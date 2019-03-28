В ожидании решения CAS и на «обновочках»: чем «Рубин» жил во время двухнедельного затишья?

Репортаж с открытой тренировки команды

«Рубин» в медиапространстве отсутствовал почти две недели — такую паузу получили отечественные клубы на время игр сборных. А поскольку из «Рубина» Станислав Черчесов никого в свое распоряжение не пригласил, тренерский штаб казанцев имел возможность подготовиться к решающей трети сезона практически в полном составе. При этом не менее важным сюжетом последних дней остается рассмотрение апелляции «Рубина» в CAS на решение УЕФА о запрете казанцам участвовать в еврокубках в ближайшие два года. Корреспондент «Реального времени» побывал на базе клуба и постарался выяснить, с каким настроем в клубе ждут решения CAS и как команда готовится к выездной игре с «Енисеем».

Решения CAS в «Рубине» ждут со сдержанным оптимизмом

Третья открытая тренировка в этом году особого интереса у журналистов не вызвала — всего пять представителей пишущей братии пришли узнать, в каком составе «Рубин» готовится сыграть с красноярским «Енисеем». Впрочем, матч с безнадежным аутсайдером сезона ажиотажа и не предполагал. Куда более важное сражение для казанского клуба разворачивается сегодня за три тысячи километров от базы команды — в швейцарской Лозанне, где Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию «Рубина» на решение УЕФА о запрете казанцам участвовать в еврокубках в ближайшие два года.

Напомним, в октябре прошлого года палата УЕФА по финансовому контролю клубов приняла решение лишить казанцев возможности участвовать в Лиге Европы за нарушение условий соглашений в области финансового «фейр-плей». По данным СМИ, «Рубин» не выполнил требование безубыточности в течение сезона-2017/18.

Мне сложно говорить, какое будет решение. Конечно, мы надеемся на положительное решение



— Сегодня для «Рубина» важный день — CAS рассмотрит его дела. Какие у вас прогнозы? — первым делом спросил корреспондент «Реального времени» у наставника казанцев Курбана Бердыева.

— Мне сложно говорить, какое будет решение. Конечно, мы надеемся на положительное решение.

— Но есть какие-то предпосылки для положительного исхода?

— Мы предоставили все необходимые для этого документы, так что надежды положительные, — ответил Бердыев.

Атмосфера на базе клуба, несмотря на некую судьбоносность этого четверга, была, однако, самая обычная. Полузащитник «Рубина» Вячеслав Подберезкин особой важности событиям в Лозанне не придавал, утверждая, что ближайшая игра с «Енисеем» важнее.

— Для каждой команды важно участие в еврокубках, но на самом деле мы сейчас не делаем какого-то акцента на этом, не заостряем внимания и готовимся к следующей игре. У нас задача — набрать как можно больше очков в Премьер-лиге. Каких-то мыслей о еврокубках пока что нет, — рассказал Подберезкин корреспонденту «Реального времени».

У нас задача — набрать как можно больше очков в Премьер-лиге. Каких-то мыслей о еврокубках пока что нет



«Енисей» находится в зоне вылета по результату, но не по игре»

Говоря о будущем сопернике, Бердыев был как всегда корректен — отдал должное оппоненту, несмотря на плачевное положение его дел. Напомним, «Енисей» с 11 очками занимает последнее место в таблице. Последний раз красноярцы выигрывали аж в ноябре прошлого года у проблемного московского «Динамо».

— Как шла подготовка команды к предстоящим матчам во время паузы на игры сборных, учитывая, что все россияне остались дома?

— В принципе, да, кроме двух легионеров, у нас никто в сборные не уезжал. Но, к сожалению, в команде многие приболели. Но в целом ту работу, которую запланировали, мы провели. Все готовы.

— Что можете сказать о «Енисее»?

— Думаю, эта команда находится на последнем месте по результату, но не по игре. Уровень игроков в «Енисее» достаточно неплохой, но мы не знаем, что там происходит. Понятно, что не везет и так далее. Сейчас, в паузе, к ним пришли еще игроки, которые, безусловно, усилили команду. Поэтому, я думаю, предстоит очень тяжелый матч.

Подберезкин отвечал примерно в том же ключе:

— Тренировочный процесс мы особо не меняли. Разве что было больше времени и нагрузочной работы. Старались изучать соперника, узнавать его слабые и сильные зоны. Потеряли Володю Граната, что проблематично для нас, а так, в принципе, все в хорошей форме и готовы к матчу.

— Вы сказали, что разбирали «Енисей». Что поняли о сопернике?

— У нас в принципе непредсказуемый чемпионат, каждая команда может выиграть у любой другой. Они сыграли вничью с «Ростовом», так что будет тяжелая игра. Тем более на стадион в Красноярске, я думаю, придет народ. В любом случае мы будем стараться показывать свою игру, а там уже как соперник позволит.

На само́й открытой части занятий какие-то новшества заметить было сложно — разве что заметно обновилась экипировка «Рубина»

На «обновочках» и со сборниками в составе

На само́й открытой части занятий какие-то новшества заметить было сложно — разве что заметно обновилась экипировка «Рубина». Компания Jako, к сотрудничеству с которой казанский клуб вернулся в нынешнем сезоне после года перерыва, предоставила игрокам новые ярко-зеленые куртки и черные штаны.

На поле действительно не оказалось только Граната, получившего травму малоберцовой кости в последней игре с «Ростовом», — ждать его раньше мая не приходится. А то и вовсе не увидим Владимира на поле до окончания сезона.

В строй вернулся защитник Игорь Калинин, а Артур Сагитов пока занимается в защитной маске. Без повреждений из сборных вернулись Реза Шекари и Филип Уремович.

— Что можете сказать об игре сборников? — спросили журналисты у Курбана Бердыева.

— Уремович играл на позиции правого защитника — то есть не на своей. А Шекари достаточно агрессивно провел матч, есть удовлетворение от этого. От его прошлых игр за сборную такого удовлетворение не было, — резюмировал итоги игры немногочисленных легионеров «Рубина» наставник команды.