«По базе он сидит по нулям»: к застройщику «Мелодии» нагрянули судебные приставы

В ЖК, как и было обещано, появилось тепло. Но радость дольщиков омрачили приехавшие на стройплощадку судебные приставы

Накануне в ЖК «Мелодия», который возводится в Казани на улице Габишева, прошла очередная встреча застройщика с дольщиками и представителями казанского исполкома. Директор ООО «Пик+» отчитался о пуске тепла и пообещал, что все строительные работы на объекте будут закончены к 25 мая — к этой дате его планируется заявить в Госстройнадзор. Но не обошлось и без проблем — на собрание приехали судебные приставы, а также дольщик, которому продали машиноместо в паркинге, которого нет. Подробности — в репортаже «Реального времени».

В «Мелодии» стало тепло

Постепенно на площадке перед строящимся домом ЖК «Мелодия» на Габишева собирались дольщики, подрядчики, представители управления жилищной политики Казани. Как только приехал директор компании-застройщика «Пик+» Марат Саттаров, собравшиеся окружили его плотным кольцом. Свой отчет о проделанной работе Саттаров начал с хорошей новости.

— Мы завели тепло. Буквально через 15 минут в доме будет тепло, и мы начинаем выполнять другие виды работ, которые обещали. Это касается внутренних работ и заливки полов. <...>. В настоящее время работы начались по внутренней электрике и внутреннему водоснабжению. Остаются только работы, связанные с внутренней отделкой, они тоже начаты. Фронт работ определен, — отчитался Марат Саттаров.

По его словам, на выполнение всех работ требуется «максимум полтора месяца». Когда же директора «Пик+» попросили уточнить дату их окончания, он сообщил, что его компания обещала Минстрою Татарстана подать извещение в ГАСН (инспекцию Госархстройнадзора РТ) 25 мая. Далее по очереди опросили каждого из представителей подрядных организаций, которые присутствовали на собрании.

— Сейчас завезли материалы. Местами кабеля не было, закладываем кабель, штробим. В данный момент работает шесть человек, — рассказал представитель фирмы «Техно-Р», которая отвечает в «Мелодии» за электрику. По его словам, все работы должны быть закончены до конца мая. Как выяснилось, нынешнему подрядчику приходится заканчивать работу, которую не доделала предыдущая подрядная организация.



— Мы сейчас одновременно с электрикой будем полы заливать, потому что кабели в полах, — добавил Саттаров.

На вопрос, когда появятся счетчики, подрядчик ответил, что они понадобятся не раньше, чем в конце апреля.

«41 исполнительное производство в отношении директора данной организации»

Следующий вопрос дольщиков касался сроков закрытия всех исполнительных листов. Напомним, на прошлом собрании была озвучена информация о том, что из-за долгов застройщика в «Мелодии» были приостановлены регистрационные действия.

— Мы с представителем поговорим, составим график. Есть определенные моменты. Мы с этой службой (судебных приставов, — прим. ред.) поработаем досконально. Мы хотим решить этот вопрос по-другому, заключить мировые соглашения и т. д. У нас есть один вариант, который мы озвучим чуть попозже, — уклончиво ответил Марат Саттаров.

Когда заместитель начальника управления жилищной политики Казани Айрат Ахметханов попытался вернуть разговор к теме строительства, вмешалась женщина, позднее представившаяся судебным приставом Вахитовского районного отделения.

«41 производство в отношении директора данной организации», — сообщила судебный пристав



— Меня данный вопрос (закрытия исполнительных листов, — прим. ред.) тоже очень интересует — 41 производство в отношении директора данной организации, — сказала она.

— Давайте этот вопрос будет следующий. Товарищ же никуда не убежит. У нас вопрос строительства, — не поддался Ахметханов.

Тут подошла очередь отчитаться подрядчику, отвечающему за остекление дома. Он рассказал, что были задержки, связанные с изменениями в проекте. По его словам, полностью все каркасы остекления должны появиться в течение 10 дней.

— Стекло когда будет? — экзаменовал подрядчика Ахметханов.

— Как завершим каркас, — но этот ответ не удовлетворил замначальника УЖП, который попросил назвать конкретные сроки.

— Давайте возьмем май, — ответил подрядчик.

Когда в «Мелодии» дадут воду?

Представитель компании «Гарантия сервис» Алексей Лаврентьев, который присутствовал и на прошлом собрании, пояснил, что работы по водоснабжению и канализации должны начаться в ближайшие дни — нужно лишь дождаться, чтобы «Водоканал» согласовал проект.

— Тут производственные работы, наверное, дней 10 займут. Плюс от «Водоканала» будет зависеть сама врезка, — сообщил Лаврентьев. Отвечая на вопрос дольщиков, он отметил, что «по воде оплата от застройщика прошла».

