«Конец киммерийской гегемонии в Малой Азии положили скифы»

Колонка украинского историка о древних кочевниках Евразии. Часть 1

Ярослав Пилипчук продолжает цикл публикаций в «Реальном времени», рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. Свою сегодняшнюю колонку украинский историк посвятил этногенезу и миграциям киммерийцев и скифов.

Черногоровцы и новочеркасцы

Одним из наиболее интересных аспектов истории кочевых народов Восточной Европы являются миграции. Вопросами истории киммерийцев занимались М. Артамонов, С. Махортых, А. Тереножкин, А. Иванчик. История миграций скифов интересовала многих исследователей, среди которых — И. Медведская, Т. Райс, М. Скржынская, А. Хазанов, И. Куклина, М. Дандамаев. Вопросами этнической истории ранних кочевников занимались Э. Грантовський и Р. Шмитт. Попытаемся провести анализ исторической географии походов киммерийцев и реконструкции этнической карты скифов-саков в западноевропейских степях.

Сведения ранних древнегреческих источников часто были невыразительными и полумифическими. Гомер указывал, что киммерийцы жили в близкой к северу стране, где всегда царят сумерки, тьма и оттуда недалеко до океана. Боспор Киммерийский считался окраиной ойкумены. В Схолиях к сочинению Гомера указывалось, что иногда киммерийцев называли кербериями. У Геродота про них сказано лишь то, что от них получил название Боспор Киммерийский и, отступая под давлением скифов, они перешли через горы Кавказа к реке Галис. Есть разные гипотезы касательно отождествления киммерийцев и скифов с определенными археологическими культурами.

М. Артамонов считал киммерийцвв носителями катакомбной культуры, а скифов — ямной. Д. Раевский считал киммерийцев носителями раннескифской археологической культуры. Сейчас это мнение разделяет А. Иванчик. А. Тереножкин предполагает, что киммерийцы были представлены носителями двух групп — черногоровской и новочеркасской. А. Лесков считал, что черногоровцы — это киммерийцы, а новочеркасцы — скифы. Н. Челнова придерживалась противоположной точки зрения. С. Тохтасьев отмечал, что пока невозможно отождествить киммерийцев с определенной археологической культурой или группой памятников. Теория М. Ростовцева о фракийском происхождении киммерийцев не соответствует историческим реалиям.

Предметы катакомбной культуры из коллекций Государственного Эрмитажа. Фото XIIIfromTOKYO / wikipedia.org

Э. Грантовский предложил реалистические реконструкции имен киммерийских вождей на базе иранской традиции. Аккадским вариантам имен Теушпа, Дугддами, Сандакшатру соответствует Чишпиш, Дугдамаеши, Чандракшатра. Чандракшатра — это владеющий сияющей властью, а Дугдамаеши — тот, кто владеет дойными овцами. Имя Чишпиш встречалось у древних персов. И. Дьяконов считал, что имя Сандакшатра идентично персидскому Артексерс и переводится как власть бога Санду.

Самоназвание киммерийцев очевидно звучало как гимер или гимир. Г. Хольцер обратил внимание на ряд слов в балтских и славянских языках, которые отклонялись от системы, и связывал их с киммерийцами. В любом случае язык киммерийцев был одним из древних индоевропейских и предположительно принадлежал к древнеиранским. Скифы были соседями киммерийцев. Внешне — это европеоиды. В общем, в археологическом отношении сложно отделить киммерийцев от скифов. После завоевания скифами киммерийских владений киммерийцы влились в состав близких к ним скифов.

Куда более детальны и точны сведения древневосточных источников, но И. Дьяконов указывал на одну важную проблему. Гиммиру в аккадских текстах — это не конкретный народ, а просто кавалерийский отряд, который был, скорее всего, набран из кочевников. В Библии же упоминание о киммерийцах сохранилось в легендарной генеалогии народов. Там Гомер (киммерийцы) назван сыном Яфета и указано, что он жил после Потопа (3264 р. до н. э.). От него происходил Ашкеназ, которым Иеремия угрожал Вавилону. Йосиф Флавий в «Иудейских древностях» отмечал, что греки называют их галатами, он же называл их гомарейцами. Сведения евреев о киммерийцах не менее туманны, чем у греков, и с киммерийцами древние евреи не имели связей. Каппадокию армяне обозначали как Gamarik, то есть как землю киммерийцев.

