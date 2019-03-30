«От заморозки цен на бензин не выиграл никто. В том числе автомобилисты»

Почему собирать 250 миллиардов рублей акциза на топливо — неправильный подход

Фото: Максим Платонов

Правительство вновь не уверено, что цены на бензин в России не будут расти, поэтому продлило соглашение с нефтяными компаниями об их заморозке еще на 3 месяца. Пресс-секретарь «Независимого топливного союза» Сергей Бойко рассказал «Реальному времени», в чем основа стабильной цены на бензин и почему весь объем имеющегося в стране топлива нужно продавать через биржу.

«60 процентов стоимости литра бензина уходит на выплату налогов»

— Сергей, давайте начнем с вопроса о том, как сейчас формируется цена на бензин.

— На данный момент около 60 процентов стоимости литра бензина уходит на выплату налогов — это прежде всего налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), акциз на топливо и НДС, который мы платим, когда приобретаем топливо. Все остальные 40 процентов — себестоимость добычи нефти, переработка и маржинальность между оптовой и розничной ценой.

— Какую роль в последние годы играли налоги от продажи топлива для российской экономики, если их аж 60 процентов?

— Если мы вспомним разговоры о «налоговом маневре», которые пошли 5-6 лет назад, то предполагалось, что в нем основная нагрузка ляжет на нефтедобытчиков, с которых будет взиматься НДПИ, но постепенно будут снижаться экспортные пошлины и параллельно с ними будет снижаться акциз на моторное топливо. Но так как акциз собирается легко, правительство его не только не снижало, но даже увеличивало: за последние 6 лет он вырос чуть ли не в три раза.

Сейчас акциз дает государству около 250 миллиардов рублей в год, и насколько это эффективно для экономики, сказать непросто. Логика чиновников же всегда бюджеториентированная — им важно, чтобы деньги поступили в бюджет, а вот влияние на экономические процессы они оценивают в меньшей степени. Почему так? Акциз всегда разгоняет стоимость бензина и влияет на разгон инфляции. Причем по всей ее цепочке — влияет на сельское хозяйство, на оптовую и розничную торговлю, на логистику, на транспорт.

— А каково влияние «бензиновых денег» на социальные статьи бюджета? Ведь в свое время президент Путин говорил, что наш бензин не очень низок в цене, потому что налоги от него обеспечивают социальные выплаты, зарплаты педагогам, врачам.

— Это до сих пор любимый тезис Минфина — ведомство говорит, что, благодаря акцизам, формируются дорожные фонды, из которых идет оплата ремонта дорог и так далее. Но при этом акцизная доля в дорожных фондах уменьшается, потому что там внедряется другая система источников финансирования, а основная доля акцизов уходит в регионы. С нашей точки зрения, перед нами уже неправильный подход. Эти 250 миллиардов сумма довольная большая, но на демпфер, то есть на возмещение тех убытков, которые терпят из-за фиксации цен на бензин нефтеперерабатывающие заводы, уходит 600 миллиардов рублей. То есть из одного кармана мы возвращаем деньги в другой карман. Это странная логика, противоречащая сама себе.

«На данный момент около 60 процентов стоимости литра бензина уходит на выплату налогов — это прежде всего налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), акциз на топливо и НДС, который мы платим, когда приобретаем топливо». Фото magcity74.ru



— А кстати, почему НПЗ у нас убыточны, раз на них уходит столько денег?

— Долгое время в нашей стране не существовало требований к качеству бензина, то есть, кроме 92-го и 95-го, выпускался бензин более низкого качества. В последние годы страна перешла на новые европейские стандарты топлива и правительство вынудило крупные нефтяные компании провести серьезную модернизацию НПЗ, и одним из условий модернизации было то, что правительство создаст льготный режим, чтобы заводы могли окупить свою модернизацию — деньги туда были вложены немалые.

Но, как всегда, все договоренности были нарушены, и в нынешней ситуации НПЗ фактически являются убыточными, а это приводит к тому, что нефтяным компаниям стало выгодно гнать сырую нефть за рубеж за валюту, тем более что экспортные пошлины в рамках налогового маневра снижаются, и значит, не нужно гнать ресурсы на нефтепереработку и продажу топлива на внутреннем рынке. У нас внутренний рынок между собой не конкурирует — у нас конкурирует экспорт нефти, и большую роль играет цена на нефть. Если она растет, объемы поступлений на внутренний рынок падают, а цены на нем растут.

