Первая пятилетка гидрокрекинга

Фото: Радик Кутушев

В реализации мегапроекта «ТАНЕКО» важным этапом является грандиозное строительство установки гидрокрекинга, от пуска которой зависело увеличение глубины переработки нефтесырья и достижение цели по выпуску светлых нефтепродуктов. С пуском этой установки «Татнефть» сформировалась как вертикально интегрированный холдинг, работающий по принципу «от скважины до бензоколонки». Долгожданный переход на принципиально новый уровень произошел в 2014 году.

Впервые в России

Положительное заключение Рос­технадзора на ввод установки гидрокрекинга в промышленную эксплуатацию «ТАНЕКО» получил 24 марта. Над реализацией стратегического проекта «Татнефти» трудится уникальная команда, объединяющая научные, проектные институты, заводы-изготовители оборудования и строительные компании. Темп и рабочий оптимизм задаются государственной и республиканской поддержкой. Стоит отметить, что многие производственные высоты, взятые за время возведения установки гидрокрекинга, имеют статус «впервые в России».

Установка гидрокрекинга на НПЗ «ТАНЕКО» — это первый в отечественной нефтеперерабатывающей промышленности подобный комплекс, построенный в рекордно короткие сроки — за четыре года. Обычно на строительство аналогичных объектов уходит порядка 6—10 лет.

Легендарными стали реакторы гидрокрекинга, изготовленные на Ижорских заводах. Несмотря на участие в тендере компаний с мировыми именами, контракт «Татнефть» заключила с российскими машиностроителями. Они получили уникальный опыт создания востребованного оборудования по новейшей технологии из хром-молибден-ванадиевой стали. Реакторы представляют собой уникальные конструкции высотой 37,5 метра, диа­метром 5,18 метра. Толщина стенки сосуда составляет 290 мм. Вес каждого — 1 250 тонн. Оборудование с такими весогабаритными характеристиками для нефтепереработки изготовлено в нашей стране впервые.

«В мире подобных примеров нет!»

На установке ведется эффективный и исключительно гибкий процесс, позволяющий комплексно переработать вакуумный газойль коксования в высококачественные светлые нефтепродукты: дизельное и авиационное топливо. Совмещение установки с производством базовых масел является одним из конкурентных преимуществ комплекса «ТАНЕКО».

На Международном симпозиуме по гидропроцессам высокую оценку гидрокрекингу «ТАНЕКО» дал лицензиар — Chevron Lummus Global (США). Руководство компании оценило проведенные работы как один из самых успешных проектов в их истории, также американские специалисты подтвердили, что качество выпускаемой продукции соответствует всем современным мировым требованиям.

«Установку гидрокрекинга пустили всего за десять дней. В мире подобных примеров нет!» — подчеркивает генеральный директор АО «ТАНЕКО» Леонид Алехин.

Секрет успеха кроется в высоком профессионализме и огромной подготовительной работе, проделанной специалистами «Татнефти» и «ТАНЕКО», а наградой стало получение дизтоплива с оптимальными экологическими и эксплуатационными характеристиками.

Еще во время строительства установки генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов нацеливал на то, чтобы новая продукция вышла на уровень даже не существующих стандартов, а перс­пективных. Так и получилось: дизтопливо стандарта «Евро-5», выпускаемое на «ТАНЕКО», по показателям качества соответствует уровню двигателей «Евро-6».

3 000 человек и более работали ежедневно на строительстве установки

70 человек эксплуатируют установку в настоящее время

2,9 млн тонн проектная мощность установки гидрокрекинга по сырьевой смеси

Ильмир Сулейманов, заместитель главного инженера по производству гидрокрекинга и базовых масел НПЗ «ТАНЕКО»: «Пять лет установка проработала надежно. Любое оборудование, безусловно, ценит технически грамотное обслуживание и эксплуатацию в целом. Если соблюдать требования инструкций и следовать правилам безопасной эксплуатации, то надежность производства будет всегда. Коллектив установки — профессиональная команда, которая работает ради общих целей, то есть выполнения производственных объемов и получения высококачественной продукции».



