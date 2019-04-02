Армейская истерика. УНИКС второй раз в сезоне обыграл ЦСКА

У казанцев хороший шанс выиграть регулярный чемпионат

В феврале казанский клуб впервые за 3 года сумел обыграть московский ЦСКА. Та победа быстро позабылась на фоне еврокубковых баталий обеих команд, а новая встреча была не за горами. 1 апреля в Москве обескровленный травмами УНИКС имел шанс победить в столице впервые за 8 лет. И он не просто победил, а обеспечил себе такую концовку «регулярки», в которой его итоговое место в турнирной таблице будет зависеть только от него самого. О том, за счет чего казанцы уверенно выиграли без Хенри и Макколлума, как президент ЦСКА «спас жизнь» Понкрашову и кому посвятил такую важную победу Прифтис, в материале «Реального времени».

От ЦСКА ждали реванша



До матча явным фаворитом был, безусловно, ЦСКА. Итудис и компания были настроены взять реванш за февральское поражение в Казани. По-прежнему УНИКС не отпускают травмы, что не могло не сказаться на ходе игры. Отсутствие Макколлума и Хенри сильно играло на руку армейцам. За казанский клуб было только то обстоятельство, что москвичи играют в изматывающей Евролиге. Как раз в этом турнире в прошедшую пятницу они взяли реванш у «Химок» за недавнее поражение.

— Нам предстоит очень сложная игра против отличной команды. В первую очередь нам нужно быть последовательными в защите, — делился перед игрой рецептом победы над чемпионом главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис. — Не собирать легкие очки при переходах от защиты к нападению, не совершать потери и контролировать подборы. ЦСКА — очень сильная команда, и нам нужно быть сфокусированными и в защите, и в нападении. Потому что они легко могут наказать за любую ошибку.

Таким образом, до матча верилось в то, что УНИКС обязательно навяжет борьбу ЦСКА. Но сайт казанского клуба верил не в борьбу, а в победу, и в день игры вышел с новостью: «Без дураков, невзирая на 1 апреля, это битва за первое место». И она оказалась пророческой.



Пусть Итудис и жаловался перед игрой на то, что УНИКС готовился к ЦСКА восемь дней, а ЦСКА к УНИКСу — лишь сутки, за «армейцев» была еще и такая упрямая вещь, как статистика



УНИКС не побеждал в Москве с 2011 года

Отрадно, что после проигрыша в полуфинале Кубка Европы испанской «Валенсии», в УНИКСе совсем не унывают — выездная победа в «+30» очков над ВЭФом как свидетельство. Прифтис сумел быстро переключить своих подопечных на Единую лигу ВТБ, и теперь казанцам нужно просто показывать стабильную игру в оставшихся матчах, чтобы быть в топ-2. Но так виделось до игры в Москве, которая теперь выглядит решающей для распределения мест в турнирной таблице.

— На ЦСКА все настраиваются как на самый большой раздражитель. У нас остался последний шанс на попадание в Евролигу — это выйти в финал Единой лиги ВТБ, — говорил перед матчем центровой казанцев Артем Клименко. — А для этого нужно закончить регулярный сезон как можно выше в турнирной таблице. В первом матче нам удалось победить их у себя в Казани. А теперь нужно доказать, что это не было случайностью.

Пусть Итудис и жаловался перед игрой на то, что УНИКС готовился к ЦСКА восемь дней, а ЦСКА к УНИКСу — лишь сутки, за «армейцев» была еще и такая упрямая вещь, как статистика. Во-первых, москвичи в этом сезоне выиграли во всех десяти домашних матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Во-вторых, казанцы не могли победить в столице аж с 2011 года.

Но со стартом игры все цифры, травмы и расклады отошли далеко на второй план. Уже по первым минутам стало понятно, что матч будет жестким и не столь результативным, как хотелось бы. Любопытно, что в отсутствие Хенри и Макколлума на задней линии у УНИКСа получил шанс Павел Сергеев. Его удачная игра под кольцом стала одним из факторов, не позволивших хозяевам сделать большой очковый задел. Более того, на старте встречи Павел долгое время лидировал в результативности. Прифтис выпустил в старте Моргана, Локкетта, Ндура, Понкрашова и Колесникова, но уже со стартовой четверти начал привычную активную ротацию. Как итог, минимальный перевес армейцев после десяти минут игры — 19:17.

