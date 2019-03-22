Помериться акселями: Загитова была бы 15-й среди мужчин

Как и в прошлом году, воспитанница казанского фигурного катания Евгения Тарасова стала с партнером второй в мире

Второй день чемпионата мира по фигурному катанию в Японии запомнится легкой грустью из-за неиспользованного шанса в борьбе за золото Евгении Тарасовой и Владимира Морозова и провалом российских мужчин-одиночников. Подробности — в материале «Реального времени».

Тарасова и Морозов — «первые после»

В мировом спорте появилось уже странное для несведущих и абсолютно естественное для посвященных понятие — «первый после…» После пловца Майкла Фелпса, бегуна Усэйна Болта, прыгуньи Елены Исинбаевой, суперспортсменов, которые выходят на старт побеждать, в то время как остальные соревнуются. Конкурентам остается только рассчитывать на травмы, спад формы или на то, что МОК не допустит чемпиона до старта.

Суй Вэньцзин и Хань Цун пока не Болт с Фелпсом, но они уже находятся на дороге, которая ведет к бессмертию, к спортивной славе, которая остается в веках. У китайцев нынешнее золото — уже второе в карьере, плюс есть три серебра, одно из которых с Олимпиады-2018, и надо понимать, что они фавориты текущего олимпийского цикла. Это флагманы мирового фигурного катания, наследники по прямой другой великой пары — Шэнь Сюэ и Чжао Хунбо. Те были первооткрывателями, торившими путь для соотечественников и достигшими олимпийской победы в Ванкувере, когда партнеру было уже 36 лет, а партнерше — 31. Их международная карьера длилась целых пятнадцать лет, карьера Суй и Ханя пока насчитывает девять, но абсолютно понятно, что они не будут завершать ее до домашней Олимпиады-2022 — работая под руководством тренера Чжао Хунбо и тренера их тренера Яо Биня. И на сегодняшний день их главный соперник не на льду, а за его пределами — та самая травматичность.

Произвольная китайцев в Сайтаме выглядела божественно. Ее нужно было сравнивать не с другими программами участников чемпионата, а с лучшими произведениями мирового искусства. Поэтому серебро Тарасовой и Морозова — это не поражение. У наших не было сорванных элементов и ошибок, избежание которых позволило бы удержать первое место (за исключением отдельных помарок). В фигурном катании, как и в любом оценочном виде спорта, очень важно выигрывать у самого себя вчерашнего. И наши спортсмены сделали это, став первыми после лучшей пары современности.

Произвольная китайцев в Сайтаме выглядела божественно. Ее нужно было сравнивать не с другими программами участников чемпионата, а с лучшими произведениями мирового искусства. Фото isu.org



Делай что должно, и будь что будет

Для Тарасовой и Морозова слабым, но утешением может являться тот факт, что они опередят китайцев совсем скоро. По итогам командного чемпионата мира Россия предсказуемо займет место выше Китая (вангую — второе после Японии).

Правда, Суй и Хань могут просто не приехать на «командник»… Зато нашим надо будет ударно завершить сезон, как не получилось сделать, допустим, в 2017-м. Тогда на «команднике» мы также стали вторыми, но Евгения и Владимир выступили слабо, провалив короткую программу и не выиграв произвольную. Именно их очки могли принести нам итоговую победу. Значит, надо сейчас сделать что должно, и будь что будет.

Поскольку, глядя на высшую ступень пьедестала почета, нельзя забывать о том, что в спину дышат конкуренты по сборной страны. Россия потихоньку возвращает себе лидерство в парном катании, сейчас три наших дуэта финишировали в шестерке сильнейших. Дебютанты Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — шестые, с огромным отрывом по баллам от лучшей пары Канады. Дебют юных россиян напомнил подобный же старт Тарасовой и Морозова на ЧМ-2015, после чего Евгения и Владимир потихоньку, по шажочку, двигались вверх: пятые, третьи, вторые. И это при том, что они ни разу не баловни судьбы. Образовавшись в недрах группы Нины Мозер, они поначалу находились на задворках российского парного катания, не вызывая к себе реального интереса федерации. Даже в группе Нины Михайловны лидировали два других дуэта: заслуженные Волосожар и Траньков и яркие Столбова и Климов.

