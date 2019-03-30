Леонид Вайсфельд: «Не понимаю, почему засчитали гол в ворота «Салавата Юлаева» в овертайме»

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Эксперт КХЛ ТВ, известный в прошлом арбитр и бывший генеральный менеджер нескольких клубов КХЛ Леонид Вайсфельд прокомментировал работу судейской бригады в первом матче финала Востока «Авангард» — «Салават Юлаев» (4:3 ОТ).

Победный гол забил нападающий Сергей Шумаков. Тренерский штаб «Салавата» взял запрос на блокировку вратаря со стороны форварда Сергея Широкова, однако арбитры, посмотрев повтор, не стали менять первоначальное решение. После матча главный тренер уфимцев Николай Цулыгин заявил, что «Салават Юлаев» не согласен с решением арбитра и со стороны клуба будет сделан официальный запрос в лигу.

— В свете момента с участием защитника СКА Антона Белова и вратаря ЦСКА Ильи Сорокина я не понимаю, почему эту шайбу засчитали. Мы с комментатором Владимиром Гучеком говорили на эту тему, будет следующая запись «Судейской», послушаем. Наверное, у судей были какие-то аргументы.

Не думаю, что Широков бил клюшкой Метсолу, но касание, наверное, было. Просто, повторюсь, в свете шайбы в матче ЦСКА — СКА и объяснения, почему не засчитали гол, не очень понятно, почему был засчитал гол Шумакова, — приводит слова Вайсфельда «Чемпионат».

Второй матч серии между омским и уфимским клубов состоится в Балашихе завтра, 31 марта. Начало матча — в 17.00 мск.