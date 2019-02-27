Кредитор по дружбе: банкротством империи Ливады с долгом в 360 млн будет управлять глава «Бриза»

Суд сменил заявителя в деле о финансовой несостоятельности «ФОНа» на фирмы Андрея Белякова и Дианы Ахметзяновой

Фото: Гуландам Фатхуллина

В деле о банкротстве «ФОНа» правопреемниками истца, московского «Профиль Финанса», стали ООО «Киндери» и «ТЦ Кулахметова». Последние фирмы принадлежат финдиректору самой компании-должника Диане Ахметзяновой и главе СК «Бриз» Андрею Белякову соответственно. Ответчик предложил заявителям мировые соглашения. Договориться с ООО «Киндери» вполне ожидаемо не составило труда, и суд удовлетворил ходатайство о мировой с этой фирмой. Однако письмо с таким же предложением в адрес «ТЦ Кулахметова» пока осталось без ответа, и его представитель заявила суду, что цели заключать мировое соглашение у компании нет. Уточнена и сумма требований — это 360 млн рублей, которые требует фирма Белякова с «ФОНа». Подробнее — в материале «Реального времени».

Еще один заявитель

В Арбитражном суде прошло очередное заседание по делу о банкротстве «ФОНа». На рассмотрение дела пришли дольщики долгостроев ЖК «МЧС» по улице Губкина.



На предыдущем заседании представитель истца — компании «ТЦ Кулахметов» — сообщила, что «Профиль Финанс» (компания, перед которой у «ФОНа» долг) передала ему права требования. К делу приобщили договоры уступки с ООО «Профиль Финанс».



Руководитель ООО «ТЦ Кулахметова» — Андрей Беляков, он является единственным учредителем компании и также руководит строительной компанией «Бриз» (по данным «Картотеки.ру»), мотивировал свое решение вступить в дело о банкротство «ФОНа» тем, что «это вынужденная мера, чтобы дольщики не остались вообще без ничего».

Представитель должника Михаил Соловьев ранее просил суд привлечь к рассмотрению дела компании ЗАО «ФОН», «ФОН-Ривьера», «ФОН-Строй», ООО «Казан». По его словам, все эти юрлица несут солидарную ответственность за долг, права требования на который теперь имеет «ТЦ Кулахметова», а значит, нужно выяснить, не вносили ли они средства в счет погашения долга. Поскольку все эти компании, в свою очередь, проходят процедуру банкротства, данные о погашении долга должны были публиковать арбитражные управляющие, отметил судья. Соловьев в ответ на вопрос судьи признался, что сведений о погашении у него нет.

На том же процессе выявилась еще одна компания, к которой перешли права требования, — привлеченное еще в декабре в качестве третьего лица ООО «Киндери». Его учредителями, по информации «Картотеки.ру», являются Диана Ахметзянова (51%) и Яков Магарил (49%).

В Арбитражном суде прошло очередное заседание по делу о банкротстве «ФОНа». Фото Максима Платонова



«Цели заключать мировое соглашение нет»

Накануне на заседании «ФОН» попытался урегулировать спор, предложив мировые соглашения обеим компаниям, к которым перешли права требования. И если с «Киндери» найти общий язык удалось, то в «ТЦ Кулахметова» так и не ответили на письмо с предложением пойти на мировую.

Ходатайства о соглашениях Соловьев представил суду: «Первое ходатайство — об утверждении мирового соглашения между ООО «Киндери» — подписано, оригиналы представлены суду. Второе — об отложении судебного заседания для дальнейшего урегулирования вторым заявителем. Соответствующее письмо в адрес [заявителя] направлено, получено заявителем, но ответ на сегодняшний день не получен. Копия данного письма также к ходатайству приложена. Соответственно, просим произвести процессуальное правопреемство».

Соловьев добавил, что соглашение с ООО «Киндери» подписано. Представительница компании Айсылу Саттарова также представила ходатайство о приобщении к материалам дела заявления в адрес «ТЦ Кулахметова» с просьбой урегулировать спор.

Возражений против ходатайства о мировой ни у одной из сторон не было. Но что касается урегулирования задолженности с «ТЦ Кулахметова», представитель юрлица Лейсан Гилязова сообщила, что «цели заключать непосредственно мировое соглашение нет, поскольку разговор об урегулировании спора длится давно».

По словам Гилязовой, долг «ФОНа» перед ними составляет около 360 млн рублей.

«Сколько необходимо для урегулирования?» — спросил судья. «В пределах срока отложения», — сказал Соловьев. По его словам, «ФОН» предлагал урегулирование на сходных или аналогичных условиях с ООО«Киндери»: «Там уже ждем либо ответ, либо шага непосредственно от заявителя — руководства ТЦ».

Как после процесса одна из дольщиц пояснила корреспонденту «Реального времени», из пяти домов полностью сдан только пятый. Фото kzn.ru



«Стройка ведется»

Судья поинтересовался, ведутся ли работы на незавершенных объектах. «Работы ведутся, в том числе по правительственным программам, по выделению земли и так далее. Это три недостроенных дома ЖК «МЧС» на улице Академика Губкина», — сказал Михаил Соловьев.

Как после процесса одна из дольщиц пояснила корреспонденту «Реального времени», из пяти домов полностью сдан только пятый. Третий и четвертый дома находятся на уровне свай. У второго дома, состоящего из семи блоков, построены два, строительные работы в комплексе сейчас не идут.

В итоге суд определил произвести замену заявителя по делу о банкротстве ООО «Профиль Финанс» на ООО «ТЦ Кулахметова» и ООО «Киндери». Мировое соглашение должника с ООО «Киндери» было удовлетворено. Также суд прекратил производство по рассмотрению заявления в части ООО «Киндери». Рассмотрение заявления «ТЦ Кулахметова» о признании «ФОНа» банкротом назначили на апрель.