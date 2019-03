История основания Tesla. При чем тут Илон Маск?

Новый воскресный спецпроект «Реального времени» — удивительные истории мировых торговых марок

1 июля 2019 года компания по производству электрокаров Tesla отметит свой 16-й день рождения. Ее капитализация уже достигла отметки $50 млрд, однако за все время существования Tesla ни разу не завершала год с чистой прибылью, убыток только за минувший 2018-й превысил $970 млн. Тем не менее, Tesla – бренд, доказавший всему миру, что электрические автомобили нужны не только на поле для гольфа, а для бензиновых двигателей уже давно зарезервировано место на музейной полке. О грандиозной подмене Илона Маска, идейных разработчиках Кремниевой долины и скандальных твитах – в материале «Реального времени».

В начале XX века Генри Форд покупал для своей жены электрокары

Начиная рассказ об электромобилях, нельзя не вспомнить о том, что этот рынок существовал и некоторое время даже процветал задолго до Tesla, Мартина Эберхарда, Марка Тарпеннинга и тем более Илона Маска. С начала XX века электрокары уже вовсю бороздили улицы Америки. По данным The Washington Post, В 1901 году примерно 38% автомобилей в Соединенных Штатах были электрическими, 40% – работали на паровых двигателях, и лишь 22% – на бензине. Уже в то время улицы многих крупных городов избавлялись от тонн навоза – непременных спутников конных экипажей, а бензиновые авто считались слишком грязными и тяжелыми в управлении.

Автоледи с автомобилем производства Anderson Electric Car Company. 1910 год



К 1915 году в Вашингтоне насчитывалось 1 тысяча 325 электромобилей, примерно столько же было в Детройте, свыше 4 тысяч – в Чикаго и свыше 3 тысяч – в Нью-Йорке. Как писали тогда американские газеты, настоящим лобби электромобилей были женщины: электрооборудование было чище, тише и в разы легче в управлении, чем паровое и тем более бензиновое, которое извергало едкие пары и запускалось с помощью рукоятки. Станции подзарядки для электрокаров располагались преимущественно в многочисленных городских автосалонах. К 1909 году авто на электродвигателях на одной подзарядке могли преодолевать расстояние до 80 миль (около 120 километров).

По-настоящему модными электрические авто в Штатах сделали первые лица Америки. Первой электрический автомобиль начала водить супруга 27-го президента США Уильяма Говарда Тафта – Хелен, чем спровоцировала настоящий бум продаж. Генри Форд, на тот момент производивший свои бензиновые автомобили в Детройте, покупал электрокары для своей жены Клары Джейн – она предпочла их машинам, которые производил ее муж.

Модель The Detroit Electric производства Anderson Electric Car Company, на которой ездила супруга 27-го президента США Уильяма Говарда Тафта



В то время выпуском электрокаров занималось сразу несколько американских компаний, среди которых Baker Motor Vehicle Co., Milburn Wagon Co., Anderson Electric Car Company. Электроавтомобилям прочили большое будущее на мировом рынке, но в ближайшее столетие этому не суждено было сбыться.

Конец эпохе электрокаров положила «Жестяная Лиззи» – авто Ford Model T на бензиновом двигателе, выпущенное Ford Motor Company в 1908 году. Революционная модель Форда впоследствии стала первым в мире автомобилем, выпускавшимся миллионными сериями. «Жестяная Лиззи» благодаря упрощенной конструкции и низкой себестоимости просто обвалила рынок: Ford Model T продавалась за 650$, тогда как цена сопоставимого по характеристикам электрокара доходила до 1 тысячи 750$.

«Жестяная Лиззи» – модель Ford Model T на бензиновом двигателе, выпущенная Ford Motor Company



Точку в развитии электрических авто поставил техасский нефтяной бум 1920-х годов: в стране появилось большое количество дешевого топлива, автозаправочные станции строились на дорогах по всей Америке, включая сельские районы, не имевшие доступа к электричеству. К 1930-м годам электромобили практически исчезли.

Мартин Эберхард и Марк Тарпеннинг – начало

История Tesla начинается в 1990 году – с момента знакомства молодого инженера-электротехника Мартина Эберхарда с компьютерным разработчиком Марком Тарпеннингом. На момент первой, случайной встречи обоим было чуть больше 30-ти, и у обоих за плечами был довольно внушительный профессиональный опыт. Оба основателя Tesla родом из Калифорнии, в то время уже зараженной магией Кремниевой долины. Их юность пришлась на время колоссальных прорывов в развитии компьютерных, мобильных и энергетических технологий.

