Восток интереснее Запада в разы. Как проходят финалы конференций КХЛ

Разные сюжеты при одинаковом счете

Обе конференции уже провели по три матча финальных серий и пока что счет в них одинаковый — 2-1. На Западе ЦСКА и СКА показывают предсказуемый хоккей, который в их исполнении за прошедшие сезонов пять доводилось видеть далеко не раз. А вот на Востоке «Авангард» и «Салават Юлаев» устроили настоящую серию-боевик, в которой есть место и разгромным счетам, и спорным голам в овертайме. О том, как в Континентальной хоккейной лиге проходят финалы конференций и почему так остро стоит судейский вопрос, в материале «Реального времени».

Хартли держит уровень в Балашихе



В финале Восточной конференции играют команды, которые заняли в регулярном чемпионате четвертое и шестое место. Хотя мало кто удивился бы, если бы до финала в итоге добрались «Автомобилист», «Магнитка» или даже «Ак Барс». Но омичи и уфимцы не былыми заслугами и бесчисленным количеством звезд в составе, а именно игрой доказали свое право на присутствие в топ-4 плей-офф. «Авангард» практически весь сезон показывал зрелищный атакующий хоккей и в плей-офф со своего пути не свернул. Казалось, травмы ведущих хоккеистов заставят Хартли чуть пересмотреть игровую модель. Но не тут-то было.



«Авангард» продолжил гнуть свою линию, с первых секунд взвинчивая темп, играя в скоростной комбинационный хоккей, делая максимально быстрые входы в зону и лишь изредка позволяя защитнику Максиму Чудинову «лупить» от хозяйской синей линии. Омичи в первых двух матчах серии в Балашихе сыграли очень организованно, повели 2-0 в серии, но ход этих встреч получился разным. В пятницу пришлось отыгрываться с 2:3 и выигрывать только в овертайме, а вот в воскресенье игра сложилась уверенно по счету (4:1), но по игре все равно такого явного преимущества не было. Очевидно, что дома «Салават Юлаев» был способен прибавлять. После второй игры серии главный тренер уфимцев Николай Цулыгин на послематчевой пресс-конференции был жёсток:

— Я не хочу говорить о чьих-то индивидуальных ошибках. Сегодня я недоволен всей командой, а значит, каждым игроком в ней.

Николай Цулыгин был жёсток: «Я не хочу говорить о чьих-то индивидуальных ошибках. Сегодня я недоволен всей командой, а значит, каждым игроком в ней»

Работа над ошибками от Цулыгина в Уфе

Накануне прошел первый матч уфимской части серии. В первом периоде команды задали сумасшедший темп, который не выдержала омская команда. Цулыгин учел все ошибки матчей в Балашихе, не стал размениваться на оборонительный хоккей и не побоялся сыграть в открытую атакующую модель, в которую играет Хартли. И это сработало. Снова яркими красками заиграло звено легионеров, снова был надежен Метсола, который привык быть в тонусе весь матч, а не тогда, когда его команде нужно отыгрываться. Набрал форму Александр Кадейкин, до этого пропускавший матч из-за болезни. Наконец, вернулся после двухматчевой дисквалификации Александр Бурмистров.

«Салават» просто не мог не забить в стартовом периоде при своей публике, при такой бешеной поддержке. В итоге удалось отличиться аж трижды — Кемппайнен, Хартикайнен и защитник Сергеев создали задел, который омичам было бы очень проблематично отыграть на бумаге, но не так уж нереально на льду. Несмотря на счет, «Авангард» больше бросал и создавал опасных моментов. Но уфимцы взяли свое эмоциями и напором.

— Как я уже говорил, у нас проигрывает и выигрывает вся команда, а не отдельные личности. Сегодня я доволен вообще каждым, — оставался верен себе Цулыгин, подводя итог крупной победе (5:1).

Хартли же на протяжении всей встречи был не похож сам на себя, выглядел бледно, а его подопечные впервые за 12 кубковых матчей забросили менее трех шайб за игру. Не подвело Боба только большинство его команды. Хотя удаление, которое реализовал вернувшийся в строй Денис Зернов, было крайне сомнительным. Уфимцев наказали за нарушение численного состава. Будь счет к тому моменту не 3:0 в пользу «Салавата», реакция на судейство могла бы и последовать.

