Спорт по-украински: как потерять все, чего достигли при СССР

«Скорее жив, чем мертв» только футбол

Фото: Роман Хасаев

Сегодня на Украине состоятся выборы президента — во всяком случае, пройдет первый тур голосования. Новому руководителю предстоит возглавить страну, которая за 27 лет незалежности умудрилась утратить в спорте почти все, чем когда-то гордилась. «Реальное время» вспоминает, как это было.

Как «татары» помогали Украине

Быстрейший в мире Валерий Борзов и выше всех взлетающий Сергей Бубка… Самый мощный на борцовском ковре Александр Колчинский и самые сильные на тяжелоатлетическом помосте Юрий Власов и Леонид Жаботинский. Самые красивые на гимнастических коврах и помостах Лариса Латынина и Ирина Дерюгина. Футболисты Анатолий Бышовец и Олег Блохин, баскетболисты Александр Белостенный и Александр Волков, волейболисты Юрий Панченко и Александр Сорокалет, хоккеисты Дмитрий Христич и Алексей Житник. Лучшие в мире гандболистки киевского «Спартака» и лучшие в Европе футболисты киевского «Динамо». Украина 40 советских лет готовила сама либо приглашала к себе российских спортсменов и тренеров, которые делали команды этой республики сильнее.

Приглашала в том числе даже из скромной Татарии. Зеленодольский футболист Виктор Колотов стал капитаном киевского «Динамо». Выпускник КАИ Игорь Бушмелев вырастил на Украине 4-кратную чемпионку мира по биатлону Алену Зубрилову (Огурцову). Казанец Игорь Савельев в составе одесского «Черноморца» обыгрывал в Кубке УЕФА немецкий «Вердер» Отто Рехагеля… Хоккеист Эдуард Кудерметов стал чемпионом СССР в составе команды общества «Зенит», собранной на базе киевского «Сокола». Ирек Зиннуров и Игорь Горбач, Олег Владимиров и Андрей Ухов привели севастопольский СК КЧФ к званию чемпионов страны по водному поло, а Горбач даже затем сыграл за украинскую сборную на Олимпиаде-1996…

Еще в 2012 году Украина совместно с Польшей провела первый в своей истории чемпионат Европы по футболу, на что не сподобился даже Советский Союз. На Олимпиаде в Лондоне в том же 2012-м на счету сборной Украины оказалось 20 медалей (6-5-9) и 14-е место в мировом зачете. ХК «Донбасс» был принят в КХЛ, в его составе значились экс-энхаэловцы Бабчук, Поникаровский, Федотенко. Общими усилиями они выиграли Континентальный кубок.

Зеленодольский футболист Виктор Колотов стал капитаном киевского «Динамо». Фото footclub.com.ua



Что же было «после майдана»?

Для того чтобы найти сборную Украины в неофициальном командном зачете прошлой летней Олимпиады в Рио, нужно было набраться терпения и долистать до четвертого десятка. Жовто-блакитные опустились на 31-е место с 11-ю медалями, из которых только две были золотыми. При этом ранее они стабильно привозили с летних Олимпиад по двадцать с лишним наград. Правда, наилучший результат в истории страны был показан в Атланте-1996, когда украинцы завоевали 23 медали, из них девять золотых, и финишировали в общекомандном зачете на девятом месте. Это был отголосок советского прошлого, от которого на нынешней Украине стремятся откреститься, как черт от ладана. И чем энергичнее открещиваются, тем ниже падают.

Что было достигнуто в «проклятом советском прошлом»?

Во времена СССР сильнейшей спортивной командой Украины в игровых видах спорта был женский гандбольный «Спартак», детище великого тренера Игоря Турчина. Он создал команду в 1962 году из воспитаниц спортшколы, в которой начал работать. Когда его ученицы подросли, они 20 раз выигрывали чемпионат СССР.

В 80-е годы буквально за пару лет серьезных результатов добилась женская гандбольная команда «Бактянка» из Берегово. Она играла в высшей лиге чемпионата СССР, представляя город с 24 тысячами жителей. Два из которых доросли до сборной страны: Нина Гецко стала олимпийской чемпионкой, а Наталья Митрюк дважды выигрывала чемпионат мира. Гецко родилась в Грузии, ее старшая сестра в Белоруссии, мама вышла за украинца, после чего они переехали в Берегово. Обычная история для СССР. Как и то, что в обычном школьном зале совершенно обычный тренер-энтузиаст вырастил будущих чемпионок.