Марк Тарпеннинг родился 1 июня 1964 года в Сакраменто. Получив степень бакалавра в области компьютерных наук в Университете Калифорнии, он начал свою карьеру в конгломерате Textron в Саудовской Аравии. Мартин Эберхард родился 15 мая 1960 года в Беркли, получил степень бакалавра вычислительной техники и магистра электротехники в Университете Иллинойса, после чего занимал должность инженера-электрика в Wyse Technology (производитель систем облачных вычислений до 2012 года). Во время очередной отлучки из королевства в родную Калифорнию, в 1990 году, Тарпеннинг, заглянув в офис Wyse Technology к старому другу Грегу Ренду, и повстречал Эберхарда.

Мартин Эберхард и Марк Тарпеннинг во время выступления в дискуссионном клубе Стэнфордского Университета



Они были полными противоположностями, возможно, поэтому их деловой союз и стал успешным, пишет Business Insider. Тихий, скромный и вдумчивый Марк Тарпеннинг сразу же обратил внимание на гиперэнергичного и харизматичного Мартина Эберхарда, который имел привычку завладевать всеобщим вниманием, как только входил в комнату. Очень быстро из приятельских их отношения переросли в деловые. Инженеры начали проводить совместные консультации для производителей портативных накопителей энергии, работая с зарождающимися формами мобильных компьютеров – ранними мобильниками и ноутбуками. Оба молодых человека понимали, что наступает идеальное время для того, чтобы воспользоваться технологическим импульсом и монетизировать свой опыт.

В 1997 году выбор был сделан. 15 апреля Эберхард и Тарпеннинг основали первую совместную компанию – NuvoMedia. Уже через год предприниматели вывели на рынок одно из первых в мире портативных устройств для чтения – электронную книгу под брендом Rocket eBook. Разработчики не прогадали. В 2000 году начинающие бизнесмены получили одно из тех предложений, от которых не отказываются – медиакомпания Gemstar – TV Guide International предложила за NuvoMedia девятизначную цифру. Вскоре стартап был продан за 187 млн$. К концу 2000 года теперь уже обремененные некоторым состоянием компаньоны начали думать над созданием новой компании. В это время Мартин Эберхард переживает развод.

Мартин Эберхард с электронной книгой Rocket eBook. Фото: businessinsider.com



«Я думал, что должен сделать то, что делает каждый парень после развода – купить спортивную машину, – рассказывал Эберхард Business Insider в 2014 году. – Но я не мог заставить себя купить машину, которая, проходя 18 миль, съедала галлон топлива, в то время как на Ближнем Востоке шли нефтяные войны, а аргументы в пользу глобального потепления становились все более неоспоримыми».

Ставка AC Propulsion не сыграла, породив Tesla Motors

Эберхард перебрал все возможные варианты энергопотребления, составив сводную электронную таблицу с источниками энергии: водородные топливные элементы, различные вариации бензина и дизельного топлива, природный газ, несколько типов аккумуляторов. Результаты удивили разработчика – в гонке показателей энергоэффективности безусловным лидером стал электрокар. Ученый решил углубиться в вопрос и вышел на компанию AC Propulsion – крупнейшего производителя электроавтомобилей, на тот момент уже выпустившего запредельный по стоимости спортивный электрокар Tzero (по характеристикам Tzero с оригинальной свинцово-кислотной батареей не уступал Lamborghini, было выпущено всего три машины).

Tzero стал живым доказательством того, что электрокар не должен быть медленным. После тест-драйва Эберхард был восхищен, но прекрасно понимал, что автомобиль себестоимостью $220 тысяч никогда не выйдет на рынок. Он решил стать частью команды AC Propulsion, одним из разработчиков Tzero. Главная его цель состояла в том, чтобы сделать из люксового электрокара электромобиль серийного производства. Разработчик заменил свинцово-кислотные батареи на литий-ионные аккумуляторы, аналогичные тем, что используются для ноутбуков. Год от года они становились все дешевле и по характеристикам нисколько не уступали оригинальным батареям Tzero.

