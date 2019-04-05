Мы новый мир не построим: меры властей по отмене «зарплатного рабства» впечатлили не всех

Одни считают предлагаемые правительством меры недостаточными, другие — односторонними

В борьбе с «зарплатным рабством» правительство предлагает штрафовать работодателей, угнетающих право работников на выбор банка для перечисления зарплаты. А ФАС выступает за отмену комиссии за снятие наличных в сторонних банкоматах. Намерения власти деловое сообщество оценивает по-разному. Подробнее — в материале «Реального времени».

Правительство накажет нерадивых работодателей штрафами

Сразу о нескольких возможных нововведениях в деле борьбы с «зарплатным рабством» сообщили в последние дни российские власти.

Первое из них уже имеет конкретное воплощение: в Госдуму поступили и переданы на рассмотрение профильных комитетов законопроекты о реализации права работников организаций на выбор банка для перечисления зарплаты. Отметим, что такое право было и раньше, однако наказания для работодателя за его нарушение предусмотрено не было.

Теперь правительство предлагает ввести административную ответственность: предупреждение или штраф в размере от 10 до 20 тыс. рублей — для должностных лиц, от 1 до 5 тыс. рублей — для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, от 30 до 50 тыс. рублей — для юрлиц. Кроме того, срок, в течение которого работник должен сообщить в бухгалтерию своей организации об изменении банка, предлагается увеличить с пяти рабочих дней до 15 календарных дней до дня выплаты зарплаты.

Согласно части 3 статьи 136 Трудового кодекса в ее нынешней формулировке, зарплата «выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным договором или трудовым договором. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы».

В Госдуму поступили и переданы на рассмотрение профильных комитетов законопроекты о реализации права работников организаций на выбор банка для перечисления зарплаты. Фото duma.gov.ru



По данным Роструда, в прошлом году зафиксирована 81 тысяча случаев нарушения по оплате труда, десятая часть из них — как раз в ч. 3 ст. 136 ТК. Таким образом, выявлено более 8 тысяч случаев нарушения права работников на получение заплаты удобным для него способом. В масштабах страны такая цифра может выглядеть незначительной, однако о том, сколько человек не придало огласке такие факты, остается только фантазировать.

Учитывая рост «освободительного движения», банки со своей стороны также ищут способы повышения привлекательности своих предложений не только для классических «зарплатников», но и для тех, кто решил сменить банк самостоятельно. Так, в частности, если раньше «зарплатные» клиенты были отдельной категорией, которой банки предлагали особые условия, например, сниженные ставки по кредитам, упрощенное рассмотрение заявки, то сегодня участники рынка уже меняют свою работу. К примеру, если человек регулярно пополняет свою обычную карту, то некоторые банки начинают рассматривать такого клиента наравне с обычными «зарплатниками», предлагая ему те же привилегии.

Банкиры ожидают перераспределения клиентов

Деловое сообщество ожидает, что в случае принятия законов у работников действительно станет больше свободы, что, в свою очередь, может привести к некоторому увеличению перетока клиентов, но степень восторга от ожидаемых изменений в законодательстве у собеседников «Реального времени» разная.

Директор территориального офиса «Росбанка» в Казани Руслан Юлбарисов видит в нововведении плюсы: «С введением штрафов каждый банк будет сильнее бороться за индивидуальные зарплатные карты клиентов, а это значит — совершенствовать как продуктовую линейку, так и сервис, чтобы оставаться банком первого выбора для своего клиента». Эксперт ожидает, что миграция клиентов между банками при реализации данной инициативы, безусловно, увеличится, «так как payroll [зарплатный] business — это и В2В и B2C бизнес».

В «Московском кредитном банке» соглашаются, что такая инициатива поможет в спорных ситуациях, когда сотруднику по каким-либо причинам отказывают в зачислении зарплаты на выбранную им карту, однако существенную миграцию зарплатных клиентов не прогнозируют. «Кроме снятия наличных на рынке есть предложения по бесплатным P2P-переводам, что позволяет клиенту самостоятельно выбирать, картой какого банка пользоваться. Зарплатные клиенты действительно являются интересной аудиторией для банков, так как их финансовое положение легче контролировать и оценивать, однако ставка по кредитным и иным предложениям банка в любом случае рассматривается индивидуально по совокупности факторов», — предупреждает начальник Управления развития эквайринга и зарплатных проектов МКБ Евгений Медведев.

Собеседник «Реального времени» в банке из топ-20, отвечая на вопрос о перспективности новых мер, признает, что у работодателей есть разные инструменты воздействия на сотрудников. «Причем барьеры есть как мягкие, когда работодатель «рекомендует» и работник по сути не понимает своего права выбора банка, так и жесткие — когда работодатель отказывается перечислять зарплату в выбранный сотрудником банк и лишь немногие готовы пойти на конфликт с работодателем. Такой конфликт означает по сути смену места работы и его регулирование штрафами малоэффективно», — говорит эксперт.

