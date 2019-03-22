ВТБ в Татарстане обеспечил рост по всем направлениям бизнеса

Объединенный банк ВТБ в Татарстане подвел итоги работы за 2018 год

Фото: пресс-служба ВТБ

Кредитный портфель объединенного банка ВТБ в Татарстане вырос на 18% и превысил 146 млрд рублей. Объем привлеченных средств физических и юридических лиц увеличился на 19% и достиг 127 млрд рублей. Банк ВТБ в Татарстане в прошлом году активно работал со всеми сегментами, расширяя свое присутствие на рынке. Подробности — в материале «Реального времени».

Расширение присутствия на рынке Татарстана

В прошлом году объединенному банку ВТБ в Татарстане удалось обеспечить рост ключевых показателей как в розничном бизнесе, так и в корпоративном по всем направлениям. При этом количество активных розничных клиентов достигло более 300 тысяч, а корпоративных — свыше 12 тысяч. В 2019 году банк планирует усилить свое присутствие в Татарстане, открыв точки в Чистополе и Лениногорске. В настоящее время банк ВТБ осуществляет обслуживание юрлиц и физлиц в 37 точках продаж. Новые отделения будут обслуживать как клиентов розничного сектора, так и представителей малого и среднего бизнеса.

Поддержка сельхозпроизводителей и МСБ

Управляющий банком ВТБ в Татарстане Марьям Давлетшина отметила, что кредитный портфель корпоративного бизнеса на начало текущего года составил 71 млрд рублей, увеличившись за год на 13%. В структуре портфеля 51% составляет крупный бизнес и 49% — средний и малый. Росту портфеля в сегменте МСБ во многом способствовало участие банка во всех программах государственной поддержки бизнеса.

«В прошлом году банк заключил в регионе 70 кредитных соглашений по льготным программам, благодаря чему компании республики получили финансовую поддержку на привлекательных условиях. Это дает бизнесу дополнительные возможности для реализации проектов в приоритетных отраслях экономики. В рамках «Программы 1706» Министерства экономического развития РФ мы заключили порядка 23 соглашений на сумму 1,4 млрд рублей. Ставка по этой программе составляла всего лишь 6,5% годовых», — рассказала Марьям Давлетшина.

В 2019 году ВТБ присоединился к обновленной программе Министерства экономического развития — «Программе 1764», которая пришла на смену действующей в прошлом году «Программе 1706». Она предусматривает выдачу кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства по ставке не более 8,5% годовых в 2019—2024 годах.

Примером поддержки МСБ в прошлом году стало открытие банком ВТБ кредитной линии рыбоводческому комплексу по выращиванию рыб осетровых пород «Биосфера-Фиш». Также ВТБ является активным участником программы льготного кредитования сельхозпроизводителей. В прошлом году было заключено 47 кредитных соглашений на сумму более 5,8 млрд рублей.

ВТБ открыл 67 спецсчетов застройщикам

В прошлом году ВТБ в Татарстане вел активную работу с рынком жилищного строительства. Сейчас в банке открыто 67 спецсчетов. С кредитным учреждением работают 27 ключевых застройщиков Татарстана. Всего в республике 64 крупных строительных компании. Таким образом, ВТБ охватил системой спецсчетов 42% строительного рынка.

«В настоящее время мы рассматриваем пять проектов застройщиков, которые можем финансировать по эскроу-счетам. Ожидаю, что на стадию заключения кредитных соглашений мы выйдем ближе ко второй половине года», — отметила Марьям Давлетшина.

ВТБ в Татарстане выдал ипотечных кредитов на 44 млрд рублей

Портфель физлиц составил на начало года 75 млрд рублей. За 2018 год он подрос на 23%. По-прежнему основной удельный вес — 44 млрд рублей — в розничном портфеле составляет ипотека. Рост составил 15%. В основном жители республики приобретали жилье на вторичном рынке. Набирает обороты и рефинансирование имеющихся кредитов.

«Интерес к рефинансированию понятен: клиенты рассчитывают на снижение финансовой нагрузки, а также на получение дополнительной суммы, которую можно использовать на ремонт квартиры», — сказала управляющий банком ВТБ в Татарстане.

«Динамика по ипотечному кредитованию во многом обеспечена благоприятными условиями на рынке, а также специальными программами ипотечного кредитования совместно с партнерами. В рамках этих предложений для клиентов предусмотрен дисконт к стандартным процентным ставкам», — отметила Марьям Давлетшина.

Рост автокредитования

Портфель автокредитов на 1 января 2019 года составил 5,2 млрд рублей против 4,5 млрд рублей годом ранее. Прирост портфеля автокредитов за 2018 год составил +15%. Хорошую динамику показало кредитование автомобилей с пробегом. Объем выдачи в рамках данного сегмента по сравнению с 2017 годом увеличился в 2,3 раза — до 865 млн рублей. По результатам 2018 года доля займов на подержанные автомобили в общем объеме автокредитования ВТБ достигла 24%. Средняя сумма кредита на такие авто составила 476 тыс. рублей.

Клиенты банка активно пользовались программой «Семейный автомобиль», которая действовала с января по май 2018 года. В рамках данной программы ВТБ в Татарстане выдал кредитов на сумму 470 млн рублей. С 1 марта 2019 года действие данной программы возобновлено.

Сила мобильного приложения

ВТБ активно развивает цифровизацию. В прошлом году банк обновил мобильное приложение (6+). Теперь клиенты могут получать информацию об операциях по картам банк через push-уведомления. А через мобильное приложение клиент может получить восемь видов справок, не обращаясь в отделение ВТБ.

«Наверное, самый ценный ресурс сейчас — время. Когда не надо посещать офис банка для получения информации о состоянии счета или погашения кредита. Достаточно зайти в мобильное приложение и совершить все операции за считанные минуты», — добавила управляющий банком ВТБ в Татарстане.

Также банк расширил возможность получения продуктов в формате «0 визитов». Это означает, что через мобильное приложение клиент может открыть накопительный счет, вклад и подать заявку о кредите. Он может с рабочего места получить продукты банка и это не отразится на стоимости услуги. А открыть вклад в мобильном приложении даже выгоднее, чем непосредственно в банковском отделении.

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