Автомобиль Tzero, выпущенный компанией AC Propulsion. Фото: youtube.com



К сентябрю 2003 года, за шесть месяцев, Эберхард завершил доработку Tzero. Теперь машина могла разгоняться до 480 километров в час, весила всего 230 килограммов и разгонялась до 100 километров в час всего за 3,6 секунды. Разработчик предложил основателю и генеральному директору AC Propulsion Тому Гейджу и Алану Коккони запустить прототип нового Tzero на литиево-ионном двигателе в производство, но получил отказ. 1 июля 2003 года Мартин Эберхард и Марк Тарпеннинг основали Tesla Motors, чтобы заняться коммерциализацией электрокаров с литий-ионными батареями и асинхронным двигателем, уже апробированными на Tzero.

При чем тут Илон Маск?

Как нетрудно догадаться, товарный знак бренда Tesla родился как дань памяти изобретателю Николе Тесле, чью разработку – асинхронный двигатель переменного тока – Эберхард и Тарпеннинг намеревались использовать в своих авто. Первый офис Tesla Motors они открыли в офисном центре калифорнийского города Менло-Парк. В течение всего 2003 года компаньоны будут дорабатывать свою идею и формировать коммерческое предложение, которое могло бы заинтересовать потенциальных инвесторов. Начать разработчики решили с производства двухместного спорткара, после чего постепенно осваивать более массовые сегменты.

Машина должна была обеспечить все преимущества и вобрать в себя все характеристики спортивного автомобиля высокого класса, притом при более низких затратах для клиента и более низкой стоимости ресурсов для планеты. План был таков: разгон до 100 километров в час за 3,9 секунды, ноль выхлопных газов и отпускная цена ниже половины стоимости самого дешевого спортивного автомобиля. В качестве основы нового электрокара решено было использовать модель Elise британского производителя гоночных машин Lotus, некоторые комплектующие Tesla заимствовала у Tzero. К началу 2004 года все соглашения были подписаны, Эберхард и Тарпеннинг могли начать поиск инвесторов.

Илон Маск Фото: https://twitter.com/elonmusk/media

Совместными усилиями от венчурных фондов, семьи и друзей партнерам удалось собрать несколько миллионов долларов, но этого было слишком мало. Ключевой инвестор все никак не находился. Эберхард и Тарпеннинг вспомнили о своем знакомстве с Илоном Маском в 2001 году на конференции Mars Society в Стэнфорде, где тогда уже известный соучредитель PayPal Inc. выступал в качестве основного спикера, заражая всех «космическими» идеями. В 2002 году PayPal Inc. была продана eBay за $1,5 млрд.

Сделка превратила 31-летнего Илона Маска в состоятельного бизнесмена и перспективного инвестора. В мае 2002 года он основал еще одну компанию Space X, которая разрабатывает, производит и запускает передовые ракеты и космические аппараты, провозглашая своей миссией «сокращение расходов на полеты в космос» и «открывая путь к колонизации Марса». После презентации Маск согласился вложиться в Tesla Motors и стал председателем совета директоров компании Эберхарда и Тарпеннинга. По данным Business Insider, первый раунд инвестиций составил $7,5 млн.

Размолвка Маска с Эберхардом: так не могло продолжаться вечно

«Тесла» был неслыханным стартапом. Эберхард и Тарпеннинг замахнулись на выпуск машины, которая должна была доказать всему миру – электрокары нужны не только на поле для гольфа. При этом они были очень далеки от сферы автомобилестроения, все для них было в новинку. Это не могло не сказаться на сроках выпуска первой модели – буквально всему приходилось учиться с нуля, в проблему превращалась каждая мелочь, вспоминал спустя годы Тарпеннинг.

Эскизы-финалисты конкурса дизайна для The Roadster. Фото: businessinsider.com



Tesla продолжала расти и разрабатывать свой первый автомобиль – The Roadster. Компания открыла собственное производство во Фремонте, на фабрике площадью 5,5 млн квадратных футов, которая раньше принадлежала Toyota и General Motors. К 2006 году штат компании состоял уже из сотни с лишним сотрудников. В мае был готов первый прототип нового гоночного электрокара – EP1. На втором инвестраунде было собрано порядка $40 млн. По информации Forbs, $13 млн инвестировал Илон Маск, остальная сумма была собрана из взносов крупнейших американских венчурных фондов Valor Equity Partners, Compass Technology Partners, VantagePoint Capital Partners и бизнес-ангелов, сооснователей Google Ларри Пейджа и Сергея Брина.

