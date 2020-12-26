ГАУЗ «Центральная городская клиническая больница № 18»
Общая информация
ГАУЗ «Центральная городская клиническая больница №18» г. Казани — многопрофильное медицинское учреждение Приволжского района г. Казани, располагающееся по ул. Х. Мавлютова, д. 2.
В состав ГАУЗ «ЦГКБ №18» входят участковая служба, стационар на 376 коек.
Руководитель — Залалдинов Ринат Сагитович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420101, ул.Х. Мавлютова, 2
- Телефон: (843) 229-79-61
- Email: gb18.kzn@tatar.ru
Дата последнего обновления: 26.12.2020