Куда пойти в Казани: шоу Натальи Орейро, «День Бегемота» и фестиваль японской культуры

Афиша мероприятий с 1 по 7 апреля

Международный день смеха, который ознаменует начало следующей недели, можно будет отметить в Нацмузее — там представят программу «День Бегемота». Ценителей латиноамериканской музыки ждет новое шоу от уругвайской звезды Натальи Орейро, фанаты рэп-музыки смогут посетить концерты Тимати и Гуфа, любители джаза — послушать Крамера. Нас ждет фестиваль японской культуры и открытие рейса в Ярославль. Что еще интересного — в обзоре «Реального времени».

Нацмузей отметит «День Бегемота»

1 апреля в честь Международного дня смеха в Национальном музее РТ пройдет «День Бегемота». Название праздника происходит от негласного прозвища, которым окрестили жители города музей. В 30-е годы XX века к зданию музея были надстроены дополнительные третий и четвертый этажи, и здание стало намного больше и мощнее. С тех пор музей негласно стали именовать Бегемотом.

В программе — творческие мастерские, квест-игры, шуточные экскурсии, увеселительные мероприятия.

Начало в 10.00, стоимость билетов — от 75 до 150 рублей.

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1 апреля в честь Дня смеха в Национальном музее РТ пройдет «День Бегемота». Фото tonkosti.ru



Наталья Орейро привезет в Казань новое шоу

2 апреля в бальном зале «Корстон» пройдет концерт Натальи Орейро. Известная уругвайская актриса и певица привезет новое шоу в рамках Unforgettable Tour. Казань станет одним из первых городов, где состоится премьера песен, которые еще не слышала публика, — заверяют организаторы.

Начало в 19.00, стоимость билетов от 3 тыс. до 10,5 тыс. рублей.

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В консерватории пройдет концерт саксофонной музыки

1 апреля в малом зале Казанской консерватории состоится концерт музыки для саксофона. В программе — произведения П. Бонно, Р. Нода, Р. Планеля, Е. Подгайца, А. Луппова, Э. Низамова.

Начало в 17.00, вход свободный.

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1 апреля в малом зале Казанской консерватории состоится концерт музыки для саксофона. Фото afisha.uz



Возобновится рейс Казань — Ярославль

2 апреля возобновится прямой рейс из Казани в Ярославль и обратно. Полеты будут выполняться два раза в неделю.

По вторникам вылет из Казани запланирован на 16.50, прилет в Ярославль — на 18.05. Вылет из Ярославля будет производиться в 19.00, прилет в Казань — в 20.20. По воскресеньям вылет из Казани — в 10.00, прилет в Ярославль — в 11.15. Вылет из Ярославля — в 12.00, прилет в Казань — в 13.15.

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В БКЗ сыграют татарскую классическую музыку

5 апреля в БКЗ состоится сольный концерт хора и оркестра Государственного ансамбля песни и танца РТ «Жемчужины народа». Мероприятие пройдет под эгидой приближающегося 100-летия ТАССР.

В программе — татарские народные песни, хоровые и оркестровые произведения, созданные основоположниками татарской классической музыки XX века, песни народов мира.

Начало концерта в 19.00, стоимость билетов — от 300 до 600 рублей.

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В филармонии представят «Летучую мышь»

5 апреля в казанской филармонии представят оперетту «Летучая мышь». В основу сюжета оперетты легла пьеса «Ревельон» («Бал в сочельник, или Часы с боем») известных драматургов А. Мельяка и Л. Галеви. В главных ролях — солисты театра «Московская оперетта».

Начало в 18.30, стоимость билетов — от 300 до 1,5 тыс. рублей.

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5 апреля в казанской филармонии представят оперетту «Летучая мышь». Фото kuda-kazan.ru

В «Штабе» пройдет философская дискуссия

5 апреля в «Штабе» пройдет дискуссия «Философский перегруз 2.0: понятие подлинности». Спикер и. о. заведующего кафедрой социальной философии КФУ Артур Каримов расскажет о шовинизме, дискриминации и подлинности в философии.

Начало в 19.00. Вход свободный, по предварительной регистрации.

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Донорская акция «Добрая капель»

5 апреля в Республиканском центре крови состоится донорская акция «Добрая капель». Стать донором и сдать кровь может любой человек от 18 лет, весом не менее 50 кг, не имеющий противопоказаний.

Акция пройдет с 08.00 до 12.00.

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Стать донором и сдать кровь любой человек от 18 лет, весом не менее 50 кг, не имеющий противопоказаний. Фото Максима Платонова

Гуф и Тимати выступят в Казани

5 апреля в Корстоне пройдет концерт Тимати. В программу, помимо известных треков, войдут новые песни исполнителя. Начало в 20.00, стоимость билетов — от 1 тыс. до 6 тыс. рублей.

6 апреля на сцене концерт-холла «Эрмитаж» пройдет сольный концерт рэпера Гуфа. Начало в 19.00, стоимость билетов — от 1,3 тыс. до 2,4 тыс. рублей.

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Казанцев ждет фестиваль японской культуры

6 и 7 апреля в ДК им. Ленина пройдет ежегодный фестиваль японской культуры и анимации Fenix 2019. В дни японского праздника посетители смогут увидеть оригинальные народные костюмы, посетить мастер-классы по оригами, икебане, игре в ханафуду. Также запланирована ярмарка аниме-атрибутики и традиционных сувениров.

Начало в 11.00, стоимость билетов от 700 до 1 тыс. рублей.

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В дни японского праздника посетители смогут увидеть оригинальные народные костюмы, посетить мастер-классы по оригами, икебане, игре в ханафуду. Фото kzngo.ru

Даниил Крамер сыграет с Маликой Тирольен

7 апреля в филармонии пройдет концертное шоу «Вечер джаза с Даниилом Крамером». Известный джазовый пианист выступит с афроамериканской певицей Маликой Тирольен. Шоу объединит джаз, соул, креольскую мелодику, ритмы фанка — говорят организаторы.

Начало в 17.00, стоимость билетов — от 500 до 1,7 тыс. рублей.

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