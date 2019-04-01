Качаловский театр: на пути к «Театру радости»

Фото: Ирина Анисимова

В честь Года театра, который проходит сейчас в России, «Реальное время» решило рассказать читателям истории татарстанских театров. Начнем по старшинству – сегодня разговор о самом старом из наших театров – БДТ им. В.И. Качалова.

«В начале жизни школу помню я»

Все началось с того, что в 1723 году при Федоровском монастыре была открыта духовная семинария, которая готовила ученых миссионеров. Семинаристы организовали школьный театр, он разыгрывал комические интермедии. Именно в стенах этой школы проходили первые в Казани театральные представления, которые устраивались ежегодно под руководством учителя Василия Свентицкого. Деятельность семинарского театра не прошла бесследно: со второй половины XVIII века театральные представления стали даваться в Казани и учащимися гимназии.

Казанская гимназия, состоявшая «под главным ведомством» Московского университета, была учреждена в 1759 году и стала оплотом просвещения. В гимназии был организован любительский театр, в котором ставились популярные в то время пьесы Сумарокова. Весьма нравоучительные, надо сказать. Но однажды репертуар изменился — 26 апреля 1760 году в связи с празднованием годовщины основания Московского университета, совпавшей с утверждением нового штатного расписания, в Казанской гимназии была представлена первая в Казани светская пьеса Ж.-Б. Мольера «Школа мужей». Это был репертуарный прорыв!

Но вскоре случилось непредвиденное — представления были прекращены в связи с разразившимся в то время по всей России восстанием Пугачева. Местное дворянство было напугано и покинуло Казань. И не зря – Казань пострадала от нашествия бунтовщиков.

А в 1774 году здание гимназии сгорело, и так Казань осталась без театральных представлений на 17 лет. Кстати, историки театра всерьез полагают, что выражение «артист погорелого театра» впервые прозвучало в Казани – театры у нас и вправду горели часто.

В 1791 году был учрежден первый профессиональный театр в Казани, под него арендовали дом на Воскресенской улице. Здание сохранилось и теперь (ул. Кремлевская, 12)



Спасибо князю Баратаеву

Но в 1791 году был учрежден первый профессиональный театр в Казани, его первым распорядителем был приглашенный из Петербурга казанским губернатором, князем Баратаевым, бывший придворный актер Василий Родионович Бобровский. Под театр арендовали дом на Воскресенской улице. Здание этого театра сохранилось и теперь (ул. Кремлевская 12). Театр этот благополучно просуществовал до 1796 года. Спектакли прекратились в связи с кончиной Екатерины II, а после ухода в отставку князя С. М. Баратаева, в 1797 году уехал из Казани Бобровский, и труппа распалась.

Но к этому времени в Казани появился страстный любитель театра, помещик Павел Есипов. У Есипова в селе Юматова в Свияжском уезде (ныне Верхнеуслонский район) в его имении был заведен крепостной театр. Воспользовавшись приездом в Казань императора Павла I в 1798 году, Есипов продемонстрировал ему искусство своих актеров, доставленных по этому случаю в Казань, и попросил позволения организовать со своим театром постоянные представления в городе.

Позволение было дано, но с условием, что Есипов выстроит для этого специальное здание. После согласования императорского разрешения во всех бюрократических инстанциях в 1802 году Есипов выстроил театр.

Как свидетельствует хранящийся в Российском архиве древних актов план Казани 1816 года, он стоял на углу современных улиц К. Маркса и Театральной. Театр был построен на каменном фундаменте. Длина здания составляла 50 сажен (т.е. 108 метров), а ширина 25 сажен (54 метра). Казань в то время была совсем небольшим городом, и далеко не все его жители были театралами. Так что театр стал приносить ежегодно шесть-семь тысяч рублей убытков. И вскоре он разорился. От переживаний 4 июля 1814 года Павел Петрович Есипов скончался. После крупного пожара 3 сентября 1815 года здание театра решили не ремонтировать, а позже он был продан на слом.

