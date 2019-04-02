Владислав Веселов: «Хочу стать тренером!»

Интервью с первым казанским чемпионом Универсиады по хоккею с мячом

Фото: Максим Платонов

19 лет полузащитнику «Динамо-Казани» исполнилось в Международный женский день. С этого момента жизнь известного еще месяц назад только узкому кругу специалистов хоккеиста закружилась, как у Золушки на королевском балу. Уже через день игрок сборной России по бенди праздновал победу на Всемирных студенческих играх в Красноярске, 14 марта удостоился пышной встречи в казанском аэропорту, а еще через две недели в Зале хоккейной славы Парка легенд вместе с другими чемпионами Универсиады получил благодарность президента России. Через двое суток корреспондент «Реального времени» встретился с ним, а также с его тренерами Александром Мартьяновым и Олегом Севрюгиным, на динамовской базе на стадионе «Ракета».

Александр Мартьянов: «Когда первый раз поехали в спортлагерь, Влад пробежал кросс последним»



Легенда «Ракеты», один из двух братьев Мартьяновых Александр вместе с еще одним опытнейшим тренером Олегом Севрюгиным подъехали на встречу раньше главного героя репортажа и мы, не дожидаясь Влада, начали разговор о воспитаннике и тут же перешли на проблемы детско-юношеской школы «Ракета» — единственного на весь Татарстан учебного заведения, где готовят игроков для хоккея с мячом.

Александр Мартьянов: Веселов с пяти лет занимался хоккеем с шайбой и попал ко мне лет 6-7 назад, точно уже не помню. Интересно, что в детстве мы с братом Юрием тоже гоняли шайбу, и для того чтобы у воспитанников было больше ледовой практики, участвовали с ним в первенстве Казани по хоккею с шайбой. Там с Владом и познакомились, а так как он сам дербышкинский, предложили ему заниматься хоккеем с мячом. Это совпало с желанием его родителей, так как поездки из поселка в Казань на тренировки занимали очень много времени и мешали учебе. Так Веселов и перешел в русский хоккей из, как раньше говорили, канадского.

— Трудно в 11-12 лет переучивать подростка?

— Непросто. Хоккей с мячом — совсем другой вид спорта, мы ближе к футболу, чем к хоккею с шайбой. Размеры поля, количество игроков, тактика, другие коньки и манера катания… Но так как ледовой подготовкой он обладал, ему было проще, чем пацану с улицы.

— Какими качествами он вас привлек?

— Считаю, что главные его качества — целеустремленность, огромная работоспособность, трудолюбие и умение слушать и доверять наставнику.

— В «шайбе» он был нападающим?

— Да, пришлось перестраиваться. Когда он пришел, у него совершенно не было выносливости. Когда мы первый раз поехали в спортлагерь, он кросс прибежал последним. А потом за счет большого желания стал работать дополнительно, спрашивал нас, в каком направлении надо подтягивать кондиции и, Олег Анварович не даст соврать, стал одним из лучших.

Александр Мартьянов: «Хоккей с мячом — совсем другой вид спорта, мы ближе к футболу, чем к хоккею с шайбой. Размеры поля, количество игроков, тактика, другие коньки и манера катания…»

К нашему разговору присоединяется один из лучших тренеров ДЮСШ «Ракета» Олег Севрюгин:

— Что здесь добавить? Хороший, способный мальчишка, умеет слушать и работать. Главное — очень порядочный парень. Это от семьи идет, все они люди ответственные.

— Его отец Олег постоянно ездил на соревнования, здорово помогал не только сыну, но и всей команде, — продолжает Мартьянов, — у таких родителей и сын достойный.

— А видно было, что именно он выделится из своих сверстников и попадет в студенческую сборную?

— В том-то и дело, что нет. Его ровесники из «Динамо-Казань-2» Антон Бубнов, Денис Хрустов, Илья Григорьев, которых новый главный тренер «Динамо» Ильяс Хандаев начал подпускать к основной команде, ничем ему не уступали, все толковые, перспективные ребята. Но шанс выпал именно Владу.

Олег Севрюгин: Дело не в том, что выпал шанс. Главное — Веселов поступил в институт (в прошлом году Влад стал студентом факультета спорта Поволжской государственной академии физкультуры и спорта, — прим. ред.) и, соответственно, стал отвечать критериям, по которым приглашают в студенческую сборную. А главные люди, которые помогли претворить этот шанс в жизнь, — Салават Гаврилович (Гайсин — заместитель председателя ОГО ФСО «Динамо», куратор команды, — прим. ред.) и Ильяс Игоревич (Хандаев, — прим. ред.). Все зависит от тренера и руководителя — клуба, федерации, ведомства. Чем выше уровень руководителя, который помогает главному тренеру, тем и нам, детским тренерам, легче работать.