Сотрудник, неосознанно «выбравший» зарплатный банк, теряет ежемесячно около 1%



Эффективное решение, на его взгляд, не должно нагружать бухгалтерию работодателя — «сейчас прием каждого такого обращения сотрудника о перечислении зарплаты в любимый банк требует от бухгалтера ручного ввода проводки в бухгалтерскую систему. Бухгалтерия работодателя либо должна автоматически получать из такой системы счет, на который перечисляется заработная плата сотрудника, либо должна перечислять заработную плату на единый счет (СНИЛС, например) по аналогии с пенсионными отчислениями". Выходом из ситуации может стать цифровое решение, когда у гражданина будет возможность по аналогии с госуслугами через интернет указать банк самостоятельно. В таком случае можно будет избежать конфликтных ситуаций с работодателем.

Причем, по словам собеседника, выбранный самостоятельно работником новый банк может предложить ему не менее льготные условия (как это бывает с централизованно оформленными «зарплатниками»), он добавляет: «Нужно понимать, что крупные зарплатные банки не занимаются благотворительностью — по факту, сотрудник неосознанно «выбравший» зарплатный банк, теряет ежемесячно около одного процента от своей заработной платы. Это выражается в более худших условиях по карте, по умолчанию не подключенным и по умолчанию не предложенным программам лояльности зарплатного банка».

Сейчас прием каждого такого обращения сотрудника о перечислении зарплаты в любимый банк требует от бухгалтера ручного ввода проводки в бухгалтерскую систему. Фото: курсы-обучения.рф



Основной «зарплатный» банк же, наоборот, зарабатывает за счет относительно дешевых остатков на счетах. Именно такое дешевое фондирование и понимание банком реального уровня дохода для оценки кредитных рисков и дает низкую стоимость кредитования, отмечает эксперт. Остроту проблемы отчасти помогло бы снять бюро доходов по аналогии с бюро кредитных историй, предлагает он.

Что касается разговоров о том, что нововведение может привести к росту ставок по кредитам для организаций, собеседник поясняет: «Этот фокус также легко объясним. Фактически тут за счет самих зарплатников компания-работодатель обеспечивает зарплатному банку выгоду около 1% от ФОТ. Банк может себе позволить сделать скидку по корпоративному кредиту этой компании, либо доплачивать компании примерно полпроцента от оборота ФОТ — либо обратно, либо к ставке по депозиту».

Елена Шлотгауэр, главный бухгалтер казанского кранового завода «Гертек», положительно воспринимает новость о возможном увеличении срока уведомлений об изменении банка. А меры по административной ответственности считает лишними и признает, что работодатель никак не защищен: «А если сотрудник будет каждый месяц банк менять? Мало того, расходы по перечислению в банки вне зарплатного проекта ложатся дополнительным бременем на работодателя». Банки, как правило, в рамках зарплатных проектов разрабатывают специальные механизмы для удобства и оперативности зачислений клиента, отмечает эксперт. А перечисление на лицевые счета сотрудников в других банках трудоемко, так как на каждого сотрудника формируется отдельное платежное поручение и, соответственно, взымается плата.

В то же время, Елена Шлотгауэр говорит, что если работодатель лоялен к своим сотрудникам и честен по отношению к ним, то препятствий нет никаких — за работником право выбора, как правило, работодатели не препятствуют и идут навстречу.

Другой инициативой для борьбы с «зарплатным рабством» стало предложение Федеральной антимонопольной службы по отмене комиссии за снятие наличных в банкоматах другого банка. Фото Романа Хасаева

ФАС против комиссии за снятие наличных в сторонних банкоматах, но сами банки особого эффекта от этого не ждут



Другой инициативой для борьбы с «зарплатным рабством» стало предложение Федеральной антимонопольной службы по отмене комиссии за снятие наличных в банкоматах другого банка. Такую идею озвучил заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров.

Связано намерение антимонопольщиков с тем, что сегодня организации при выборе банка для «зарплатного проекта» учитывают, и в том числе охват банкоматной сети партнера. В выигрыше в этой ситуации крупнейшие банки с госкапиталом, так как исторически именно у них самые широкие собственные сети банкоматов. Кроме того, госбанки имеют более дешевое фондирование и, соответственно, возможности предложить при кредитовании юрлиц более низкие ставки. А это, в свою очередь, дает таким банкам дополнительные «инструменты» для перевода к себе организаций на обслуживание по зарплатным проектам, что, опять же, служит источником дешевых ресурсов. Получается замкнутый круг.

