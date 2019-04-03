«Группа инвесторов ведет переговоры»: кто заплатит Андрею Белякову за «ФОН»?

Дольщики ищут инвесторов, чтобы спасти «ФОН» от банкротства

Фото: Олег Тихонов

Накануне в Арбитражном суде РТ «ФОНу» вновь удалось отсрочить свое банкротство. Представитель застройщика заявил, что появились инвесторы, которые готовы выкупить у Андрея Белякова права требований по долгам «ФОНа». Тем временем второй правопреемник «фоновских» долгов перед Сбербанком уже заключил с должником мировое соглашение и пока не будет требовать его банкротства. Кто является загадочным инвестором «ФОНа» и как долго застройщик сумеет удерживать оборону — в репортаже «Реального времени».

«ФОН» договаривается с инвесторами о выкупе своего долга

Очередное заседание о банкротстве «ФОНа» длилось не более 10 минут — практически в самом его начале представитель компании «ФОН» Михаил Соловьев заявил ходатайство об отложении. Он отметил, что истцу — «ТЦ Кулахметова» — было предложено мировое соглашение, но переговоров не последовало. Впрочем, еще на прошлом заседании представитель «ТЦ Кулахметова» твердо заявила свою позицию — дело и так тянется очень долго, мирового соглашения не будет.

Но Соловьев тут же добавил более весомый аргумент: по его словам, появился некий инвестор, который готов расплатиться с долгами «ФОНа».

— В настоящее время, насколько нам известно, группа инвесторов ведет переговоры о выкупе задолженности, в том числе и с учетом долевого строительства жилых комплексов, — заявил Михаил Соловьев.

Судья Мингазов поинтересовался, есть ли документальное подтверждение тому, что диалоги с инвестором действительно ведутся.

— Насколько мне известно, переговоры с бенефициаром компании они провели. Но документальных подтверждений пока нет, — ответил представитель «ФОНа».

Очередное заседание о банкротстве «ФОНа» длилось не более 10 минут — практически в самом его начале представитель компании «ФОН» Михаил Соловьев заявил ходатайство об отложении. Фото Максима Платонова



«Пытаемся достраивать, в том числе и по республиканским программам»

Представитель «ТЦ Кулахметова» Лейсан Гилязова ходатайств не заявляла, лишь отметила, что «ФОН» расплачиваться по долгам так и не начал.

После некоторой паузы судья поинтересовался, ведется ли строительство домов. Напомним, ООО «ФОН» является застройщиком жилого комплекса «МЧС» на Губкина.

— Так или иначе пытаемся достраивать, в том числе по республиканским программам. На один из домов сейчас заключается соглашение по достройке. В отношении одного из последних домов проводится работа по получению разрешения на строительство. <>. Все жилые секции и часть нежилых секций одного дома введены в эксплуатацию и один дом введен полностью. Остается три недостроенных дома. Готовность второго дома составляет 30—40%, третьего — 5—6%. Готовность дома, по которому получаем разрешение на строительство, составляет 3%.

Хотя представитель «ФОНа» просил перенести заседание на максимально возможный срок, то есть на месяц, судья отложил его только на две недели, пояснив, что у должника нет документальных подтверждений тому, что по его долгам может расплатиться инвестор.

Кто выкупит долги «ФОНа»?

Как удалось выяснить «Реальному времени», переговоры с инвесторами о выкупе задолженности у ООО «ТЦ Кулахметова» ведет инициативная группа дольщиков. Как рассказал дольщик Леонид Фоминых, покупка «фоновского» долга может быть интересна владельцам офисных помещений, а также инвесторам, купившим в свое время в ЖК «МЧС» большое количество квартир.

— Им было предложено погасить [задолженность]. Мы ходили к Белякову с инициативной группой. Он предложил выкупить право требования за 150 млн рублей. Мы этот разговор озвучили инвесторам, они взяли паузу, конкретного решения еще нет, — рассказал дольщик.

Как следует из данных, опубликованных на сайте Арбитражного суда, первоначально «ФОН» задолжал Сбербанку, который заключил с застройщиком три кредитных договора. Задолженность «ФОНа» перед кредитором по первому договору с учетом процентов составила почти 184 млн рублей, по второму — более 298 млн рублей, по третьему — более 14 млн рублей. Права требований по этим долгам несколько раз переуступались и на сегодняшний день находятся у ООО «Торговый центр Кулахметова», которое принадлежит главе строительной компании «Бриз» Андрею Белякову и ООО «Киндери», одной из владельцев которого является заместитель директора по коммерции и финансам строительной компании «ФОН» Диана Ахметзянова.

Согласно определению Арбитражного суда, ООО «ТЦ Кулахметова» может требовать с «ФОНа» почти 196 млн рублей основного долга и почти 77 млн рублей процентов. К ООО «Киндери» перешло право требования в размере более 206 млн рублей. Также в судебном определении отражены пункты мирового соглашения, заключенного между «Киндери» и «ФОНом». Из него следует, что ООО «Киндери» откажется от заявления о признании «ФОНа» банкротом, а тот в свою очередь погасит свою задолженность до 25 апреля 2019 года.

Сегодня же стало известно о том, что суд удовлетворил иск «СБК Стекло» и ввел в отношении финдиректора «ФОНа» Дианы Ахметзяновой процедуру банкротства — реструктуризацию долгов сроком до 3 июля. Финансовым арбитражным партнера Ливады суд назначил члена СРО ААУ «Евросиб» Лилию Насырову.