Олег Севрюгин: «Хандаев — первый главный тренер «Динамо» после Иевлева, который разговаривает с детскими тренерами»

— Ну вот, пока нашего чемпиона еще нет, давайте и поговорим о вашей школе. Какая сейчас ситуация? (ДЮСШ «Ракета» образована на базе СК «Ракета» в 2008 году. Готовит воспитанников по трем видам спорта — бокс, самбо, хоккей с мячом. Инфраструктура: игровой зал, зал единоборств, зал бокса, ледовая арена. Русским хоккеем занимается, согласно официальному сайту ДЮСШ, 279 человек, — прим. ред.)

А.М.: Если охарактеризовать одним словом — катастрофа! Школа потихонечку умирает.

— Меньше ребят приводят родители?

— Нет отбора, селекции, еле-еле производим набор. А если не из кого набирать, сами понимаете, какой результат.

Олег Севрюгин: «Родители согласны на двухразовые тренировки, а значит, я выжму из ребят по максимуму. У меня сейчас уже есть два-три пацана, которые играют на уровне тех ребят, которые в эти дни в «Крылатском» в составах «Енисея», «Волги», «Ерофея» разыгрывают финал»

— С какого возраста набираете?

— Нам разрешали только с семи лет, но сейчас разрешили брать более маленьких. Олег Анварович набрал пятилетних.

О.С.: Дети есть, нет условий. Самое главное, нет льда. Остальное не вопрос — для тренера найти упражнения — это второе, третье дело, но катастрофически не хватает ледовой подготовки.

— Пока в лучшем случае к середине ноября на поле заливают лед, хоккеисты первой и вторых команд занимаются в хоккейной коробке, в частности в Высокой Горе. Вы с детьми как выходите из положения?

— Только за счет родителей, на платной основе, арендуем хоккейные корты. Вся надежда на нового директора школы Виктора Геннадьевича Андреева — он уже прошлой весной начал нам помогать, он знает всех директоров шайбистских коробок, и мы уже начали кое-где заниматься бесплатно (Виктор Андреев работал заместителем председателя спорткомитета Казани, директором стадиона «Ракета», — прим. ред.). Надеюсь, что с его огромным желанием и связями он найдет выход из этой ситуации.

А.М.: Все ведущие команды наших возрастов занимаются на льду 9 месяцев в году, мы — три. Вы ребятам из «Ак Барса» предложите кататься 3 месяца, какой будет результат? Да и в эти три зимних месяца сами видите какие погодные условия. Второе — нет игровой практики, нам не с кем играть. Мы в Татарстане — единственная команда. Родители нечасто могут себе позволить, чтобы мы за их счет ездили в Ульяновск, Нижний Новгород, Киров, Новокуйбышевск. И то это только ближние города. Собирались в Москву — не получилось, финансы не позволили. Помощи никакой, республиканская федерация только создается, дай бог, чтобы она начала работать. В том числе начала осуществлять намерения о развитии нашего вида в Татарстане.

— В этом сезоне, помимо Веселова, Ильяс Хандаев стал выпускать на игры Суперлиги его сверстников из «Динамо-Казань-2».

А.М.: Хандаев — первый тренер, который стал доверять нашим молодым воспитанникам. Всем предыдущим наставникам был нужен в первую очередь результат и никакого доверия нашим ребятам они не оказывали. А они, поверьте, не хуже. Так что подход Хандаева очень радует.

— Воспитанники «Ракеты» в прежние годы выходили на лед скорее от безысходности — было неважно с финансированием и ощущался кадровый недостаток, местными, скорее, затыкали дыры.

— Именно. А Ильяс Игоревич им именно доверяет — состав-то у его команды в этом сезоне был крепким.