Женский гандбол — единственный командный игровой вид спорта, в котором Украина завоевала олимпийские медали, став третьей в Афинах-2004. В составе той «бронзовой» команды были воспитанницы еще советского гандбола, об успехах которого на современной Украине не напоминает ничего. Команды в маленьком Берегово нет, непобедимый во времена СССР «Спартак» занимает в текущем чемпионате пятое место из шести, набрав 2 очка после 14 матчей. В сборной Украины 16 легионерок, но сама «збирная» пропустила уже четыре чемпионата мира и три Олимпиады подряд. Ее недавний лидер Юлия Манагарова в конце прошлого года стала серебряным призером чемпионата мира, выступив в составе сборной России.

Женский гандбол — единственный командный игровой вид спорта, в котором Украина завоевала олимпийские медали, став третьей в Афинах-2004. Фото xsport.ua



В мужской сборной России играл экс-украинец Сергей Шельменко. Правда, в XXI веке обе наши сборные несчастливы одинаково, не попадая в призеры крупных международных соревнований, но справедливости ради отметим, что россияне хотя бы отбираются на чемпионаты Европы и мира. Украина же и этого не может достичь, хотя во времена Союза подготовила по четыре олимпийских чемпиона и чемпиона мира в мужской команде.

Упор на свою школу

Особенностью украинского спорта во времена СССР было то, что он с легкостью обходился собственными кадрами. Даже в тех видах спорта, где на первых порах приходилось прибегать к помощи «легионеров» из РСФСР, Украина тут же начинала развивать вид спорта в спортшколах. Тот же хоккей на Украине поднимался за счет РСФСР. Киевский «Сокол» вышел в 1979 году с составом, где не было местных игроков. Но параллельно в Киеве велась подготовка юных хоккеистов в школах «Сокола» и «Льдинки». Харьковское «Динамо» было основано в том же 1979 году на базе юниорского десанта (15 человек) из московского «Динамо». Плюс команду укрепили воспитанник казанского хоккея Александр Ксенофонтов, экс-уфимец Альфред Юнуcов и Владимир Слепышев из Пензы (отец энхаэловца Антона Слепышева). Вскоре был приглашен Геннадий Лисин (отец Энвера Лисина), в том же году в Харькове была открыта хоккейная школа. А уже в чемпионате СССР 1989 года в высшей лиге играли две команды из Украины — «Сокол» и «Динамо».

На период развала Союза Украина запустила хоккейный конвейер, долгое время выпускавший сильных игроков. Только в рядах «Ак Барса» и «Нефтехимика» поиграли «соколы», взвившиеся орлами: Гунько и Савицкий, Завальнюк и Шахрайчук, Бобровников и Полковников, Михнов и Климентьев, Бабчук и Жердев. Первые свои шаги в хоккее нынешний центрфорвард «Ак Барса» Владимир Ткачев также делал в спортшколе «Сокола». Даже Харьков вернул нам «виртуальный долг», делегировав в состав «барсов» Олега Шаргородского. А ведь был еще вклад в развитие российского хоккея в лице Малыхина и Петренко, Литвиненко и Трасеуха, Буценко и Осадчего и сразу 16 воспитанников Харькова во главе с лидерами Антоном Бутом, Виталием Вишневским, Денисом Швидким. Воспитал их Леонид Гладченко, который переехал из Харькова в Ярославль. Переезд был связан с тем, что распалась команда мастеров, кончились финансы, хоккеистам перестали предоставлять лед.

Леонид Гладченко переехал из Харькова в Ярославль в связи с тем, что распалась команда мастеров, кончились финансы, хоккеистам перестали предоставлять лед. Фото yarsport.ru

«После московского «Спартака» условия в Борисполе мне показались раем»

Ветеран уфимского «Салавата Юлаева» Геннадий Заикин объяснял переходы своих одноклубников в киевский «Сокол» во времена СССР, в частности Рамиля Юлдашева, тем, что «надо было сравнивать — в Уфе жить или в том же Киеве, где снабжение, прямо скажем, было на порядок лучше, чем в столице советской Башкирии. Разница была офигенная, если даже сигареты приходилось везти из столицы, не говоря о шмотках и всем остальном».

Именно за этим снабжением, или, как бы сейчас сказали, уровнем жизни, ехали на советскую Украину. Даже в маленький Борисполь, пригород Киева, перебирались отовсюду, из Москвы, Ленинграда, Алма-Аты, Горького, Узбекистана. В итоге практически с нуля здесь была создана команда по хоккею на траве среди женщин «Колос». За 11 сезонов в высшей лиге чемпионата СССР она шесть раз его выигрывала и трижды финишировала на втором месте.