Стало очевидно, что Tesla Motors должна выходить в информационное поле. Компания подписывает соглашения с несколькими рекламными агентствами. 19 июля 2006 года Tesla провела большую презентацию прототипа The Roadster в Санта-Монике. В список из 350 приглашенных гостей вошли крупные политики, кинозвезды и миллиардеры, в числе гостей был даже на тот момент губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер. Целью презентации было формирование «Списка ста» – ста первых покупателей автомобиля The Roadster. Гостям предлагалось взять на вечеринку чековую книжку, провести тест-драйв прототипа и купить эксклюзивную модель со специальной табличкой с подписью Эберхарда, Тарпеннинга и Маска за $100 тысяч.

Арнольд Шварценеггер на презентации Tesla. Фото: wikipedia.org



После тест-драйва EP1 проявилась новая волна проблем и недоделок The Roadster. Вся команда Tesla Motors вновь взялась устранять несовершенства. Тем временем пиар сделал свое дело. В течение двух недель после презентации Tesla продала 127 автомобилей. О компании заговорили – публикации начали появляться в The Washington Post, The New York Times и других вестниках Америки. Правда, не все из них устраивали Илона Маска.

2006 год считается датой начала конфликта главного инвестора Tesla с ее основателями – Эберхардом и Тарпеннингом. Маск был возмущен своей ролью «раннего инвестора Tesla», которую ему приписывали журналисты и общественность. Он настаивал на том, что наравне с основателями принимал участие в разработке концепции The Roadster. Забегая вперед отметим, что позже Маск станет задним числом именовать себя сооснователем компании, спровоцировав путаницу.

Производство Tesla. Фото: http://tesla-forum.ru

Непонимание в верхушке Tesla накапливалось. Параллельно кипела работа над The Roadster, вопросы оставались незакрытыми буквально по каждому направлению – от серийного проектирования до приобретения деталей и тестирования надежности, утверждал Эберхард в разговоре с Business Insider. Стоило команде завершить работы над какой-либо деталью, как поступали все новые предложения по оптимизации. Выпуск электрокара затягивался. Штат все рос, бухгалтерия огромного предприятия становилась все более запутанной, и Эберхард больше не мог совмещать все менеджерские функции с работой над The Roadster. Остро встал вопрос о поиске нового гендиректора, который смог бы разгрузить Эберхарда.

Ответственность за срыв сроков выпуска первой модели Tesla во многом лежит и на Илоне Маске, сходятся во мнении американские СМИ. Он всегда отличался собственным взглядом на стиль The Roadster и часто вносил конструктивные предложения, но редко присутствовал в офисе, а это означало, что его предложения всегда создавали хаос. Маск и Эберхард проводили часы за спорами о «начинке» и эстетике электрокара, а новый гендиректор Tesla так и не был найден. Эберхард же перестал справляться со всеми административными обязанностями.

Производства комплектующих и деталей для The Roadster располагались в десятках стран Европы и Азии, из-за недостатка внимания к выбору зарубежных партнеров, нечеткой бухгалтерии и ошибочных расчетов себестоимость машины возросла с предполагаемых $85 тысяч до почти $200 тысяч. Существуют разные точки зрения относительно виновника первых неудач The Roadster. Мы не будем углубляться в гипотезы, но как бы то ни было по настоянию совета директоров Tesla 8 августа 2007 года Эберхард подал в отставку, получив пост президента по технологиям. О решении совета основателя компании известил по телефону Илон Маск.

Производство Tesla. Фото: http://tesla-forum.ru

Расставание Эберхарда с Tesla было грязным: судебные разбирательства о клевете и размере выходного пособия длились несколько лет. Временно руководящий пост в компании занял бывший генеральный директор производителя электроники Flextronics Майкл Маркс. Уже 27 ноября 2007 года Маркс был заменен Зеевом Дрори, бывшим гендиректором автопроизводителя Clifford Electronics. Илон Маск же все глубже погружался в дела Tesla. К тому моменту его управленческие навыки уже не вызывали ни у кого вопросов. Он заработал славу жесткого, агрессивного, временами даже тираничного, но эффективного управленца. За год Маск фактически выстроил заново всю систему управления Tesla, существенно перетасовав штат. В конце 2007-го компанию покидает Тарпеннинг, не смирившийся с нововведениями.

Поехали!

