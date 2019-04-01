Димитрис Прифтис: «Чтобы обыграть ЦСКА, нам нужно быть последовательными в защите»

УНИКС сегодня сыграет в Москве с ЦСКА. Начало встречи — в 19.30 мск. Главный тренер казанского клуба Димитрис Прифтис рассказал, на чем его подопечным нужно будет сделать особый акцент:

— Нам предстоит очень сложная игра против отличной команды. В первую очередь нам нужно быть последовательными в защите. Не собирать легкие очки при переходах от защиты к нападению, не совершать потери и контролировать подборы.



ЦСКА — очень сильная команда, и нам нужно быть сфокусированными и в защите, и в нападении. Потому что они легко могут наказать за любую ошибку, — приводит слова Прифтиса официальный сайт казанцев.

Перед матчем ЦСКА занимает первое место (19 побед и 3 поражения), УНИКС — на втором месте (16 побед и 4 поражения). В феврале подопечные Прифтиса впервые за три года выиграли у «армейцев» со счетом 71:68, матч проходил в Казани.