О.С.: Наши ребята могут играть качественно. Рамиль Ибрагимов два сезона подряд был лучшим бомбардиром «Динамо», выросший у меня Олег Чернецкий, главный тренер «Мурмана», высоко оценил игру Ахатова, который этот сезон провел в его команде — с ним в Мурманске продлят контракт. И еще скажу: сколько я работал, ни один из главных тренеров «Динамо», за исключением Иевлева (Вячеслав Иевлев — главный тренер «Ракеты» 2001—2004 гг., — прим. ред.) с нами, детскими тренерами, вообще не разговаривал. И вот Хандаев через 15 лет стал первым наставником, который общается с нами, интересуется нашей работой, нашими воспитанниками, доверяет им. Чувствуется, что он горит, желание огромное, и, думаю, с ним дело сдвинется. Мы будем участвовать в этом процессе. Вот сейчас я для своего возраста (2006 год рождения) добился организации спорткласса. До юниоров у меня пять лет, и кандидатами в мастера спорта они у меня будут. Родители согласны на двухразовые тренировки, а значит, я выжму из ребят по максимуму. У меня сейчас уже есть два-три пацана, которые играют на уровне тех ребят, которые в эти дни в «Крылатском» в составах «Енисея», «Волги», «Ерофея» разыгрывают финал для 2006 года. Остальных будем подтягивать, все зависит от нас, тренеров.

Олег Севрюгин: «Хандаев через 15 лет стал первым наставником, который общается с нами, интересуется нашей работой, нашими воспитанниками, доверяет им». Фото vk.com/dynamokazan

«Спортшкола и клуб должны работать в рамках единой иерархической структуры»

— Еще один вопрос. Как вы, защищавшие на льду цвета «Ракеты», работающие в ДЮСШ «Ракета», относитесь к известным обвинениям дербышкинских болельщиков, что, дескать, «Динамо» «украло имя и историю» казанского хоккея с мячом?

А.М.: Не надо передергивать. Мы свою историю знаем. Еще до войны была городская команда «Динамо», потом Илем Гарифовичем Бухараевым, большим энтузиастом русского хоккея, здесь, в Дербышках, при КОМЗе, была восстановлена команда под новым названием «Ракета». Нет здесь никакого противоречия, Дербышки — это «Ракета», а если взять всю историю хоккея в городе, то корни — в «Динамо». Да не важно, как называется, лишь бы это все процветало.

О.С.: Я вообще считаю, что руководители «Динамо» должны создать иерархию, пирамиду: во главе клуба — директор, или президент, и все мы должны подчиняться, работать в рамках единой структуры. Школа в рамках клуба работает на главную команду, на одну цель. И всем будет здорово. А пока клуб не имеет никакого отношения к школе.

А.М.: Мы же вырастили уже три поколения игроков для «Динамо». У меня сначала Темников с Рязановым, потом Артюшин, сейчас поколение Веселова. И у Олега Анваровича такая же картина. А от тренеров «Динамо» мы только и слышали: «Скажите спасибо, что мы их взяли в состав».

О.С.: Все казанские воспитанники, которые играют в «Динамо», прошли и через меня, я всех их тренировал.

— А, кстати, все ваши воспитанники родом из Дербышек? Из Казани детей в школу привозят?

А.М.: Редко, как и такие случаи, как с Веселовым. К нам пробуются городские ребята, которые не прошли в «Ак Барс», но наш хоккей — игра, повторю, совсем другая, и получилось только у Влада. А жаль. Переучились бы другие, не прошедшие в «шайбу», и у нас бы появилась конкуренция, это дало бы нам новый стимул для работы.

— В конечном счете все проблемы — и школы, и команд мастеров — упираются в отсутствие крытой арены для хоккея с мячом. Если все-таки мечта наконец станет реальностью, то где было бы лучше построить «крытку» — в городе или здесь, в Дербышках, в частности, перекрыть поле «Ракеты»?

О.С.: Для нас, конечно, лучше было бы здесь — почти все учащиеся у нас из Дербышек. Но если экономически это выгоднее в Казани — там на массовое катание, ледовые шоу, другие мероприятия придет гораздо больше зрителей — то пусть там. Это уже второй вопрос. Дербышки — район рабочий, здесь много народа не соберешь. И еще, нам не надо строить махину на 10 тысяч, как в Хабаровске, нужен не затратный вариант, а бюджетный — на 2—2,5 тысячи зрителей. Надо брать пример со шведов, которые экономически все просчитывают и делают проще и надежнее.

Олег Севрюгин: «Я вообще считаю, что руководители «Динамо» должны создать иерархию, пирамиду: во главе клуба — директор, или президент, и все мы должны подчиняться, работать в рамках единой структуры. Школа в рамках клуба работает на главную команду, на одну цель»

Владислав Веселов: «В хоккее с шайбой у меня кумиров не было»

О проблемах детско-юношеского хоккея с мячом и своей родной школы наставники готовы были говорить не один час. Но самый яркий (и уже титулованный) продукт последнего поколения воспитанников ДЮСШ Владислав Веселов подошел (замечу, с подарками для тренеров), и все внимание переключилось на него.