Жесткое управление Маска давало свои результаты: еще до выхода The Roadster о Tesla знал весь мир. К 2008 году компания, наконец, была готова выпустить свой первый электрокар. Правда, к тому моменту, проведя контрольную ревизию, Tesla пришла к неутешительным результатам: разработка машины обошлась в $140 млн, в пять раз превысив изначально заложенный бюджет. Нельзя было игнорировать и падающий рынок автомобилей – ведущие мировые автоконцерны один за другим объявляли о банкротстве, а Tesla выводила в свет The Roadster. Чтобы спасти компанию Илон Маск вкладывает еще несколько десятков миллионов долларов из личного бюджета и вновь обращается к инвестфондам. После того, как ситуацию удается уравновесить, в октябре 2008 года Маск становится гендиректором Tesla.

Салон Tesla. Фото: autotesla.ru

В марте было запущено серийное производство The Roadster. Модель оказалась успешной – уже к 2012 году количество сошедших с ковейера машин составило 2 тысячи 600 единиц. Характеристики электрокара превзошли все ожидания – машина разгонялась до 60 миль (100 км) в час за 3,6 секунды и могла проехать 220 миль (350 км) без подзарядки, The Roadster разгонялся до 125 миль (200 км) в час и фактически стал первым в мире доступным полностью электрическим автомобилем. Поскольку контракт Tesla с Lotus на поставку 2,5 тысячи машин истек в конце 2011 года, в 2012 году модель перестала продаваться.

Прототип второй модели Tesla – Tesla Model S был представлен в 2009 году в Германии на Франкфуртском автосалоне. Второй электрокар Маска вышел с конвейера в 2012 году. На одном заряде аккумуляторов модель S может проехать 426 километров. Время полной зарядки аккумуляторов было снижено до 30 минут. В самой дорогой комплектации автомобиль способен разгоняться до 100 километров в час за 3,1 секунды. Цены на Model S начинаются от $75 тысяч. В 2015 году Tesla начинает серийный выпуск своего первого полноразмерного кроссовера – Tesla Model X, способного преодолеть на одном заряде порядка 500 километров.

Со временем Маску удается приблизить реальность к миссии, заявленной Tesla: стоимость электрокаров снижается, а характеристики не уступают машинам на бензиновых двигателях. В 2017 году компания выпускает свою самую экономичную модель – Tesla Model 3, цена стандартной версии которой не превышает $35 тысяч. Модель была представлена публике 1 апреля 2016 года. Презентация прототипа состоялась годом ранее, и уже за первую неделю предпродаж машину зарезервировали 325 тысяч человек.

Электрогрузовик Tesla Semi Фото: wikipedia.org

Но на этом Маск не останавливается: 16 ноября 2017 Tesla провела презентацию электрогрузовика Tesla Semi, поставки которого начнутся в 2019 году. Без подзарядки аккумулятора Tesla Semi может преодолеть расстояние до 800 километров. Без груза машина разгонятся до 100 км/ч за пять секунд, а при полной загрузке в 36 тонн время разгона составит 20 секунд. Аккумулятор электрического тягача полностью заряжается всего за 40 минут. Любопытно, что уже в 2017 году компания получила заказы на Tesla Semi от мировых корпораций. Известно, что только PepsiCo забронировала 100 электрогрузовиков для собственной логистической службы.

В марте 2019 года Tesla провела презентацию своего первого внедорожника, шестой по счету модели, Model Y. Серийный выпуск машин начнется только осенью 2020 года. Model Y обладает запасом хода без подзарядки в 370 км и до 100 километров в час разгоняется за 5,9 секунд. Максимальная скорость автомобиля составит 193 километра в час. В базовой комплектации авто обойдется в $39 тысяч.

В 2014 году капитализация Tesla, по данным Forbes, составляла $28 млрд, за минувшие пять лет она достигла отметки $50 млрд. Хотя многие эксперты и сейчас называют компанию Маска «мыльным пузырем», который вот-вот лопнет. В 2018 году выручка Tesla составила $21,4 млрд, но за все время существования компания ни разу не завершала год с чистой прибылью, убыток за минувший 2018-й превысил $970 млн. Сам Илон Маск за годы у руля Tesla прославился своими неосторожными и сомнительными, часто противоречивыми высказываниями в Twitter. В своем аккаунте соцсети он не раз был уличен в даче несбыточных обещаний о наращивании выпуска авто, получении прибылей и выкупе акций Tesla, находящихся в свободном обращении с целью сделать компанию частной. Американская комиссия по ценным бумагам обвинила бизнесмена в мошенничестве и попытке поднять курс акций. После судебных разбирательств в сентябре 2018 года Маск был отстранен от должности председателя совета директоров, заплатил штраф в $20 млн и был вынужден согласиться согласовывать свои посты в соцсетях.