Павел Петрович Есипов с женой и сыновьями. Портрет относится к 1811 году. Фото pandia.ru



Аплодисменты Щепкину!

Вплоть до 1833 года Казань театра не имела, а спектакли проходили в местных дворянских усадьбах, естественно, были они любительскими. С 1833 года по 1842 год казанский театр возглавляет П. А. Соколов. Он подошел к организации театрального дела вполне практически, собрал труппу всего в десять человек, так как не мог рассчитывать на большие сборы. Стал приглашать в Казань известных актеров и декораторов. Приглашение последних вообще было редкостью в провинции.

Благодаря Соколову город познакомился с искусством великих актеров Павла Мочалова и Михаила Щепкина. Щепкин один или с дочерью в период с 1836 по 1841 гг. приезжал в Казань чуть ли не ежегодно. К тому же он увидел в Казани и пригласил в Малый театр Прова Садовского — основоположника знаменитой актерской династии, потомки которой до сих пор в разных ипостасях служат театру.

Первоначально труппа разместилась на улице Воскресенской, там, где сейчас находится корпус физического факультета, в доме Родионовой. Из этого дома театр в 1833 году перешел в собственное здание, выстроенное в виде большого деревянного корпуса, и находился он на том самом месте, где ныне стоит ТГАТ оперы и балета им. М.Джалиля. Театр вмещал до 550 человек. На этой самой сцене в сентябре 1836 года поставил гоголевского «Ревизора» сам Щепкин. Но в 1842 году опять случился пожар, и здание театра погибло.

Была создана правительственная комиссия, которая занималась обстоятельствами дела о пожаре и выделяла субсидии на постройку новых общественных зданий. Губернатор С.П. Шипов начал хлопотать о выделении субсидий для строительства в Казани нового каменного здания театра. В 1845 году на месте будущего театра заложили первый камень. Проект создавал столичный зодчий И.П. Бессонов, назначенный в Казань главным архитектором.

Представления в доме Власьева на Большой Красной посещали братья Лев и Сергей Толстые. Фото archive.gov.tatarstan.ru

19 мая 1844 года в Казани обосновался Е. Ф. Стрелков, труппа театра давала представления в доме Власьева на Большой Красной. Именно этот театр посещали братья Лев и Сергей Толстые. Дом этот сохранился. Здесь Лев Толстой видел «Ревизора» с петербургским актером А.Е. Мартыновым в роли Хлестакова. Мартынов произвел на юного Толстого такое большое впечатление, что ни одного другого исполнителя этой роли он впоследствии уже не воспринимал.

К этому времени как раз закончено было строительство каменного театра. Театр получился одним из самых больших в России и по своим размерам уступал лишь Одесскому и Варшавскому, зал вмещал в себя до 1150 человек. Все современные театры Казани сейчас имеют залы с меньшим количеством посадочных мест.

Золотой век казанского театра

Последующие пятьдесят лет, с середины XIX века, историки театра называют золотым веком казанской сцены. Четыре имени – Н.К. Милославский, П.М. Медведев, М.М. Бородай, Н.И. Собольщиков-Самарин – в истории казанского театра сыграли особую роль, создав ему непреходящую славу.

В 1852 году театр возглавил талантливый актер и антрепренер Н.К. Милославский. Он формировал репертуар театра из драматургии высокого художественного уровня.

В 1866 году в Казань приехал антрепренер П.М. Медведев. Медведев раскрыл таланты таких артистов, как Савина, Стрепетова, Давыдов, Ленский, Шаляпин и других. В 1874 году параллельно с драматической он организовал оперную труппу, и с этого времени Казань фактически обрела свой постоянный оперный театр. Пятнадцать лет, с 1867 по 1890 год, с перерывами руководил Медведев театром Казани, пока не перешел на службу в Александринский театр.