Казанцам удавались быстрые проходы, а главной опцией в атаке стал неудержимый Морис Ндур



Прифтис посвятил победу Богачеву

Во второй 20-минутке УНИКС выдал один из лучших атакующих отрезков за весь сезон, выиграв его уверенно и по игре, и по счету — 24:12. Казанцам удавались быстрые проходы, а главной опцией в атаке стал неудержимый Морис Ндур, который окончательно восстановился после травмы и готов радовать болельщиков не только своей команды эффектными данками. Когда «полетело» у Эджима и Смита, победа гостей в этой игре стала принимать все более осязаемые очертания. Но к середине матча были еще вполне отыгрываемые для ЦСКА «-10» (31:41).

В перерыве Антон Понкрашов давал флеш-интервью и предупредил телезрителей, что в третьей четверти ЦСКА побежит вперед и УНИКСу будет очень трудно. Так и вышло — испанец Родригес заиграл мощно, обрел стабильность Де Коло, снова стал включаться под кольцом Курбанов — и лишь «+2» в пользу УНИКСа перед стартом заключительной десятиминутки. Сколько раз в своей истории московский клуб уверенно и по-чемпионски буквально «сжирал» своих соперников в таких ситуациях. Но все получилось с точностью до наоборот. Это Прифтис завел своих подопечных, а не Итудис, и казанцы лишь укрепляли свое преимущество в атаке, попутно успешно защищаясь. На высоком уровне провел всю игру капитан УНИКСа Понкрашов, который в итоге стал главным героем матча. Даже несмотря на итоговую результативность легионеров (у Смита — 15 очков, у Эджима — 13, у Ндура — 13).

— Это не мы сегодня проиграли, а УНИКС выиграл, — подчеркнул на послематчевой пресс-конференции Димитрис Итудис.

При счете 71:73 случились ключевые события, которые принесли казанцам столь желанную победу. Два классных попадания от Эджима и прорыв от Ндура позволили казанцам дышать в последние секунды игры свободно.

— Я очень счастлив. Мы бились, несмотря на травмы, — говорил после игры Прифтис. — Хочу посвятить эту победу лично президенту клуба Евгению Богачеву.

«Мы бились, несмотря на травмы», — говорил после игры Прифтис. Фото Максима Платонова



Как Ватутин «спас жизнь» Понкрашову

Но это было еще не все. Самая-самая концовка встречи получилась максимально жаркой. За минуту до конца УНИКС имел преимущество в восемь очков после трехи от Понкрашова, и с исходом матча все уже стало понятно. Оставалось только разобраться, с каким счетом казанцы обыграют москвичей второй раз в сезоне. На своей площадке преимущество получилось трехочковым — 71:68. В столице подопечные Прифтиса победили с невероятными «+10» — 83:73.

По устоявшейся баскетбольной традиции, когда последняя в матче атака остается за командой, имеющей такое преимущество, броска по кольцу она не совершает. Но Понкрашов не просто ринулся в проход, но и бросил с финальной сиреной. У армейцев это вызвало настоящую истерику, большая часть игроков ЦСКА побежала толкаться с Антоном и напоминать ему о неписаных баскетбольных правилах.

Капитана УНИКСа в итоге ринулись спасать главные тренеры обеих команд и даже президент ЦСКА Андрей Ватутин. Разговоры на повышенных тонах продолжались около двух минут, затем Антон покинул площадку под неодобрительный гул болельщиков.

— Мы вели десять очков. Я и не планировал атаковать, — объяснял после матча в микст-зоне Понкрашов. — Но Кори Хиггинс начал следовать за мной и пытаться выбить мяч. Я спросил его: «Мы играем или что?». Он ответил: «Посмотрим». После этих слов я решил атаковать. Это не было желанием доказать что-то кому-то. Или набрать два лишних очка. Просто сработала моя защитная реакция. Я с уважением отношусь к Хиггинсу и ЦСКА, все знают, что я за честную борьбу и спорт. Если обидел кого-то, прошу меня извинить. У каждого своя правда. Но на площадке, играя в баскетбол, я принял такое решение.

— Будем считать, что оттаскивая Понкрашова от игроков ЦСКА, я спас ему жизнь, — заявил после матча Ватутин журналистам. — Шутки с Кайлом Хайнсом плохи.

Теперь УНИКС находится в уникальной ситуации, когда все зависит только от самой команды. Подопечные Прифтиса два раза в регулярном чемпионате обыграли ЦСКА и теперь имеют перед ними преимущество по личным встречам. То есть в случае равенства очков команда из Татарстана будет выше в турнирной таблице. В данный момент у москвичей на две победы больше, но у казанцев две игры в запасе. Если УНИКСу удастся победить во всех пяти оставшихся матчах (а календарь к этому вполне располагает), то он выиграет регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ и уже не будет думать о том, как бы не попасть в плей-офф на ЦСКА до финала.