В ассирийских документах был упомянут киммерийский вождь Дугдамме. Он титулировал себя пышным титулом царь мира. В 714 году до н. э. киммерийцы появились в районе озера Севан, и царь Урарту Руса І был вынужден отправить против них войско. В «Анналах Асархадона» указано, что на второй год правления Ассархадона ассирийцы устроили побоище в стране Будуа и в стране киммерийцов Кушехну. В «Призме А» Асархадона указано, что Асархадон победил войско киммерийского царя Теушпы. В 679 году до н. э. упоминался военачальник гиммири, который заключил договор о покупке у Ниневии. Еще также указано, что войско Теушпу-гиммири, правителя Умман-Манды, было побеждено в местности Хубушна.

Асархадон. Портрет на каменной стеле. После 671 BC. Фото wikipedia.org



Вскоре по следам киммерийцев на Ближний Восток пришли скифы. Еще Асархадон спросил оракула бога Шамаша, что ему делать и не вторгнутся ли ишкузайа (скифы) из Маннеи в поселения Харраниа и Анисуския через перевал Хубушна. Белушезиб в письме Ассархадону пересказывал скифское видение истории киммерийцев. Он указывал, что они племя беглецов и что их слова — это простая бравада. Указывалось, что ассирийцы выступили в поход на Манну. Также про гиммири писал принц Ашшурбанапал, который советовал царю Асархадону встретиться с Йазы и переговорить о них. Интересно отметить, что ассирийцы наложили на киммерийцев дань людьми. Ассирийская конница пополнялась киммерийцами. Так, после поражения Теушпы в ассирийских аккадских документах упоминается командир конницы Ишди-Харран. Он возглавлял отряд киммерийцев-рабов, игравших в бит-ассири роль, аналогичную тюркским мамлюкам в мусульманском мире в средние века.

Побежденные скифами

В ассирийских аккадских документах сообщалось также и о событиях в Малой Азии. Указывалось, что Гуггу (Гиг) царь Лудду (Лидии) стал вассалом ассирийского царя Ашшурбанапала и с того времени покорил гиммири. Два их вождя были закованы в колодки и отправлены к ассирийцам. Но они, после того, как лидийский царь заключил антиассирийский союз с египетским царем Пишамилку (Псаметихом), восстали против него. Об этом сообщалось в надписях на «Цилиндре Рассама» и на храме Сина Харранского. Ашшурбанапал обращался к оракулу бога Шамаша с вопросом: не рискованно ли воевать против гиммири. В «Гимне Мардуку» Ашшурбанапал упоминал о том, что Тугдамме, сын Сандакшатру, вынуждает ассирийцев идти на запад за море. Ассирийский царь поклялся победить этого киммерийца.

В 671—669 годах до н. э. восточная часть киммерийцев принимала участие в восстании Каштарити. В 641 году Дугдамме был побежден ассирийцами и погиб в бою. В 640—639 годах до н. э. киммерийцы отступили в свою страну. Получив отпор на востоке, киммерийцы двинулись на запад и разбили фригийцев. По предположению М. Артамонова и И. Дьяконова, в 676—674 годах до н. э. киммерийцы вместе с Урарту победили фригийцев. В период 665—660 годах до н. э. Гиг с помощью ассирийцев одержал победу над киммерийцами. Гиг не был из царского рода Лидии, но положение полководца позволило ему захватить престол. Для того, чтобы эфективно противостоять киммерийцам, лидийцы реорганизовали свою конницу.

Ассирийский астролог Аккулан писал своему царю о угрозе от гиммири в 657 году. И. Дьяконов предполагал, что в победе над киммерийцами принимали участие скифы как союзники ассирийцев. Киммерийцы представляли большую угрозу для Ассирии в 670-х годах, поскольку фиксировались в Иране, Урарту и в Киликии, до того в конце VIII века они находились к северу от Урарту.