Алексей Лаврентьев пояснил, что работы по водоснабжению и канализации должны начаться в ближайшие дни — нужно лишь дождаться, чтобы «Водоканал» согласовал проект. Фото Гуландам Фатхуллиной

Напомним, что в прошлый раз инициативная группа дольщиков обнаружила, что одна из труб на верхних этажах покрылась льдом, и предположила, что у дома протекает кровля. Увиденное дольщики запечатлели на камеру.

— Это ливневка. Сейчас ее поправят. Просто раздули уж там, — сказал Марат Саттаров.

Директор «Пик+» объявил, что следующее собрание на стройплощадке состоится ровно через 2 недели. В ответ Айрат Ахметханов предложил определить, какие работы застройщик должен будет выполнить за это время. По словам Саттарова, должны быть установлены все витражи, на 2-м и 3-м этажах будет выполнена стяжка полов. Кроме того, он отметил, что на 2-м, 3-м, 10-м, 11-м, 12-м, 13-м этажах уже стоят радиаторы, через 2 недели они должны появиться еще на шести этажах. Также должна быть «раскидана» проводка.

Кроме отчета о строительных работах дольщиков волновал и финансовый вопрос. Они поинтересовались, по каким видам работ оплата еще не прошла.

— Стяжка полов, это примерно 2 млн рублей. На следующей неделе выйдут работать. Все остальное я уже раскидал, честно говоря, — уверил Саттаров.

— Отделочные работы еще не оплачены? — спросили дольщики.

— Нет. Но это небольшие суммы, — заверил директор «Пик+». По его словам, эти работы будут оплачены в конце апреля.

Следующее собрание на стройплощадке состоится ровно через 2 недели. Айрат Ахметханов предложил определить, какие работы застройщик должен будет выполнить за это время



Парковки продали, но не построили

Серьезные опасения у дольщиков вызывает и вопрос с парковками. Дело в том, что проект «Мелодии» изначально предполагал строительство подземного паркинга. В проектной декларации от 2016 года указано, что она рассчитана на 137 машиномест. Однако в конечном итоге застройщик от нее отказался. Дольщики задались вопросом — как же будет сдаваться дом, если по существующим нормативам на каждые 66 кв. м жилой площади положено одно парковочное место.

— У нас же в этом вопросе все очень просто. В пешеходной доступности здесь есть подземный паркинг. Он будет работать для вас, все в порядке, — постарался успокоить дольщиков Саттаров.

— А как определяется свободная емкость этого паркинга? — раздался ответный вопрос.

— Посмотрим, сейчас, сделаем заявку. Кто захочет заключить договор аренды, я с ними договор аренды заключу, — сказал Саттаров и призвал дольщиков не переживать о сдаче.

Правда, тут же вскрылся еще один неприятный момент, связанный с парковкой. Как оказалось, некоторые дольщики уже успели приобрести места в подземном паркинге, который так и не построили. Но не всем застройщик вернул деньги. Например, один из дольщиков рассказал, что деньги за купленное парковочное место ему не возвращают уже с февраля прошлого года. Директор «Пик+» постарался поскорее замять конфликт, чтобы он не разгорался на глазах у десятков собравшихся, и предложил дольщику приехать к нему в офис на следующий день (то есть уже сегодня) к 11 часам.

— Все, кто ко мне приходит, быстро решают вопросы, — убеждал Марат Саттаров.

Как оказалось, некоторые дольщики уже успели приобрести места в подземном паркинге, который так и не построили. Но не всем застройщик вернул деньги



Тут вмешалась судебный пристав, которая протянула директору «Пик+» кипу документов и попросила расписаться в том, что он принимает требования. Но Саттаров не стал брать в руку протянутую ручку и стал постепенно отходить в сторону дома.

— Значит, вы отказываетесь от подписи, что вы должны 6,5 млн. У вас 41 исполнительное производство. Вы сейчас отказываетесь получить требование, предупреждение, постановление о возбуждении, объединение в сводное исполнительное производство. Отказываетесь? — настаивала судебный пристав.

Она пояснила «Реальному времени», что общая задолженность на озвученную ею сумму у Саттарова накопилась с 2017 года. За это время, по словам судебного пристава, оплата не производилась ни разу.

— У него имеется 41 производство — налоги, физлица, юрлица. Все счета закрыты, заморожены. По базе он сидит по нулям. Отказался все получить на руки, — пояснила судебный пристав.

Добавим, что на сайте Федеральной службы судебных приставов можно найти несколько десятков исполнительных производств в отношении ООО «Пик+» и ООО «РТК». Почти все они были возбуждены в конце 2018 — начале 2019 гг.