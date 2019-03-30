«Их нравы»: загадка происхождения Ататюрка и подозрения в масонских связях

«Отец нации» и Новое время

Фото: kultur.gov.tr (Мустафа Кемаль с матерью и сестрой)

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодняшняя его колонка посвящена Мустафе Кемалю Ататюрку — личности выдающейся и весьма противоречивой.

Живее всех живых

В первой четверти XX века «больной человек Европы» оказался на хирургическом столе Первой мировой войны, где ему отсекли отягощающие и не очень конечности. В результате будущий лидер нации произнес свое знаменитое: «Господа, мы завтра объявляем республику!». Казалось бы, огромная страна на полном ходу вдруг, в одночасье, сменила разорванные имперские шаровары на республиканский костюм и вместе с другими своими собратьями по несчастью вступила в неизвестные дали нового времени. Рифы Первой мировой войны разрушили сразу несколько империй, и на их обломках начали появляться первые национальные государства. Одним из таких государств стала Турецкая Республика.

Конечно же, ошибочно полагать, что преобразование огромной империи в республику было спонтанным решением, вызванным веяниями нового времени. Возможно, со стороны это воспринималось именно так. Но сегодня, имея возможность заглянуть вглубь истории и проследить ход событий, мы можем сказать, что республиканская форма правления — это продукт, или, если хотите, явное логическое следствие эпохи Танзимата и преобразований, начатых Махмудом II. Кроме хода событий и «невидимой руки истории», безусловно, основополагающую роль в эпоху глобальных перемен играют личности, аккумулирующие в себе неудержимый бег истории и направляющие его в то или иное русло.





Практически в любом офисе, неважно, государственном или частном, висит портрет Ататюрка. Фото Олега Тихонова



Именно с этой точки зрения личность Мустафы Кемаля (Ататюрка) является определяющей в становлении и дальнейшем развитии Турецкой Республики. Он принадлежит к той когорте людей, которые родились в 1880-х годах и оставили заметный след в истории своего народа. О Мустафе Кемале написано более сотни книг и научных трактатов, которые переведены на многие языки мира.

Одна из последних книг Йылмаза Оздиля, посвященная Мустафе Кемалю, даже вызвала острые споры в турецких медиа. В основном из-за своей стоимости — 2500 лир, на минутку, это больше минимального размера оплаты труда (около 25 тысяч рублей). Ататюрк до сих пор будоражит мысли и чувства представителей турецкой нации: в университетах и сегодня в качестве обязательного предмета преподают «Принципы Ататюрка и историю революции», практически в любом офисе, неважно, государственном или частном, висит портрет Ататюрка, во дворе каждой школы стоит памятник ему. Это закономерно — все, что было создано и запущено в оборот в новой Турции, было создано и запущено Ататюрком и его сподвижниками. Люди с самых ранних лет впитывают его дух, его идеи и мысли. Складывается ощущение, что даже сегодня, несмотря на то, что прошло столько лет после его смерти, и несмотря на начатую кампанию по его очернению, Мустафа Кемаль до сих пор актуален.

Турок, грек, албанец или еврей?

После долгого вступления мы постараемся вперемежку с некоторыми биографическими сведениями рассказать о значении Ататюрка для турецкого народа, о его личностных качествах и о событиях, которые привели к распаду империи и образованию республики. Наверняка будет сложно все это описать в одной статье, так что потребуется их серия.

Дом, в котором родился Мустафа Кемаль. Салоники, Греция. Фото Kemal Cenk Sarioglu / wikipedia.org

Несмотря на официальные данные, в турецком обществе до сих пор активно обсуждается тема семьи Ататюрка и его происхождения. Мнения расходятся по вопросу: был ли он турком, греком, албанцем или же евреем? Вдобавок ко всему относительно недавно появились утверждения о том, что его семья принадлежит к Сеидам (то есть потомкам пророка Мухаммада, — прим. ред.). У всех этих точек зрения есть множество сторонников, готовых с пеной у рта отстаивать свою правоту, тем более что факты биографии Ататюрка способствуют этому в полной мере.

Мустафа Кемаль родился в городе Салоники, который ныне принадлежит Греции. Изначально в этом городе жили албанизированные греки, туда же в период Османской империи были переселены турки из Анатолии, а также евреи, бежавшие из Испании.

Юноша получил великолепное военное образование. Он является выпускником лучших военных школы, училища и академии тогдашней Османской империи. По иронии судьбы, эти военные учебные заведения, которые были созданы с целью поддержки и укрепления султанской власти, стали очагами вольнодумия и свободы. Выпускники их, образовав Партию единения и прогресса, в 1908 году свергли Абдулхамида II и провозгласили вторую конституцию.

Стоит отметить, что изначально Мустафа Кемаль симпатизировал тем идеям, которые продвигала партия. Но в силу сложившихся конкуретных обстоятельств и несогласия Мустафы Кемаля с решениями Энвера паши их пути расходятся. Добавим, что расхождения между двумя лидерами идут также по линии внешнеполитических пристрастий. Энвер паша был убежденным германофилом, Мустафа Кемаль же, который тоже имел ранг паши, был франкофоном. Это особенно ярко проявилось в начале Первой мировой войны, когда партия Энвера паши поддержала кайзеровскую Германию, а также во время Второй мировой, когда Исмет Инёню (один из ближайших соратников Кемаля и второй президент Турции) до последнего оттягивал момент вступления в войну.

Мустафа Кемаль Бей (слева) с османским военным офицером и колониальными силами бедуинов в Дерне, Триполи, 1912. Фото wikipedia.org

Эскизы будущего государства

После выпуска из военной академии Мустафа Кемаль успел поучаствовать практически во всех сражениях, которые тогда вела Османская империя, начиная с Триполитании и заканчивая Йеменом, Палестиной, Балканами и многочисленными фронтами Первой мировой войны. Он прошел путь от лейтенанта до генерала армии (1905—1918 годы) и командовал различными войсками, участвовал в специальных операциях. Получил не только блестящий боевой опыт, но и активно продвигался по службе, проявил героизм и приобрел почитание как среди солдат, так и среди гражданских. Был адъютантом султана Вахдетдина и сопровождал его в заграничных поездках.

Возвращаясь к образованию, стоит добавить, что в архивных источниках указывается, что родным языком у него был османский, кроме того, он прекрасно владел французским, говорил по-гречески, персидский знал на уровне «Гулистана» Саади, а также освоил грамматику латинского языка. Из школьных программ отдавал предпочтение математике и геометрии. В годы республики он даже опубликовал книжку по геометрии. За это некоторые нынешние комментаторы уже успели заподозрить его в связях с масонами. Во время учебы в Стамбульской военной академии, кроме книг по военной тактике и стратегии, он взахлеб зачитывался французскими писателями и философами. Возможно, именно в этот период в его голове начинают формироваться эскизы будущего государства и приходит понимание необходимости изменения формы правления с монархии на республику.

Продолжение следует

Булат Ногманов