— Влад, ты в какой школе занимался хоккеем с шайбой?

— В «Ак Барсе», потом перешел в «Ак Буре».

— Успехи были?

— Так себе, в основном ставили в третье-четвертое звенья. С 5 лет до 12. По амплуа был нападающим.

— Как было переучиваться, когда пришел в «Ракету»?

— Сложно все, начиная с другой клюшки, хвата.

— Естественно, раньше бенди не интересовался?

— Да вообще практически не знал об этом виде спорта. Как, впрочем, сейчас не слежу за тем, что происходит в хоккее с шайбой. А за бенди, понятно, стал со временем следить, интересоваться.

— А в «шайбе» кумиры были?

— Особо нет.

«Во время игры слышишь только тренеров и партнеров»

— В «Динамо-Казань-2» ты попал, перейдя в 10 класс. А в минувшем сезоне дорос и до первой команды. На твоем счету в первенстве Высшей лиги 2018/19 20 игр, 5 голов и 4 передачи. Собственные голы, статистика имеет для тебя значение?

— Главное, чтобы был результат у команды.

— А результат в этом сезоне не очень — всего 7 побед и 2 ничьих в 24 матчах и предпоследнее место в своей группе…

— Расслабились после прошлого сезона, где-то мастерства не хватило, где-то не повезло.

Владислав Веселов: «Ильяс Игоревич — максималист, он стремится к совершенной игре, но в своей критике справедлив и объективен»

— В двух матчах — с «Родиной» (6:3) и «Байкалом-Энергией» (2:3) — ты в феврале принял участие уже в составе «Динамо-Казань». В одном интервью ты уже говорил, что главное отличие Суперлиги от «вышки» — скорости.

— Конечно, скорости совсем другие. Быстрые действия, намного быстрее играют.

— Ильяс Игоревич очень эмоционально ведет себя во время матча на бровке, постоянно подсказывает. А советы его слышны?

— Да, во время игры слышишь только своих тренеров и партнеров, на то, что несется с трибун, не обращаешь внимания.

— Как главный тренер оценил твой дебют? Ругал за удаления, которые ты заработал в каждом из двух матчей?

— За удаления ругал. Все, что он мне сказал, было правильным, а вот содержание пусть останется между нами. Ильяс Игоревич — максималист, он стремится к совершенной игре, но в своей критике справедлив и объективен.

— Как тебе, 18-летнему, было взаимодействовать на льду с легендой русского хоккея 44-летним Сергеем Обуховым?

— В основе отличной игры и спортивного долголетия нашего капитана — огромный труд. Его опыт и его подсказки на поле бесценны.

«Главное перед турниром Универсиады было «продышаться»

— Ты от Хандаева узнал о приглашении в сборную?

— Нет, от Андрея Владимировича (Афанасьева — главного тренера «Динамо-Казань-2», — прим. ред.). Мы играли в футбол, он подошел, сказал, что из федерации пришло письмо — приглашение.

— А ты знал, что Хандаев будет главным тренером сборной на Универсиаде?

— Нет. И в расширенном списке кандидатов меня не было.

— Вы собрались в Красноярске за несколько дней до турнира. Сколько раз успели потренироваться?

— Собрались, познакомились — я никого из будущих партнеров не знал — и в течение трех дней проводили одноразовые тренировки на льду крытого ледового дворца «Енисей».

Владислав Веселов: «Очень хороший состав подобрался, сложился настоящий коллектив. Да, в первом же матче забил, но еще три верных момента упустил — один раз мимо, а дважды соперника выручил вратарь». Фото rusbandy.ru

— Как можно создать команду за три дня, чему научить?

— Лед, сама арена великолепные, говорят, лучшая арена в стране. Поле большое, даже непривычное. Мы больше привыкали к воздуху — все-таки большинство из нас играют в естественных погодных условиях. И сразу начали сыгрываться, но главное было сперва — «продышаться».

— Разницу в часовых поясах почувствовал?

— Да не особо. Тяжелее было, когда вернулся домой.

— 1 марта у вас начались официальные игры, и в первой же из них, против Казахстана (9:1), ты забил гол и сделал передачу.

