии жильцами. Фото ru.wikipedia.org



Бухгалтер ООО «УК «Уют Плюс» пояснила, что теперь из показаний общедомового прибора учета тепла вычитается сумма показаний индивидуальных приборов учета и суммарный расход тепла потребителями, не имеющими счетчиков, — он определяется по нормативу, а все, что осталось, относится на ОДН и распределяется к оплате пропорционально площади квартир между всеми собственниками.

— А почему в итоге ОДН-то получаются такими невероятными? — не поняла корреспондент.

— А потому что многие жильцы, которые платят по нормативу за отопление квартиры, незаконно увеличили ее площадь за счет того, что утеплили балконы и лоджии, вывели туда отопление, сделали в квартирах теплые полы и потребляют гораздо больше тепла, чем оплачивают по нормативу! Вот за них весь дом и платит!

На вопрос, почему управляющая компания не принимает мер, зная о нарушениях собственников квартир, которые несанкционированно, без оформления разрешительных документов, меняют конструкцию общедомовых сетей отопления, Эльмира ответила, что бороться с нарушителями — дело их соседей, пусть, дескать, жалобы в жилинспекцию пишут и сами составляют акты о нарушениях, а дело УК — сторона.

Такую же позицию, похоже, занимает и непосредственный руководитель бухгалтера-анонима — директор ООО «УК «Уют Плюс» Ислам Тимерханов, но предпочитает отмалчиваться, дозвониться до него оказалось в принципе невозможно: на месте его не застать, потому что он, по словам подчиненных, то на обходе, то на совещании, а мобильный телефон своего шефа сотрудники компании хранят как государственную тайну.

Все за счетчиками!

— После капитального ремонта вы сможете реально сэкономить на отоплении, — заверил 25 марта на посвященном началу ремонта собрании жильцов дома 83а по проспекту Ибрагимова директор ООО «УК «ЖКХ Московского района» Олег Калимов.

Калимов пояснил, что, во-первых, благодаря тому, что в доме установят узлы погодного регулирования, и расход тепла в межсезонье — в начале зимы и в конце — резко снизится. Во-вторых, в квартирах на радиаторах будет установлена запорная арматура, и если у кого-то будет жарко, температуру в квартире можно будет регулировать не путем открытия форточек, а поворотом крана. Это снизит расход тепла в целом по дому, а значит, повлияет на размер платежей. В-третьих, не возбраняется поставить в квартирах теплосчетчики на каждый радиатор. С 1 января «мы обязаны принимать у вас их показания и осуществлять по ним расчеты». Только купить счетчики жильцам придется за свой счет. А грамотно, в соответствии с нормативами, их установит подрядная организация, которая будет выполнять замену системы отопления — врезать самостоятельно их нельзя, как и вообще вмешиваться в конструкцию системы отопления.

После этого сообщения жильцы 300-квартирного дома заметно оживились и стали строить планы по покупке счетчиков: плата за отопление квартир в нем сейчас зашкаливает. Однако их энтузиазм, возможно, был преждевременным, ведь Калимов не упомянул об особенностях распределения платы за ОДН. Возможно, он еще просто не сталкивался с ситуациями, подобными той, которая сложилась в доме Рустема Хабибуллина.

«Пусть обращаются»

— Новый порядок расчетов за отопление действительно предполагает оплату ОДН всеми собственниками дома пропорционально принадлежащей им площади, — подтвердил законность действий УК «Уют Плюс» корреспонденту «Реального времени» начальник Госжилинспекции РТ Сергей Крайнов. — И это действительно может приводить к тому, что добросовестные собственники вынужденно заплатят за недобросовестных.

Он, однако, скептически отнесся к тому, что сообщила «Реальному времени» бухгалтер ООО «УК «Уют Плюс»:

— Причин большого расхода тепла на отопление дома в целом может быть много, и дело не обязательно в самовольном утеплении жильцами лоджий, балконов и полов. В каждом случае необходимо разбираться индивидуально. По заявлению жильцов можно провести проверку — пусть обращаются.

А вот к вопросу о том, насколько реально установить теплосчетчики на батареи в домах со старой конструкцией отопления — с вертикальной разводкой стояков, Крайнов отнесся осторожно:

— Пока не уверен, что это будет правильно. Ведь квартира в этом случае отапливается не только от радиаторов, но и от стояков. А как учитывать эти затраты тепла, неясно, тут еще разобраться и подумать надо. Я бы не торопился рекомендовать оснащать такие квартиры индивидуальными счетчиками тепла.

Против «зимнего сада» нужен коэффициент

Что же касается жалоб — Рустем Хабибуллин уже замучился их писать, а управляющая компания устала от проверяющих, на что недвусмысленно намекнула бухгалтер Эльмира. Однако ни одна из многочисленных проверок, проведенных Госжилинспекцией и прокуратурой по жалобам Хабибуллина, по его словам, не была нацелена на поиск ответа — куда утекает тепло, за которое ему, экономному потребителю, приходится платить втрое дороже, чем по счетчику настучало.

— Жилинспекция у нас не работает, а управляющие компании не выполняют своих обязанностей по управлению домами, — сделала вывод юрист, член рабочей группы Общественной палаты РТ по общественному контролю в сфере ЖКХ и развития общественного самоуправления Зоя Куклина. — Я сама была в таких квартирах, где балконы превращены в «зимние сады», это ужасно! Люди не понимают, что делают — они же закон нарушают и свой дом разрушают!

Куклина пояснила: при таком вмешательстве в систему отопления все расчеты проектировщиков идут насмарку, в доме меняется точка росы (понятие из области теплотехники, обозначающее «место встречи» теплого воздуха с холодным внутри ограждающих конструкций — наружных стен). В результате современные многослойные стены мокнут, от них отваливается утеплитель и облицовка, в квартирах у соседей обладателей «зимних садов» появляется плесень. А поскольку такая перепланировка незаконна, то выявлять ее и пресекать нарушения должны в первую очередь управляющие компании и надзорные органы.

— Но и жильцы не должны сидеть сложа руки, — заметила Куклина. — Рустем Хабибуллин — молодец, он борется за свои права. А вот много вы видели домов, где активные жильцы создали бы совет дома и этот совет работал? То-то и есть, что почти нет таких домов. Все надеются на доброго дядю, который за них все сделает, вот и получают проблемы.

Что же касается нового порядка расчета за тепло, то он, по ее мнению, не идеален, а идеализирован:

— Он рассчитан на добросовестных жильцов, и если никто не ворует — он прекрасно работает. Но ведь у нас многие привыкли рассуждать так: «Государство меня обобрало, а я словчу и у него возьму». Но берут не у государства — у соседа.

В таких условиях, полагает Зоя Куклина, надо срочно принимать меры к ликвидации несправедливой уравниловки, в условиях которой Хабибуллин и ему подобные становятся заложниками ситуации:

— Нужно срочно вводить повышающий коэффициент по оплате ОДН для тех, кто имеет возможность установить теплосчетчики или имеет их, но не сдает показания, а платит по нормативу. Причем коэффициент должен быть значительным, только тогда он стимулирует людей к установке счетчиков и обеспечит действительно справедливую оплату тепла. Вспомните, именно по такой схеме развивалась несколько лет назад ситуация с оплатой ОДН по электроэнергии и воде — пока за излишне потребленную энергию и воду не заставили платить тех, кто их не считал. И именно об этом я буду говорить на ближайшем круглом столе в Общественной палате, поскольку ситуация складывается уже катастрофическая.