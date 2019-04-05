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«Добрая капель»: казанцев пригласили стать донорами

10:55, 05.04.2019
«Добрая капель»: казанцев пригласили стать донорами

Сегодня в Республиканском центре крови проходит донорская акция «Добрая капель». Акция запускается совместно с проектом «Добрая Казань» и крупнейшим сообществом доноров России DonorSearch.

Видео Камиля Исмаилова
ОбществоМедицина Татарстан
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