Ашшурбанапал обращался к оракулу бога Шамаша с вопросом: не рискованно ли воевать против гиммири. Фото wikipedia.org



Киммерийцы, побежденные скифами в северокавказских степях, были вынуждены спасаться бегством, перейдя Кавказские горы и двигаясь вдоль побережья Черного моря. Киммерийские памятники были найдены в Триалети в Грузии. Д. Лэнг указывал, что около 730 года до н. э. киммерийцы вторглись в Колхиду. По мнению И. Дьяконова, в 722—714 годах до н. э. они опустошили урартскую провинцию Куриант. А. Иванчик датирует поход киммерийцев на Урарту 715—714 годами до н. э., то есть временем, когда урарты были заняты войной на юге против ассирийцев и не могли оказывать достойный отпор киммерийцам на севере.

В письме Ашшурицуи указано, что киммерийцы нанесли урартам два поражения. После первого из них урарты бежали в область Гуриани и там были реорганизованы. Необходимо отметить, что перед этим урарты воевали в стране Гаммира. Синнахериб сообщал, что за первыми доступными ему данными, войско Урарту было побеждено, конница рассеяна, а один из правителей провинций был убит. Габбу-ан-Ашшур сообщал о гибели девяти урартских военачальников, бегстве урартского царя и выборе нового царя. Синнахериб, подытоживая, отмечал, что Туртан и два правителя провинций были захвачены в плен, одиннадцать правителей провинций отвели свои войска, царь находился в области Уазаун (Уиши вблизи Урмтт). В Урарту это поражение вызвало панику, урарты боялись ассирийского вторжения.

Около 675 года до н. э. киммерийцы вместе с фригийцами угрожали правителю Мелида, который был вассалом ассирийцев. В 679—678 годах до н. э. киммерийцы атаковали Ассирию, но потерпели поражение. В этой войне погиб царь Теушпа. В 670 году до н. э. киммерийцы угрожали ассирийскому господству в Шубрии. Разгром ассирийцами Манны в 660—659 годах до н. э. привел к переселению части скифов западнее и обусловил их вторжение в земли на запад от Урарту, что привело к новому конфликту со скифами, на базе чего у эллинов возникла легенда о непримиримой борьбе скифов с киммерийцами.

Возглавлял скифов Бартатуа (Партатуа, производное от авестийского Парадата), сын Ишпакая (скифское имя Аспак или иранское Spaka). Необходимо отметить, что киммерийцы вступили в союз с фракийским племенем треров, которое проживало в Малой Азии. На закате своей истории киммерийцы таки смогли победить лидийцев, и в битве с ними погиб Гиг. Киммерийцы осуществляли нападения и на Урарту. Конец киммерийской гегемонии в Малой Азии положили скифы. Максимум чего достиг лидийский царь Гиг, так это то, что киммерийцы на некоторое время выбрали другой объект для своих набегов.

Плутарх указывал, что с Лигдамидом в Малую Азию переселились беженцы и бунтовщики, а их основная масса живет у внешнего моря в лесистой стране. Фото Odysses / wikipedia.org



Три периода владычества

История Лидии, конечно, куда более детально была освещена в греческих источниках. Дугдамме у них назван Лигдамис. Причиной переселения скифов Геродот назвал вражду между скифами и мидийцами. Кроме того, он приписал скифам то, что те не делали, в частности, войну египетского фараона Сесостриса против скифов, 28 лет доминирования на Ближнем Востоке и походы на Палестину. Геродот приписал эти свершения скифскому царю Мадию (производное от авестийского Манту). Ассирийские аккадские и древнееврейские источники полностью опровергают эти данные древнегреческого историка. Но сведения Геродота о войне египтян со скифами без критики были переняты Феопомпом, Аристотелем, Дикеархом, Апполонием Родоским, Диодором Сицилийским, Помпеем Трогом, Аррианом, Мегасфеном, Валерием Флакком, Плинием, Иоанном Малала.

Сведения о пребывании киммерийцев в Европе обрывочны. Страбон сообщал, что киммерийцы нападали на Ионию и Эолию. При этом он путает киммерийцев с фракийским племенем треров. Указано, что вождь киммерийцев Лигдамис погиб в Киликии (смерть Дугдамме в этом регионе находит подтверждение в ассирийском источнике). Аристотель упоминал о киммерийском поселение вблизи от Антандрома в Западной Мезии. Плутарх указывал, что с Лигдамидом в Малую Азию переселились беженцы и бунтовщики, а их основная масса живет у внешнего моря в лесистой стране.

