«Их нравы»: как последний султан продвинул по службе Ататюрка и набрал долгов перед смертью

Жизнь Мехмеда VI: вынужденное престолонаследие, недолгое правление, изгнание и похоронная заминка

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодняшний его рассказ посвящен недолгому правлению последнего султана Османской империи Мехмеда VI.

Случайный наследник

Тридцать шестому и последнему султану Османской империи не повезло — его правление пришлось на эпоху глобальных перемен. Первая мировая война, которая похоронила несколько империй и стала зачинательницей «короткого двадцатого века», разумеется, не обошла стороной и Османов. Империя пала и, по выражению некоторых турецких историков, уже не могла далее представлять интересы турецкого народа на международной арене — на ее руинах возникла новая Турецкая Республика.

Диапазон отношения к султану Вахдетдину (имя Мехмед он унаследовал вместе с престолом) колеблется от «предателя, действия которого привели к краху империи и который вынес смертный приговор Ататюрку» до «последнего правителя Османской империи, вынужденного покинуть страну для блага своего народа». Впрочем, как и везде, отношение к крупным фигурам прошлого всегда зависит от политической конъюнктуры настоящего, но мы постараемся пролить немного света на то, кем же был султан Вахдетдин, в жизни которого сходится множество противоречивых фактов.

Восьмому сыну султана Абдулмеджида изначально не грозила султанская карьера, и османский престол находился от него довольно далеко. При Мехмеде V основным претендентом на престол был сын Абдулазиза I Юсуф Иззеддин. Однако 1 февраля 1916 года перед одной из заграничных поездок он неожиданно совершил самоубийство. Существует мнение о том, что на самом деле это было убийство, совершенное по заказу Энвер-паши. Так или иначе, загадочные обстоятельства смерти Юсуфа Иззеддина до сих пор не раскрыты. После этого Вахдетдин стал претендентом на престол номер один, а через два года уже под именем Мехмед VI стал последним падишахом распадающейся Османской империи.

Ему пришлось признать Мустафу Кемаля и его сподвижников повстанцами, которые начали гражданскую войну, и даже заочно приговорить их к смертной казни. Фото wikipedia.org

Тайное покровительство Кемалю и вынужденное изгнание

На момент восхождения султана на престол ситуация была ужасающей. С одной стороны, марионеточное стамбульское правительство, которое принимает антинародные решения, с другой стороны, иностранные интервенты, которые делят империю на зоны влияния. Однако, в отличие от своего предшественника, Вахдетдин не желал быть лишь «свадебным падишахом», выполняющим предписания ненавистного марионеточного правительства, состоящего из представителей Партии единения и прогресса. По мере сил он старался противодействовать триумвирату пашей. В качестве примера можно привести назначение Мустафы Кемаля (Ататюрка) командующим сирийского фронта, он впоследствии возглавил национально-освободительное движение и организовал работу нового оппозиционного правительства в Анкаре.

Есть сведения о том, что султан Вахдетдин втайне от стамбульского правительства всячески содействовал деятельности национально-освободительного движения. Через организацию «Хилял-и-Ахмар», аналог современного Красного полумесяца, он вместе со своей семьей оказывал финансовую и материальную помощь борцам за независимость в Анкаре. Существует мнение, что в определенный момент султан Вахдетдин должен был встать во главе этого движения. Но ситуация сложилась по-другому, ему пришлось признать Мустафу Кемаля и его сподвижников мятежниками, которые начали гражданскую войну, и даже заочно приговорить их к смертной казни. Впоследствии стамбульское правительство было распущено, Министерство иностранных дел объявило о завершении своей деятельности, национально-освободительное движение победило.

Новый парламент в Анкаре издал указ об отделении халифата от султаната с последующим его упразднением. Таким образом, халифат был отделен от султаната, а парламент приобрел право назначать нового халифа, коим был назначен Абдулмеджид Эфенди, один из сыновей Абдулазиза. Плюс ко всему в прессе, которая начинает играть заметную роль в формировании общественного мнения, начинается кампания по очернению султана Вахдетдина. На этом фоне он был вынужден покинуть страну на британском броненосце «Малайа». Примечательно, что, покидая страну, он не взял ни копейки из государственной казны, сказав, что все это принадлежит его народу. С собой у него были лишь личные вещи и кое-какие сбережения.

Отъезд Мехмеда VI, 1922. Фото wikipedia.org



Погребальная заминка

Сначала опальный султан поселился на Мальте. Пишут, что Великобритания отказалась принять его на своей земле. Хотя из воспоминаний самого султана следует, что изначально он стремился в какую-нибудь исламскую страну. В 1923 году по приглашению короля Хиджаза Хусейна Вахдетдин посетил Мекку, таким образом, в отличие от своих предков, став первым султаном Османской империи, посетившим мусульманские святыни. Далее он направился в Италию, пробыв немного в Генуе, поселился в Сан-Ремо, где и провел остаток своих дней.

Будучи стесненным в средствах, после смерти он оставил множество долгов. Кредиторы опечатали его виллу и отказались выдавать тело родственникам, пока долги не будут выплачены. Находившийся в ссылке во Франции халиф Абдулмеджид-эфенди прислал деньги, но этого явно не хватило для покрытия всех долгов. Тогда дочь Вахдетдина Сабиха Султан, которая на тот момент тоже проживала во Франции, продала некоторые свои украшения и закрыла долг отца перед кредиторами. После этого встал вопрос о захоронении бывшего султана. Турецкая Республика, во избежание народных волнений, отказалась принимать у себя тело бывшего султана. Начались утомительные поиски и длительные дипломатические переписки. Наконец, было решено, что Вахдетдина захоронят в Сирии, в Дамаске, во дворе мечети Селимийе, которую когда-то давным-давно построил его далекий предок — султан Явуз Селим.

На тот момент премьер-министром Сирии, которая находилась под французской оккупацией, был Ахмед Нами-бей. Когда-то он был женат на дочери Абдулхамида II Аише и находился в определенной степени в родстве с Домом Османов. Это облегчило принятие решения и определение места захоронения. Тело на корабле было переправлено в Бейрут, оттуда по железной дороге доставлено в Дамаск, где его со всеми воинскими почестями встретил Ахмед Нами-бей. Гроб обернули кисвой (ткань, покрывающая Каабу) и захоронили во дворе мечети Селимийе.

В молодости султан Вахдетдин находился далеко от государевых глаз. Есть сведения о том, что он втайне посещал медресе Гюмюшхане, где его учителем был Гумар Хаджи Зиявуддин Дагестани. От него он получил основательное образование по фикху. Кроме того, он профессионально занимался каллиграфией, музыкой и литературой. Поочередно был женат пять раз. От этих браков у него родился один сын и три дочери.

Премьер-министром Сирии, которая находилась под французской оккупацией, был Ахмед Нами-бей. Когда-то он был женат на дочери Абдулхамида II Аише и находился в определенной степени в родстве с Домом Османов. Фото wikipedia.org

Дорогой читатель, на этом заканчивается наше повествование о славном Доме Османов. Спасибо, что все это время был с нами, интересовался, задавал вопросы и выражал свое мнение в комментариях. Мы переворачиваем эту страничку истории, а дальше, если на то будет воля Аллаха, нас ждет «короткий двадцатый век» с республиканским периодом истории уже современной Турции. Конечно же, время от времени мы будем возвращаться к Османской империи, вытаскивая на свет старинные скрижали истории и сдувать с них пыль времен. До новых встреч!

Булат Ногманов