Тарасова и Морозов никогда не оказывались в роли счастливчиков или любимчиков российского фигурного катания, когда спортсмена спереди тянут, в спину толкают и в попу поддувают. Даже спортивная удача зачастую отворачивалась от них. Ее не хватило на первом финале Гран-при-2014, куда они не попали, набрав 24 очка и оставшись запасными. На командном ЧМ-2015, на который федерация делегировала Юко Кавагути и Александра Смирнова как занявших более высокое место на чемпионате мира в Шанхае. И это при том, что отрыв в баллах возрастных Кавагути и Смирнова от юных Тарасовой и Морозова составлял 45 сотых балла. Не повезло на этапе Гран-при-2015 во Франции, когда провалили короткую программу, а исправить положение дел в произвольной не могли, поскольку соревнования отменили из-за терактов в Париже. Не повезло, когда Евгению исключили в предолимпийском сезоне из членов сборной Татарстана, лишив допфинансирования. Все эти «не повезло» сказывались на потерях в финансах, недополученных призовых, которые можно было бы использовать для развития пары. Наконец, травмы, которые случались не в межсезонье, а прямо во время соревнований, как порез ноги во время чемпионата мира 2017 года.

Россия потихоньку возвращает себе лидерство в парном катании. Фото isu.org



Судьба много раз испытывала пару на прочность, поэтому проблемы нынешнего года, связанные с тем, что Евгения и Владимир больше не состоят в отношениях или недополучают тренерского внимания, — это тьфу и растереть. Не надо только после каждой относительной неудачи истерить наподобие: «шеф, гипс снимают, все пропало», как это было после серебра на чемпионате Европы нынешнего года. Отставание в шесть с лишним баллов от чемпионов — это повод для дальнейшей работы, усложнения программ и надежды на ошибку китайцев в решающий момент, чего уж тут скрывать. А вот разрыв в 11 с половиной баллов от бронзовых призеров ЧМ Натальи Забияко и Александра Энберта — это та яма, которая пока отделяет нынешних лидеров российского парного катания от преследователей.

Оттолкнуться от дна

Если кинуть мимолетный взгляд на предыдущий ЧМ в Сайтаме-2014, то обнаруживается несколько любопытных моментов. К примеру, там заканчивал свою карьеру Нодари Майсурадзе, катавшийся с Юлией Антиповой. После ЧМ последняя ушла из спорта, страдая анорексией, а Нодари стал молодым тренером, начав работу в группе Артура Дмитриева. Сейчас он готовит пару казанца Ильи Спиридонова и Лины Кудрявцевой.

Канадец Дилан Москович занял наивысшее место в своей карьере, четвертое, вместе с Кирстен Мур-Тауэрс, после чего взял в партнерши Любовь Илюшечкину. Теперь Москович завершил карьеру, а Мур-Тауэрс поднялась на седьмое место вместе с Майклом Маринаро. А бывшая партнерша Майсурадзе и Московича Илюшечкина сейчас скатывается вместе с Чарли Билодо.

Австрийцы Мириам Циглер и Северин Кифер тогда не пробились даже в 16 сильнейших, чтобы продолжить борьбу в произвольной программе. А сейчас они десятые. Для Австрии — ощутимый успех.

Наталья Забияко поменяла эстонское гражданство на российское, партнера Забоева — на Энберта, и сейчас они завоевали бронзовые медали. Фото kubansport.ru



Еще больший прогресс наблюдается у Натальи Забияко, которая ехала с Александром Забоевым на тот ЧМ как на свой последний старт, а в итоге получила приглашение в группу Нины Мозер. Для чего поменяла эстонское гражданство на российское, партнера Забоева — на Энберта, и сейчас они завоевали бронзовые медали.

Для чего этот экскурс в историю? Даже в самом неудачном выступлении следует искать что-то позитивное, и падение на дно рассматривать как шанс от него оттолкнуться. К примеру, Канада сейчас откатилась в середнячки, в США с парным катанием все плохо. Эшли Кейн и Тимоти Ледук финишировали сейчас девятыми, и это тревожный звоночек. На нынешнем чемпионате мира не было австралийцев Екатерины Александровской и Чарли Уиндзора, экс-чемпионов мира среди юниоров, которые поменяли тренерскую группу Нины Мозер на канадца Ришара Готье. Последнее, 19-е место на ЧМ заняли чехи Анна Абразевич и Мартин Бидарж, притом что Бидарж — также экс-чемпион среди юниоров, и со своей предыдущей партнершей Анной Душковой он был 11-м на прошлом ЧМ. Но и ему не стоит опускать рук. Поскольку есть пример француза Бруно Массо, который в Сайтаме-2014 стал с Дарьей Поповой 15-м, но рискнул поменять партнершу и гражданство и выиграл для Германии олимпийское золото — 2018 вместе с Аленой Савченко.

