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ГАУЗ «Центральная городская клиническая больница № 18»

Медицина

Общая информация

ГАУЗ «Центральная городская клиническая больница №18» г. Казани — многопрофильное медицинское учреждение Приволжского района г. Казани, располагающееся по ул. Х. Мавлютова, д. 2.

В состав ГАУЗ «ЦГКБ №18» входят участковая служба, стационар на 376 коек.

Руководитель — Залалдинов Ринат Сагитович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420101, ул.Х. Мавлютова, 2
  • Телефон: (843) 229-79-61
  • Email: gb18.kzn@tatar.ru

Дата последнего обновления: 26.12.2020

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