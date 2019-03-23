Навруз на Казанском ипподроме: начало весны под мартовским снегом

Сегодня в Казани отмечают древний праздник Навруз — новый год у тюркских и иранских народов. Он совпадает с днем весеннего равноденствия, который в этом году наступил 21 марта. Главное действо развернулось на Казанском ипподроме. Татары, азербайджанцы, афганцы, казахи, киргизы, башкиры, таджики, туркмены, узбеки и турки представили национальную кухню и творческие номера. На празднике побывали корреспонденты «Реального времени».