В таких условиях пространство для маневра у менее крупных игроков достаточно ограничено, чем и объясняется их заинтересованность в новых мерах по отмене «зарплатного рабства».

По мнению Кашеварова, нулевая комиссия позволит работодателям «спокойно выбирать банк для обслуживания» и «никоим образом не ограничит рост безналичных платежей». Государство заинтересовано в прозрачных и контролируемых безналичных операциях. Кашеваров полагает, что, зная об отсутствии комиссии при снятии средств в любом банке, люди станут меньше снимать наличные. В качестве дополнительного аргумента представитель ФАС приводит аналогичный опыт Великобритании, оговариваясь, что там проблема связана с сокращением сети банкоматов. Решением Кашеваров видит перераспределение межбанковской комиссии при таких операциях между самими кредитными организациями.

Многие обладатели зарплатных карт, кого нынешняя ситуация не устраивает, снимают наличные в день зарплаты и перекладывают на «пластик» другого эмитента, где им предлагается и повышенный кешбэк, и более интересные проценты на остаток, и прочие бонусы.

Многие обладатели зарплатных карт, кого нынешняя ситуация не устраивает, снимают наличные в день зарплаты и перекладывают на «пластик» другого эмитента. Фото pixabay.com

Будет ли реализовано это предложение ФАС и когда, говорить пока рано. Однако многие банки похожий шаг ранее уже сделали, создав с другими участниками рынка партнерские сети банкоматов. Так, например, если у «Райффайзена» собственных банкоматов около двух тысяч, то снимать наличные его клиенты могут в 16 тысячах устройств разных банков. Одна из крупнейших в России сетей подобного рода — у «Альфа-Банка».

Можно допустить, что госбанки, с их огромными собственными сетями банкоматов, не восторге от идеи антимонопольщиков, и именно поэтому воздержались от комментариев.

Банкиры, ответившие на запрос «Реального времени», признают, что от отмены комиссий за снятие наличных в банкоматах, потребитель выиграет, но прорыва в борьбе с «зарплатным рабством» в случае реализации предложения ФАС не ожидают. В пресс-службе «Альфа-Банка» отмечают, что нововведение упростит перевод денег работника в другой банк, но оно не способно изменить ситуацию с «зарплатным рабством» в целом: «Сегодня клиенты банков вынуждены в день зарплаты снимать деньги в банкомате своего зарплатного банка, а потом нести эти наличные в банк, картой которого он пользуется для своих ежедневных покупок. Сейчас только таким образом он может сэкономить на комиссиях». Речь здесь идет о комиссии за снятие наличных в банкомате другого банка, а также за безналичные переводы в другие банки (до 1,5% от стоимости операции), поэтому люди вынуждены снимать наличные.

Присоединение Сбербанка к недавно запущенной в России системе быстрых платежей и обнуление тарифов за перевод средств в другие банки — такая мера позволит решить эту проблему эффективнее, считают в «Альфе».

В «Райффайзенбанке» считают, что основной барьер в борьбе с зарплатным рабством — это не комиссии за снятие наличных в сторонних банкоматах: «Сейчас банки активно развивают партнерство, которое позволяет клиентам не только снимать, но и вносить наличные в банкоматах партнеров без комиссии». Руководитель отдела по развитию дебетовых карт, пакетов услуг и программ лояльности «Райффайзена» Ксения Андреева говорит: «На наш взгляд, менее развито сейчас сотрудничество банков в части пополнения карт в банкоматах других банков. Поэтому, если стоит задача дать клиентам больше возможностей для изменения зарплатного банка, то стоит рассматривать вопросы с увеличением количества бесплатных для банков каналов для пополнения и в целом процесс подключения к зарплатному проекту».

Собеседник «Реального времени» в банке из топ-20 также сдержанно оценивает идею ФАС: «Эта мера может частично помочь, но не решит проблему системно». В качестве системного решения эксперт видит создание механизма, когда сотрудник может выбрать зарплатный банк без участия работодателя. Например, Минтруд мог бы предоставить услугу через портал госуслуг — личный кабинет работника, где мог бы указываться зарплатный банк, поступления от работодателя, трудовая книжка — это системное решение и оно в духе цифровой экономики, говорит собеседник.

И буквально накануне стало известно о новом предложении в деле борьбы с «зарплатным рабством». Теперь со стороны регулятора. Центробанк планирует проработать вопрос о возможности перечисления зарплаты через недавно созданную систему быстрых платежей. Банк России рассматривает следующий механизм: работодатель направляет зарплатный реестр с телефонами сотрудников в свой расчетный банк, который затем перечисляет деньги по номеру телефона в любой банк.