В итоге удалось отличиться аж трижды — Кемппайнен, Хартикайнен и защитник Сергеев создали задел



— Я даже в самых смелых мечтах не мог представить, что мы обыграем такую команду, как «Салават Юлаев», со счетом 4-0 в серии, — говорил по окончании первого матча уфимской части серии Хартли. — Мы сегодня сыграли откровенно плохо, отступили от нашей системы, но уже в следующей игре должны исправиться.

Сколько еще игр будет в этой серии, предугадать крайне тяжело. Пока известно лишь то, что в субботу команды снова вернутся в Балашиху на пятую игру, а у омичей появились новые проблемы — травму получил Тейлор Бек, который стал настоящим лидером команды в плей-офф и набирал очки в десяти играх подряд, повторив клубный рекорд Яромира Ягра.

ЦСКА — СКА: москвичи дали шанс питерцам

В Западной конференции, безусловно, мощная вывеска «ЦСКА против СКА», но получать истинное удовольствие от этой серии затруднительно. Хоккей в первых трех матчах совсем не такой искрометный, как на Востоке. По меньшей мере наивно ждать, что в одной из ближайших встреч команды прорвет на открытую игру с острыми атаками.

Более того, счет в серии уже мог бы быть 3-0 в пользу москвичей, если бы Игорь Никитин и его подопечные не стали так откровенно закрываться в первом матче в Санкт-Петербурге. В Москве же вопросов по победителю было не так много. Даже несмотря на то, что СКА открыл счет в первом же матче серии, ЦСКА контролировал ход обеих игр в столице, побеждая в итоге с небольшим перевесом (2:1 и 3:1).

В московской части серии было настолько скучно, что в какой-то момент в СМИ больше обсуждалась не сама игра, а глупый вопрос, который один из журналистов задал в микст-зоне. Он спросил у нападающего СКА Сергея Плотникова: «Не легче ли вам сломать вратаря соперника Илью Сорокина, чем пытаться забить ему?» Игрок, недолго думая, ответил: «Вам легче — вы и ломайте».

В Западной конференции, безусловно, мощная вывеска «ЦСКА против СКА», но получать истинное удовольствие от этой серии затруднительно. Фото cska-hockey.ru



В первой игре в Санкт-Петербурге москвичи открыли счет, но удержать преимущество не смогли, доигравшись до овертайма, в котором все на индивидуальном мастерстве неожиданно решил нападающий СКА Николай Прохоркин. Если питерцы в итоге доиграются до седьмого матча в этой серии, то это будет для них успехом. Но пока все идет к тому, что ЦСКА победит 4-2 или 4-1 и будет ждать соперника из омско-уфимского «рубилова», в котором седьмой матч финала конференции как раз более вероятен.

Судейство как отдельный жанр

В первые годы существования КХЛ ее первый президент Александр Медведев совмещал свою должность с президентством в питерском СКА. Тогда были небезосновательные опасения, что в матчах с участием питерцев на первый план может выходить судейский вопрос. Но, к чести Медведева, этот вопрос в первые 5—6 лет существования лиги даже не поднимался. Это уже потом были чемпионства СКА и знаменитая фраза «Устроили балет, #####» в адрес судей от Даниса Зарипова.

В этом плей-офф приходится видеть парадоксальную ситуацию, когда от судейства страдает скорее СКА, нежели другие клубы. Чего стоит только отмененный гол Евгения Кетова в ворота ЦСКА в первой игре в Москве. В НХЛ на такую заброшенную шайбу даже постыдились бы брать запрос. Но в КХЛ судейский корпус на следующий день после игры выпустил пресс-релиз, в котором упомянул «трехмерное пространство над площадью ворот», в которой не должно быть помех голкиперам. На следующий день «Авангард» забросил «Салавату» похожую шайбу в овертайме, но в «трехмерном пространстве» оказалась уже клюшка, а не часть тела хоккеиста. И гол засчитали, объясняя это тем, что никаких помех вратарю создано не было, хотя ни один видеоповтор четко не может дать ответ на этот вопрос. Скорее всего, сыграла свою роль и честность вратаря «юлаевцев» Юхи Метсолы, который не стал оспаривать гол соперника и убежал в командную раздевалку буквально в считанные секунды.

Отдельным жанром можно назвать и судейские трактовки двухминутных удалений. Бывший арбитр, а ныне комментатор на телеканале «Матч ТВ», Леонид Вайсфельд уже не раз и не два по ходу финалов конференций удивлялся тому или иному решению судей. И пообещал со своей стороны сделать все возможное, чтобы любители хоккея получили все подробные ответы на многочисленные вопросы в программе «Судейская», которая выходит на КХЛ-ТВ.