В 1893 году казанские подмостки занял М.М. Бородай. С ним активно сотрудничали братья Адельгейм, Мамонт Дальский, Василий Качалов, Павел Орленев, Юрий Юрьев, Общество искусства и литературы под руководством К.С. Станиславского, а позднее и Московский Художественный Общедоступный театр. Бородай вводит в практику благотворительные спектакли в пользу разных общественных организаций, гимназистов и студентов. Один день в неделю устраивался так называемый общедоступный спектакль, билеты на который продавались намного дешевле чем в обычные дни. В 1901 году М.М. Бородай уехал в Киев, сменил его на посту Н.И. Собольщиков-Самарин.

Благодаря Собольщикову-Самарину Казань познакомилась с творчеством великой актрисы Веры Комиссаржевской. Фото spb.aif.ru

При Собольщикове-Самарине несколько изменился и внешний облик театра. Собольщиков продолжал традицию и много внимания уделял опере. Впервые в театральной практике было напечатано оперное либретто, сопровождаемое искусствоведческими статьями, с переводом на татарский язык. Для татарского зрителя делались переводы и пересказы классических произведений русской драматургии. В эти же годы, благодаря Собольщикову-Самарину, Казань познакомилась с творчеством великой актрисы Веры Комиссаржевской, четырежды приезжавшей в Казань на гастроли и сыгравшей здесь свои самые значительные роли.

Кто там шагает правой? Левой, левой!

В 1919 году после пожара, уничтожившего старый городской театр, драматическая труппа переехала в здание «Большого театра», а оперная — в здание Нового театра (ныне это театр драмы и комедии им. К. Тинчурина).

С декабря 1919 года в помещении театра начинает работу драматическая студия, которая просуществовала вплоть до 1961 года и выпустила целую плеяду знаменитых в последующем артистов разных поколений. Среди них народные артисты СССР В. Белокуров и Е.Е. Жилина, народные артисты РСФСР И.П. Зарубина, М.Л. Кондратьев, В.В. Кешнер, Ю.С. Федотов, Н.П. Шошенкова и другие. По своему уровню студия принадлежала к лучшим театральным учебным заведениям страны.

В сезоне 1924-1925 гг. в Большом театре работала труппа московского театра, и Большой театр получил дополнительное название «Филиал Московского театра «Комедия» (б.Корш)». Сезон открыли спектаклем «Канцлер и слесарь» по пьесе А.В. Луначарского. Перелом в творческий жизни Большого театра произошел, когда главным режиссером был приглашен Алексей Львович Грипич – ученик и соратник В. Мейерхольда. Он был убежден и доказывал, что в провинции можно создавать спектакли, равные по силе и мастерству представлениям столичных театров.

Нескончаемые переформирования тормозили творческий процесс. Театру нужен был лидер, и такой лидер нашелся. В 1934 году им стал новый директор театра Григорий Давыдович Ригорин. Он собрал в Казани уникальную по составу исполнителей труппу, блиставшую такими именами, как Ф.В. Григорьев, дважды Лауреат Сталинской премии, народные артисты СССР Е.Е. Жилина и Н.И. Якушенко, народные артисты РСФСР Г.П. Ардаров, И.В. Загорский, В.М. Павлова, Н.С. Провоторов, заслуженные артисты РСФСР М.Н. Преображенская, Е.В. Лисецкая, А.Д. Гусев.

Алексей Львович Грипич был убежден и доказывал, что в провинции можно создавать спектакли, равные по силе и мастерству представлениям столичных театров. Фото wikipedia.org

В 1941 году Казанскому русскому театру исполнилось 150 лет. Ввиду юбилейных мероприятий намечались и летние гастроли по курортным городам — Сочи, Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Евпатория. Поездка должна была стать своеобразным предъюбилейным отчетом. Спектакли на гастролях получили высокую оценку зрителей и прессы. 21 июня открылись гастроли в Ялте. А на следующий день началась война. Гастроли закончились.

До Казани добирались кто как мог. А когда собрались, снова начали работать. Театр в Казани во время войны работал при аншлагах – для казанцев это была отдушина. Кроме этого, в городе было много эвакуированных из Москвы и Ленинграда, все они тоже стали почитателями казанской драмы. Артисты играли спектакли на сцене театра, работали в эвакуационных госпиталях, выезжали на фронт в составе бригад.