— Но ведь ранее при 100—120 долларах за баррель такого не было! Может, не только прошлогодний рост нефтяных цен, но и курс рубля, который очень выгоден нефтяникам, здесь также сыграл роль? Ведь рубль у нас довольно сильно занижен, как признают эксперты.

— Раньше, конечно, все было по-другому: и пошлины были выше, чем сейчас, и курс рубля к доллару и евро был фиксированный, то есть существовал валютный коридор, а сейчас курс рубля к основным валютам свободный, и все проблемы, которые копились последние 5 лет, выскочили наружу.

«От заморозки цен не выиграл никто»

— А что дало решение о заморозке цен на бензин, которое первый раз устно было заключено между правительством и нефтяниками в июне 2018 года?

— В июне правительство значительно снизило акцизы (почти на 20 процентов, — прим. ред.), и это позволило снизить темпы роста цен на бензин, было принято решение, что нефтяные компании обязаны поставлять на биржу объемы бензина на 3 процента больше, чем в аналогичный период прошлого года. Тем самым снизилось давление на биржи, и это тоже позволило снизить цены на бензин. Большую роль сыграло и то, что на мировых рынках стали снижаться цены на нефть.

— От этого принятого решения была какая-то польза? Тот же потребитель, автомобилист выиграл?

— Не выиграл никто — нефтяники несли убытки, потому что реализация этого решения производилась за их счет, несли миллиардные убытки и владельцы независимых АЗС, которых лихорадило все лето, и только осенью все устаканилось.

— Но ведь акцизы были снижены!

— Как функционируют хозяйствующие субъекты? Вот с 1 июля вводятся новые акцизные ставки, и что — разве это автоматически подействовало на тех же нефтяников? У нас акцизы платятся через определенное время (3 месяца, — прим. ред.), к тому же ситуация стабилизировалась не быстро, а только в сентябре, поэтому правительство пошло на новую заморозку цен в ноябре 2018 года.

— Почему, как вы говорите, потребитель ничего не получил? Ведь цены на бензин не выросли на 9—10 рублей, как вполне могло быть.

— Понимаете, нефтяные цены на мировом рынке могут расти, а могут снижаться — в этом году мы видели цены и почти по 70 долларов за баррель, и по 60, а в конце прошлого и 50, но в России при любой ситуации на мировом рынке цены на топливо растут. Регуляция цен на бензин — это наши естественные условия. Правительство сказало, что инфляция запланирована на уровень в 4—6 процентов, а значит на этом уровне у нас планируется рост цен на бензин. Да и зачем далеко ходить — в рамках последней заморозки цен с ноября по 1 апреля правительство разрешило и нефтяным компаниям, и независимым АЗС поднять цены на топливо на уровень повышения НДС, хотя в силу экономических условий могли их и не поднимать — экономически было достаточным удержать их на прежнем уровне.

Вообще, если бы у нас было свободное розничное ценообразование и не было бы нагрузки в виде акцизов на топливо, цены на бензин, по нашим расчетам, упали бы на 5 рублей. Но мы имеем то, что имеем, и в этой ситуации потребитель проигрывает.

«В нынешней ситуации НПЗ фактически являются убыточными, а это приводит к тому, что нефтяным компаниям стало выгодно гнать сырую нефть за рубеж за валюту, тем более что экспортные пошлины в рамках налогового маневра снижаются». Фото amurmedia.ru

— Как понимаю, сейчас цена бензина по-прежнему будет зависеть от цены на нефть? Будет скачок до 100 долларов — заметный рост неизбежен?

— Это зависит и от цены на нефть, от того, как будет функционировать налоговая система, зависит от того, сколько НПЗ из 36 действующих уйдут на ремонт. Что плохо — ценами на бензин у нас занимаются только в ручном режиме, и решения о демпфере пока неэффективны. Демпфер сработал по цене на дизельное топливо — она снизилась, а бензин нет.

«Все топливо нужно продавать в открытую через биржу. Тогда цена будет ниже»

— Что тогда нужно предпринять, чтобы были довольны все — и нефтяники, и правительство, и потребители, и независимые АЗС?

— У нас в стране нет дефицита топлива. Поэтому я считаю, что все объемы топлива нужно продавать через Санкт-Петербургскую товарно-сырьевую биржу. То, что через нее сейчас идет торговля лишь 13 процентами российского бензина и 5 процентами дизельного топлива, приводит к нерыночной оптовой цене, от которой формируется розничная цена. Если же все топливо будет продаваться в открытую через биржу, то цена будет ниже. Это выгодно и потребителю, и нефтяным компаниям, потому что это будет рыночная цена, цена без рисков, а кроме того, компаниям не нужно будет просить какие-то налоговые льготы и так далее.