Мужское катание россиян: «Обнять и плакать…»

Одиночники в нынешнем составе сборной России — это коллективное «обнять и плакать». В истории российского спорта именно фигуристы вышли в лидеры первыми. Георг Сандерс завоевал первую для России медаль чемпионата мира еще 1896 году, Николай Панин-Коломенкин стал олимпийским чемпионом в 1908 году, во времена, когда Айседора Дункан еще не придумала художественную гимнастику, американцы проталкивали вольную борьбу в олимпийскую программу, а российские борцы-«классики» Иван Поддубный и Иван Заикин ломали всех на арене цирка, не имея права выступать на Олимпиадах. Именно фигурное катание было лидером спорта дореволюционной России. А сейчас…

Михаил Коляда постепенно становится неким нарицательным персонажем, новым «kerzhakoved», «промахиваясь» мимо прыжков на каждом важном старте. Фото fsrussia.ru



Меньше всего претензий к Андрею Лазукину, третьему номеру сборной, который приехал в Сайтаму, заменив «развалившегося» по ходу сезона Максима Ковтуна. Попал в произвольную программу, и спасибо. Александр Самарин по ходу исполнения короткой вошел в своеобразный круг любителей «бабочек», когда сорвал первый же прыжок. Теперь в нем Рика Кихира, Самарин и Юдзуру Ханю, только вот великий японец поднялся на третье место, отпрыгав все остальное шикарно. Михаил Коляда постепенно становится неким нарицательным персонажем, новым «kerzhakoved», «промахиваясь» мимо прыжков на каждом важном старте. Занимая 10-е место (Коляда) и 11-ю строчку (Лазукин) в турнирной таблице после короткой программы, этот состав одиночников может лишить Россию третьей квоты для участия в чемпионате мира следующего года.

Чем Загитова лучше Самарина?

Вместе с россиянами «стремительным домкратом» падают результаты недавних фаворитов. Канада не смогла выставить сейчас даже трех фигуристов и рискует потерять и вторую мужскую квоту. «Кленовые листья», кстати, и среди женщин лишились третьей квоты на ЧМ-2020, оставаясь действующими олимпийскими чемпионами в командных соревнованиях.

Китаец Цзинь Боян и вовсе представлял свою страну в единственном числе, поскольку провалил прошлогодний ЧМ, заняв 19-е место. Сейчас он пока девятый, ниже даже итальянца Маттео Риццо и никак не уходящего из спорта чеха Михала Бржезины, неофициального чемпиона мира по нестабильным прокатам.

Бросается в глаза, что Азербайджан наконец-то перестал выпендриваться и делегировал на чемпионат мира экс-россиянина Владимира Литвинцева, ставшего 16-м по итогам короткой. Азербайджан ранее давал международную практику таким известным российским фигуристам, как Николай Морозов или Игорь Пашкевич, и сейчас вернулся к проверенной годами практике. В женском катании, кстати, Азербайджан представляла Екатерина Рябова, которая отобралась в произвольную программу, чего не смогла добиться финка Эмми Пелтонен, заменившая бронзового призера ЧЕ Вивеку Линдфорс.

Алина Загитова с ее суммой лидера среди женщин могла быть 15-й, вздумай она заявиться в мужскую часть соревнований. Фото isu.org

Вообще, короткая программа в Сайтаме выдалась у мужчин настолько богатой на падения, «бабочки» и прочие ошибки, что просто диву даешься. Алина Загитова с ее суммой лидера среди женщин могла быть 15-й, вздумай она заявиться в мужскую часть соревнований. Не очень высоко? Как сказать. Выше обоих израильтян Даниэля Самохина и Алексея Быченко, выше лидера шведского катания Александра Майорова, третьего номера Японии Кейдзи Танаки и Самарина, замыкающего второй десяток.