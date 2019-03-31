Минпроторг: в России простаивает более половины мощностей автопредприятий

На сегодня в России проставает около 60% мощностей автозаводов, заявил на Красноярском экономическом форуме замминистра промышленности Александр Морозов.

«По 2018 году средняя загрузка автопромышленности у нас осталась в районе 40%», — приводит его слова ТАСС.

Также Морозов рассказал, что переход на электронные паспорта транспортного средства (ПТС) состоится в ноябре 2019 года.

Напомним, что на этой неделе стало известно о закрытии заводов Ford и СП Ford Sollers на территории России (они находятся в Набережных Челнах, Елабуге и Всеволожске). Автопроизводитель намерен оставить только предприятие в Елабуге.