Любопытная деталь: большим другом театра был легендарный летчик Водопьянов, который прилетал в Казань по служебным делам. Специально для казанской труппы он написал пьесу «Полк ДД» (то есть дальнего действия), консультировал актеров и режиссера. Спектакль пользовался большой популярностью у зрителей.

И наступила оттепель

В 1957 году связи с участием театра в Декаде татарского искусства и литературы в Москве он был награжден орденом Трудового Красного Знамени. А весной 1961 года состоялся последний выпуск студии Качаловского театра, сформировавший его труппу на долгие годы. Окончившие курс Л.В. Маклакова, В.К. Тюрина, И.И. Чернавина, Ю.С. Дороченко, В.В. Кешнер, А.А. Кичигин, Е.А. Кузин и Ю.С. Федотов были зачислены в труппу театра, многие из них стали ведущими артистами и работают до сих пор. Уже в 1962 году они заявили о себе спектаклем «Коллеги» по повести В. Аксенова, вызвав к себе постоянный интерес.

С 1965 по 1973 год театр возглавляет Наум Орлов. Его восьмилетнее пребывание в Казани можно назвать периодом творческого оживления. В театр были приглашены завоевавшие популярность в Казани актеры: В. Остропольский, Л. Кара-Гяур, Г. Ишкова, П. Бетев, Ю. Коршок, Н. Алексеева, О. Вавилов, Е. Кара-Гяур, С. Ярмолинец, Ф. Пантюшин, составившие позднее основной костяк качаловцев.

Летом 1973 года Н.Орлов уезжает в Челябинск, и это становится трагедией для театра на долгие годы, потому что в Качаловском начинается смена режиссеров очередных и главных. Многие ведущие артисты начали покидать театр. Безвременье продлилось до 1994 года.

В 1994 году главным режиссером театра становится Александр Славутский. Фото Дмитрия Резнова

«Театр радости»

В 1994 году главным режиссером театра становится Александр Славутский. Один за другим были выпущены спектакли «Ревизор» Гоголя, «Плутни Скапена» Мольера, «Горько» Зощенко. Одновременно начались и работы по реконструкции здания театра. Резко стоял вопрос с кадрами. Летом 1995 года, впервые в практики театра, был набран актерский курс совместно с РАТИ (ГИТИС), а в 2005 году набор повторился. 3 апреля 1996 года министр культуры РФ подписал приказ о присвоение театру звания «академический» за большие заслуги в развитие театрального искусства.

В этот же год театр отправляется на международный театральный фестиваль в Каир. Это был первый выезд театра за пределы страны. Уже на следующий год, в 1997-м, труппа театра была приглашена на фестиваль русского искусства в Марсель. Во Франции театр вызывает бурный интерес и становится любимцем французской публики. В разные годы труппа театра гастролирует по городам страны в том числе и в столицах, участвует в международных фестивалях. Разнообразие жанров, зрелищность и яркость постановок становится неотъемлемой частью Качаловского театра.

В 2018 году был проведен первый Качаловский театральный фестиваль русского драматического искусства, который был задуман более 20 лет назад с момента прихода Александра Славутского. В фестивали приняли участия ведущие театры страны, лидеры российской режиссуры, звездные актерские составы.

В 2005 году в атриуме театра был установлен памятник В.И. Качалову. В 2014 году в здании завершился последний этап реконструкции, ее общая стоимость составила более миллиарда рублей. В результате в театре появились малая сцена и специальная сцена для репетиций, множество цехов, а общая площадь увеличилась почти в два раза. Год театра был ознаменован открытием театрального музея, разместившегося на двух этажах.

Год театра был ознаменован открытием театрального музея, разместившегося на двух этажах. Фото Максима Платонова

Качаловский театр – это коллектив со сбалансированной афишей, с ежедневными аншлагами, с высоким рейтингом в российском театральном сообществе. Уже на этой неделе, опять-таки в ознаменование Года театра, он открывает международный фестиваль «Европа-Россия-Азия», участие в нем принимают театры из Германии, Китая и России.