Чем заманивали в Борисполь? «После московского «Спартака» условия в «Колосе» мне показались раем. Бытовые условия для игроков были созданы идеальные. Жили по два человека в квартире, хоккейное поле было рядом, кормили в ресторане, зарплата и премии выплачивались вовремя. На выходные мы постоянно летали в Москву. Отношение к команде было фантастическим. К нам на сборы постоянно приезжал Валерий Борзов, на тот момент министр спорта Украинской ССР. На церемониях награждения всегда присутствовали руководители республики. Материальные вопросы решались мгновенно», — вспоминала игрок «Колоса» Ирина Короткова.

«В Борисполе были созданы великолепные условия — квартиры, автобус, постоянное питание, врач и т. д. Приехав в «Колос», почувствовала себя властелином мира», — это уже слова Елены Разутовой, переехавшей из Ленинграда.

Собственно, дружину в Борисполе создавал экс-москвич Владимир Меньшиков, которому досталась команда, двумя годами ранее дебютировавшая в высшей лиге. И он пригласил в нее игроков сборной СССР Елену и Ольгу Кондруцких из Москвы, Зою Валуйскую из Алма-Аты, Нателлу Красникову из Мособласти. Следующий тренер «Колоса» привел туда москвичек Ларису Чижик-Гагарину и Короткову, Разутову из Ленинграда, Валентину Апельганец из Горького, нынешнего тренера казанской команды «Динамо-ГАП», сестер Чегурдаевых из Узбекистана.

Дружину в Борисполе создавал экс-москвич Владимир Меньшиков, которому досталась команда, двумя годами ранее дебютировавшая в высшей лиге. Фото ussr-fieldhockey-spartak-mo.blogspot.com

Одна из них — Надежда Чегурдаева — вспоминала уже о том состоянии, в которое угодил «Колос», после развала СССР:

— По году-полтора зарплату не получали. Что родственники пришлют, то делили на всех. Полуголодные ходили. Бывало, бутылки собирали.

Тяжелая доля «шахтеров»

За четверть века незалежной Украины прекратили существование ведущие команды СССР по волейболу «Медин» и «Политехник» из Одессы, ворошиловградские «Звезда» и «Искра», «Локомотив» из Киева. Между тем женский «Медин» и мужская «Звезда» в советские времена выигрывали еврокубки. Но даже их не пощадила «незалежность».

Еще жестче она обошлась с донецкими «Шахтерами». Во времена Союза их было три. Помимо самого известного, футбольного, еще волейбольный и баскетбольный. На момент образования в 1982 году БК «Шахтер» был мало кому известен. Но четыре года спустя клуб провел агрессивную политику комплектования. Пришли Александр Ермолинский, Сергей Бабенко, Сергей Завалин из РСФСР, плюс игроки из Украины, и они выиграли Кубок СССР. В 1987 году «Шахтер» занял пятое место в чемпионате страны, даже выше киевского «Строителя», став лучшей командой Украины.

В 1988 году в высшую лигу чемпионата СССР ворвался волейбольный «Шахтер». Спустя три года команда стала серебряным призером чемпионата страны, а в 1992 году — последним чемпионом Союза. Два игрока команды Шадчин и Коровянский вошли в состав сборной СССР, переехали играть за границу, затем их дети защищали цвета юниорских сборных Италии (Шадчин) и Франции (Коровянский). Оба «Шахтера», баскетбольный и волейбольный, просуществовали в независимом чемпионате Украины только по четыре сезона.

На плаву только футбол

Более-менее на плаву на Украине остается только футбол.

Во времена СССР украинские команды добивались в нем уникальных успехов. К примеру, львовские «Карпаты» спустя всего шесть лет после своего создания выиграли Кубок СССР 1969 года и стали первой командой из первой лиги, сыгравшей в еврокубках.

Львовские «Карпаты» спустя всего шесть лет после своего создания выиграли Кубок СССР 1969 года и стали первой командой из первой лиги, сыгравшей в еврокубках. Фото fc-dynamo.ru

Через три года Украина подарила Союзу первую мужскую команду-чемпиона, представлявшую не Москву, Ленинград или столицу союзной республики, а областной центр — Ворошиловград. Спустя 11 лет успех ворошиловградской «Зари» повторил «Днепр» из Днепропетровска, успевший стать чемпионом СССР дважды. Сейчас «Днепр» из Днепропетровска, переименованного в Днепр, прозябает во второй лиге. На этом же уровне выступает «Металлист-1925» из Харькова. Ранее «Металлист»» выигрывал Кубок СССР, потом он исчез, а затем возродился, чтобы заявиться во вторую лигу.