Важно убрать акцизы на топливо и попытки регулировать розничную цену. Ценовая конкуренция в нашей стране практически уничтожена «благодаря» ФАС, которая воспринимает конкуренцию как картельный сговор или еще что-то. Если бы все это было осуществлено, цены на бензин в конце декабря упали бы на 5 рублей. Да, это был бы рынок, который бы падал и увеличивался в зависимости от мировых цен на нефть, но это было бы всем понятно и объяснимо, и выиграли бы от этой ситуации потребители и государство.

— Это похоже на европейскую практику?

— Эти идеи похожи на американскую практику, и если вы посмотрите на топливные цены в США, то увидите, что они ниже, чем у нас в России, хотя у них совсем другой уровень дохода и совсем другие уровни потребления бензина, так как это одна из самых автомобилизированных стран в мире.

— Что вероятнее всего будет через 3 месяца, когда у мартовского соглашения о заморозке цен на бензин закончится срок действия?

— Почему правительство пошло на продление этого соглашения еще на 3 месяца? Потому что те модели, которые они заложили в решения ранее, не сработали, и сейчас Минэнерго и другие заинтересованные ведомства пытаются выработать различные способы и механизмы госрегулирования, которые позволят рынку топлива функционировать без резких скачков. Поэтому перед нами попытка получить время для того, чтобы выработать какие-то новые меры.

Мы сами участвуем в этой работе, разрабатываем различные предложения, и не надо говорить, что правительство якобы ничего не понимает. Оно все прекрасно понимает, и ключевые министерства предпринимают усилия для того, чтобы в тех рамках, которые существуют на текущий момент, как-то принять правильное решение. Правительство просто взяло время, чтобы сделать работу над ошибками.

— А почему 3 месяца?

— Это было желание нефтяных компаний. Конечно, важна социальная ответственность, но они знают и о своих убытках.

— В мае вступят в силу санкции США в отношении иранской нефти. Взлетят ли цены?

— Я не думаю, что будет какой-то скачкообразный рост, потому что об этих санкциях было заявлено уже давно и рынок их уже отыграл, то есть заложил их в свои фьючерсы по бензину, нефти, дизельному топливу и так далее. Опаснее, если произойдет переворот в какой-нибудь нефтяной стране и там упадет нефтепереработка, что приведет к резкому и скачкообразному взлету цен на «черное золото», либо наоборот – случится новый технологический прорыв в добыче нефти, который приведет к падению цен.

«Социалистические эксперименты загубили нефтепереработку, и теперь власти страны вынуждены просить Россию, чтобы хоть как-то осуществлять и переработку, и добычу». Фото tsn.ua

— А события в Венесуэле могут повлиять на рост цены на «черное золото»?

— Власти Венесуэлы в течение последних нескольких лет из-за низких цен на нефть снижали нефтепереработку, а из-за отношений с США снижали нефтедобычу. Социалистические эксперименты загубили нефтепереработку, и теперь власти страны вынуждены просить Россию, чтобы хоть как-то осуществлять и переработку, и добычу. Своими силами осуществить эти процессы венесуэльцы не в состоянии, и эти факторы тоже заложены в текущие цены на нефть.

— Вы говорили, что для того, чтобы и рынок нефтепродуктов хорошо себя чувствовал, и цена на бензин была низкой, нужно отменить акцизы. Трудно поверить, что в ближайшие годы, а может и десятилетия, российские власти пойдут на такой шаг ввиду того, что мы страна небогатая. Но вот тут недавно премьер Медведев пообещал, что повышения налогов в ближайшие 6 лет не будет. Как вы это прокомментируете? Можно ли допустить снижение акцизов?

— Если на топливном рынке не случится критической ситуации, то есть если правительство не сможет удержать ситуацию под контролем при скачкообразном росте цен, то тогда оно снова будет снижать акцизы. Снижение акцизной ставки — это последняя палочка-выручалочка правительства в этой ситуации. А в остальном… Бюджет для наших чиновников — это что-то священное, и законы о выпадающих доходах бюджета фактически непроходимы в нынешней конфигурации нашей власти. Поэтому ни о каких снижениях речи быть не может, а по поводу обещаний Дмитрия Анатольевича не повышать налоги могу сказать только то, что налоги чиновники уже повысили (НДС, акцизы), и, кроме того, Владимир Путин когда-то обещал не повышать налоги, но вместо этого мы столкнулись с повышением разных штрафов и сборов. Думаю, что в будущем чиновники будут действовать таким же образом.