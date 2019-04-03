В отношении финдиректора «ФОНа» Дианы Ахметзяновой ввели процедуру банкротства

Сегодня Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск «СБК Стекло» и ввел в отношении финдиректора строительной компании «ФОН» Дианы Ахметзяновой процедуру банкротства — реструктуризацию долгов сроком до 3 июля 2019 г. Финансовым управляющим бизнес-партнера Анатолия Ливады суд определил члена Ассоциации Евросибирской СРО арбитражных управляющих Лилию Насырову.

— Включить требования ООО «СБК Стекло» в размере 619,37 млн рублей — сумму основного долга и процентов по кредиту — в состав третьей очереди реестра требований кредиторов Ахметзяновой Дианы Наилевны, — зачитал определение судья Сергей Баранов.

Судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах реструктуризации долгов назначено на 21 мая. Представитель Ахметзяновой Михаил Соловьев сообщил «Реальному времени», что намерен обжаловать данное решение.

Напомним, ранее «Реальное время» сообщало, что Диана Ахметзянова подала иск в Савеловский суд Москвы, не признавая требования на 619 млн руб.