А все бегут, бегут, бегут… из Украины

Украинские ватерполисты сыграли на Олимпиаде 1996 года. А затем игрок сборной Украины, один из лучших ватерполистов мира XXI века Дмитрий Стратан перешел в сборную России и сейчас тренирует команду из Астрахани.

— Сергей Харин поначалу уехал играть в Словакию, остался там, перешел в местную сборную страны и играл за нее на Олимпиаде, — вспоминал Стратан. — Два Александра: Тышкивский и Осадчук уехали в Хорватию, и Саша Тышкивский там остался, приняв гражданство. Осадчук из Хорватии перебрался в Австралию, принял там гражданство, поиграл, а теперь работает тренером. Дмитрий Андреев поехал в составе сборной на Олимпиаду в Атланту и там остался, сейчас живет в Америке.

Всего лишь одна команда «Динамо» из Львова потеряла пять (!) ведущих игроков, ставших гражданами Австралии, России, Словакии, США, Хорватии.

Многократный чемпион Украины по водному поло мариупольский «Ильичевец» прекратил существование.

Ведущие волейболистки Украины уже давно пополняют сборную Азербайджана и России, как недавняя динамовка из Казани Наталья Маммадова (Сказка) или сестры Гончаровы, включая Наталью Гончарову (Обмочаеву). Волейболисты и баскетболисты тоже устремились в Россию: Яковлев и Павлов, Полтавский и Бакун, экс-казанцы Косарев, Пантелеймоненко и Хтей. Даже укро-африканец Джоэль Боломбой сейчас играет за баскетбольную сборную России.

Всего лишь одна команда «Динамо» из Львова потеряла пять ведущих игроков, ставших гражданами Австралии, России, Словакии, США, Хорватии Фото waterpolo.org.ua

За время существования Украины за сборные других стран выступали 137 экс-украинцев, это цифры местного Минспорта, причем в этом списке не учитываются спортсмены, уехавшие из Украины еще детьми. К примеру, новичок сборной Польши по футболу Тарас Романчук или целый пласт украино-российских волейболистов. Не учитываются экс-украинцы, принявшие гражданство других стран, но не вызывающиеся в местные сборные. Среди тех, кого подсчитали, лидируют Россия, Азербайджан, США. Украинские СМИ захлебывались в критике в адрес Азербайджана, который приютил 25 воспитанников спортивной Украины. А почему?

— Если человек уровня мастера спорта международного класса получает 200-300 долларов, как и лет пять назад, а при этом потребительская корзина сильно подорожала, то нужно иметь сильную мотивацию, чтобы отказаться от перехода в другую сборную, где предлагают намного больше, плюс полный пансион, — объяснял бывший наставник сборной Украины по плаванию Андрей Сердинов. — У нас пловец уехал в Азербайджан. Так вот, он там успешно выступает на Исламиаде, Исламских играх солидарности, и только призовыми заработал порядка миллиона долларов. Там же уровень плавания, прямо скажем, невысок, а уровень призовых очень даже достойный. На Украине он бы никогда в жизни не заработал столько же.

В еврокубках Татарстан в восемь раз успешнее

Это очень важное уточнение. Поскольку в России тоже хватает спортсменов, защищающих цвета сборных других стран, как те же фигуристы или шахматисты, но связано это с тем, что на спортсменов не хватает мест в сборных. В большинстве своем это не уровень спортсменов, борющихся за медали, как это происходит на Украине.

Многие страны бывшего СССР и дальнего зарубежья с удовольствием усиливают сборные лучшими воспитанниками украинского спорта. Сейчас он напоминает известную с советских времен ШВСМ, Школу высшего спортивного мастерства, готовящую профессиональных спортсменов для богатых Азербайджана и Казахстана и «оккупанта и агрессора» России.

Этот материал — попытка разобраться в нынешней ситуации, в которую угодила Украина, стремясь поскорее избавиться от наследия «ужасного советского наследия». Для сравнения: на момент развала СССР лишь одна команда из Татарской АССР играла в высшей лиге чемпионатов Союза. Это была хоккейная «Итиль». Количество команд из Украины в высших лигах СССР не поддается учету, имя им легион. Да и количество трофеев, завоеванных украинскими командами в чемпионатах СССР, перевалило за несколько десятков. Украина и Татария были несравнимыми величинами. А сейчас?

Возьмем евротрофеи. Во времена СССР клубы из Украины 22 раза завоевывали еврокубки в различных видах спорта — в гандболе (14), волейболе (5) и футболе (3). У «Украина — це Европа» таковых три — их добыли футбольный и хоккейный «Шахтеры», а также волейбольный «Локомотив» из Харькова. У команд из Татарстана же различных евротрофеев 16.