Лигдамису приписывается нападение на город Батенитиду. Этот набег киммерийцев затронул не только Лидию, но и Ионию. Каллин указывал, что в 644 году до н. э. киммерийцы взяли Сарды, когда там правил Ардис. Архилох считает, что киммерийцы взяли город, когда там правил Гиг. Каллисфен упоминал о том, что киммерийцы два раза брали Сарды. В Перипле Понта Эвксинского упоминалось, что город Синоп населяли греки. Милетец Хаброн был убит во время нашествия киммерийцев. Сой и Кретин после этого отстроили город.

Полиэн приписывал лидийскому царю Аллиату изгнание киммерийцев из Азии. Его сведения подтверждались Геродотом и Николаем Дамасским. Аристей Проконесский упоминал об исседонах, киммерийцах и скифах, но не локализовал местоположение скифов и исседонов. События, связанные с киммерийцами, локализованы на побережье Средиземного моря. Страбон упоминал об опустошении киммерийцами земель магнетцев, которые жили на Меандре. Архилох же прямо о киммерийцах не говорил. Арриан локализовал киммерийцев в Гераклее. Домиций Каллистрат отождествлял Мариандидов с киммерийцами.

Бой славян со скифами (В.М. Васнецов). Фото wikipedia.org



В «Вифиниаке» Арриан сообщал, что фракийцы жили не только в Европе, но и в Азии. Они переселились в Вифинию и выгнали оттуда киммерийцев. По данным Страбона, жители Эфеса, Колофона, Магнесии в союзе с лидийцами воевали против киммерийцев. Сказано также, что лидийский царь не выдал мидийцам Киаксара тех скифов, которые бежали на запад Малой Азии. Каллимах сообщал, что киммерийцы взяли Эфес и глумились над греческими богами, за что боги их и наказали. Помпей Трог предполагал второй период доминирования скифов в Азии и упоминал при этом скифского царя Сколопита, о котором не сообщал Геродот. Имя правителя происходило от самоназвания скифов. О третьем периоде доминирования скифов в Азии было упоминание у Юстина, но содержание источника до нас не дошло. Во второй гегемонии скифов в Азии врагами скифов названы их рабы. Эта версия была у Геродота и Полиэна. Диодор Сицилийский сообщал, что скифы, оставив свою родину, двинулись в Европу и пришли в Фракию, а в Азии дошли до Египта. Курций Руф указывал, что скифы сказали Александру Македонскому, что они в древности победили сирийского царя, а затем — персов и мидийцев, после чего им открылся путь в Египет.

На самом деле рассказы о первом и втором владычестве скифов в Азии относятся к двум разным территориям — Передней Азии и западноевразийским степям. Доминирование над Передней Азии датировано поколением (25 лет) плюс 3 года, а поход против прежних рабов 8 годами. При этом сведения о Передней Азии, по мнению А. Иванчика, имеют место в мидийской традиции, а о событиях в степи повествовала скифская эпическая традиция. Впервые эти две версии были упомянуты Геродотом.

Базой для набегов скифов на киммерийцев очевидно было царство скифов в Шакашени на территории Южного Кавказа. Преследуя киммерийцев, скифы прошли через Дарьяльский и Дербентский перевалы. Скифское царство в прикаспийских землях вступило в контакт с Ассирией и находилось в союзе с ней и до падения Ассирии. Когда же вавилоняне и мидийцы разгромили ассирийцев, скифы перестали играть заметную роль в политике Передней Азии. До скифского вторжения киммерийцы поддерживали хорошие отношения с племенами кобанской и чернолеской культуры, а также с протомеотами.

Геродот называл скифов выходцами из Азии. Он искусственно объединил два разных сообщения в одно. Можно предположить, что царь скифов Спаргапиф не принадлежал к династии правителей скифского царства на Южном Кавказе. Его потомками были Лик, Гнур, Иданфирс. Он возглавлял восточноевропейских скифов, которые должны были завоевать просторы причерноморских степей.

Окончание следует

Ярослав Пилипчук