— Помогла, наверное, и большая поддержка зрителей. К такой посещаемости, поддержке мы, в большинстве своем, не привыкли, и она окрыляла. Большое спасибо и партнерам — очень хороший состав подобрался, сложился настоящий коллектив. Да, в первом же матче забил, но еще три верных момента упустил — один раз мимо, а дважды соперника выручил вратарь.

О.С.: Причина неиспользованных моментов связана и со сменой амплуа. Он здесь — и в «Динамо-Казань-2» и в первой команде — играет бортовика, а в сборной Хандаев выпустил его под нападением — справа, слева. Он стал больше играть на добивании, а здесь больше в отборе. Поэтому главный тренер и говорит — не важна результативность Влада, важно, чтобы он начинал атаки и при этом участвовал в отборе. В клубной команде у него немного другие навыки, но я ему (и всем) здесь постоянно говорю: на двух позициях минимум ты обязан играть. И играть хорошо. Если игрок играет на двух позициях и делает это качественно, любой тренер это приветствует.

— Как в целом оценишь уровень турнира Универсиады?

Владислав Веселов: Команды собрались разные по уровню, но в целом он был высоким. Мы разбирали каждого соперника, из которых самыми сильными были шведы. Другие матчи тоже смотрели по телевизору.

«Наш тренерский штаб угадал тактику шведов на финальную игру»

— Со шведами вы встречались дважды — на предварительном этапе и в финале. Сильны были и финны. Особенности скандинавского бенди уловили?

— Тренеры делали нам очень хороший видеоразбор соперников.

— У главных соперников, шведов, вы, судя по счету, выиграли легко — на предварительном этапе 7:2 и 6:1 в финале. А на самом деле?

— Сложно, особенно в финальной игре. На групповом этапе они разведывали нашу тактику, а в финальном матче Ильяс Игоревич и его штаб точно угадали с тактикой скандинавов. Нас предупредили, что соперник будет действовать жестко и использовать верховые передачи. Так и вышло, и мы были к этому готовы.

— У тебя в финале был голевой момент…

— Вратарь вытащил.

А.М.: Влад долго работал над ударом — переучивался из «шайбистского». Сейчас у него один из лучших ударов во второй команде.

— Атмосферу студенческих игр ощутил?

В.В.: Конечно. Жили все вместе, столовая как два наших игровых поля. Но особо мы не тусовались, свободное время посвящали отдыху и восстановлению. Атмосферу игр почувствовали, но особо где-то побывать не удалось, разве что на церемонии закрытия. Правда, очевидцы говорят, что открытие игр прошло поярче.

— У первой команды «Динамо» и студенческой сборной один тренер — Хандаев. Удалось подметить сходство между двумя командами, например в тактическом рисунке?

— Сходство, без сомнения, есть, но мне говорить о нем трудно. Все-таки в Суперлиге я принял участие всего в двух матчах.

Владислав Веселов: «Очень трогательной получилась встреча в аэропорту «Казань» — я-то думал, что встречать приедут только родители». Фото dynamo-kazan.ru

«Думал, что в казанском аэропорту меня будут встречать только родители»

— Теперь о твоих студенческих делах. Ты знаешь, что будешь учиться у меня в группе с десятью хоккеистами «Ирбиса», которых, кстати, я по сезону комментировал?

— Знаю, я студент первого курса Поволжской академии. По вашему курсу «История физической культуры» пока для нашей группы прошли только лекции, практика начнется с апреля. Учиться я собираюсь серьезно, тем более что время для этого сейчас появилось.

— Кем хочешь стать после окончания Академии?

— Тренером.

— Похвально, но это дальняя перспектива. А цели на ближайший сезон? Понятно, что ты хочешь закрепиться в составе первой команды, но для тебя принципиально играть именно за родной клуб?

— Конечно, в приоритете родной клуб. Здесь все родное. Хочется играть, приносить пользу и побеждать вместе с «Динамо».

— Отмечали победу на Универсиаде?

— Да нет, тренер нас поздравил, мы сходили на церемонию закрытия. Да, очень удивило, что в Красноярске совсем не было снега. Очень трогательной получилась встреча в аэропорту «Казань» — я-то думал, что встречать приедут только родители.

А.М.: Очень здорово, что мы в нашем клубе вырастили чемпиона Универсиады. Значит, можем работать. Очень хочется, чтобы и успех Влада, и создание федерации сдвинули дело с места. Мы можем и хотим работать, воспитывать чемпионов, но все дело тормозит отсутствие льда, денег на поездки и, отсюда, игровой практики. Устраним эти причины — и подтянемся к лидерам. А там, глядишь, и сами станем лидерами!