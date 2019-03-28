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Ford рассчитывает продать заводы в Челнах и Елабуге

00:26, 28.03.2019
Ford рассчитывает продать заводы в Челнах и Елабуге
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Американский автопроизводитель Ford рассчитывает продать закрывающиеся заводы. В том числе компания надеется реализовать предприятие в Набережных Челнах и завод двигателей в Елабуге.

Покупкой оборудования с последнего уже заинтересовался некий автоконцерн, пишет «Коммерсантъ». Эксперты считают, что речь может идти о Hyundai или Volkswagen.

Инвестор собирается реализовать в России специнвестконтракт (СПИК) и надеется приобрести оборудование завода с большим дисконтом.

Предприятие в Челнах планируется реализовать внутри республики. КАМАЗ заявил, что не заинтересован в площадке.

Ранее сообщалось, что КАМАЗ готов принять часть сотрудников челнинского предприятия Ford. В компании также рассказали, что направят на расчеты с сокращаемыми сотрудниками и поставщиками $200 млн.

ПромышленностьБизнес Татарстан
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