В Лаишево — пить: наиболее употребляющие территории Татарстана — Казань и окрестности

Набережные Челны остаются «пивной столицей» региона — догоняют челнинцев агрызцы

Фото: Олег Тихонов

В среднем один житель Татарстана выпивает как минимум одну бутылку водки в месяц — на «горькую» приходится 50% всего проданного в 2018 году в регионе алкоголя. Из-за высокой цены продажи водки в РТ в прошлом году снизились, районы начали в массовом порядке переходить на пиво. Среднедушевое же потребление алкоголя вообще выросло с 56 до 59,3 литра на одного жителя Татарстана. Аналитическая служба «Реального времени», изучив статистику продаж и потребления алкоголя вообще и водки и пива в частности, выяснила, где больше любят «беленькую», а где налегают на пенный напиток. Оказалось, что самым пьющим районом республики по итогам 2018 года стал Лаишевский, а городом — Казань и что Набережные Челны остаются «пивной столицей» Татарстана, но по пивному потреблению челнинцев уже догоняют агрызцы, купившие в два раза больше пива, чем в 2017 году.

Продажи водки снизились, районы массово переходят на пиво

Аналитическая служба «Реального времени» регулярно отмечала статистику продаж алкоголя в районах РТ, составляя их ежемесячные рейтинги и приводя данные по его реализации в регионах РФ — см. наш последний по времени материал «Алкогольный угар»: средний татарстанец пьет в 90 раз больше, чем житель Чечни». Он о том, что объем продаж алкоголя в России вырос на 9%. Напомним, в Татарстане объем продажи алкоголя в 2018 году вырос на 4%, составив 3,5 млн декалитров (дал), или 9,1 литра крепкого алкоголя в год на человека. По абсолютным показателям Татарстан по продажам алкоголя занимал 4-е место, в пересчете на среднего жителя — «лишь» 23-е.

Если суммировать продажи крепкого и слабого алкоголя с продажей пива, то получится, что в Татарстане в 2018 году было продано на 6% больше алкогольных напитков вообще, как слабо-, так и крепкоалкогольных: 23,12 млн дал против 21,8 млн в 2017 году. Среднедушевое потребление алкоголя выросло с 56 до 59,3 литра на человека.

Согласно последним статистическим данным, объем продаж алкоголя вообще (водки, виски, коньяка, вина и проч. — за исключением пива) в Татарстане в 2018 году остался примерно на уровне 2017 года — 5,8 млн дал, а это уже 15 литров алкоголя на жителя. При этом в действительности продажи именно водки снизились на 4%, до 2,9 млн дал (7,7 литра в год на среднего жителя РТ). То есть рост потребления алкоголя в регионе на те же 4% мог произойти за счет других алкогольных напитков, в частности, вина и, как мы уже писали, из-за высокой стоимости самой водки.

Напротив, как раз из-за дешевизны пива продажи этого напитка в Татарстане выросли в прошлом году сразу на 8%: с 16 млн до 17,2 млн дал. Увеличилась на те же 8% и среднедушевая реализация пива — с 41,1 до 44,2 литра в год.

Розничная реализация алкогольной продукции в Татарстане в 2017 — 2018 гг.

Наименование

муниципальных районов

и городских округов Алкогольная продукция, всего, тыс.дал. 2018 г. к

2017 г. Среднедушевая реализация алкогольной продукции, литр 2018 г. к

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. Лаишевский 78,5 70,9 111% 18,3 17,2 г.Казань 2129,0 2122,1 100% 17,1 17,2 Бугульминский 178,9 181,1 99% 16,9 16,9 Альметьевский 347,2 352,4 99% 16,8 17,1 Лениногорский 137,8 143,7 96% 16,7 17,2 Верхнеуслонский 26,4 24,3 109% 16,2 14,8 г.Набережные Челны 824,3 819,5 101% 15,5 15,5 Высокогорский 75,9 75,0 101% 15,4 15,6

С дешевым пивом решили бороться сами пивные производители

Дешевизна вызвана как меньшим акцизом на пиво (523 рубля на алкоголь с содержанием спирта, превышающим 9%, — и всего 21 рубль на пиво со спиртом до 8,6%), так и отсутствием минимальной розничной цены на пиво (на водку МРЦ составляет 215 рублей за пол-литра). Низкая стоимость компенсируется низким же качеством. И пивовары не первый год выражают тревогу, вызванную демпингом: летом 2018 года на полках появилось пиво уже по 50, 40 и 30 рублей за литр. Причины демпинга разные: «серое» безакцизное пиво из Казахстана и псевдопивные напитки, работа по снижению себестоимости крупными компаниями и развитие сетей-дискаунтеров.

В результате пивные производители предложили в прошлом году ввести МРЦ на пиво. А Пивная ассоциация РТ, объединяющая 70% производителей и дистрибьюторов, еще в декабре прошлого года ввела минимальную цену в 38 рублей на 0,5 л пива в алюминиевых банках и бутылках, предложив в феврале 2019 года распространить эту практику на все регионы РФ.

Самым пьющим районом РТ по итогам 2018 года стал Лаишевский, городом — Казань

По продаже алкоголя вообще (включая водку и вино и исключая пиво) самыми пьющими территориями Татарстана стали Лаишевский район — потребление на душу населения выросло на 7%, до 18,3 литра на человека — и Казань, где среднедушевая реализация алкогольной продукции осталась на уровне 2017 года — 17,1 литра в год на одного жителя. Именно Казань, что логично, остается лидером и по абсолютному показателю продажи крепкого алкоголя: здесь в прошлом году было продано 2,13 млн дал (в Лаишево, например, 78,5 тыс. дал).

В топ-10 пьющих регионов, предпочитающих крепкий алкоголь (вино, водку и проч.), вошли также Бугульминский (почти 17 литров алкоголя на жителя в год), Альметьевский район (16,8 литра), Лениногорский район (16,7 литра), Верхнеуслонский район, где потребление крепкого алкоголя выросло на 10% (с 14,8 до 16,2 литра), Набережные Челны (15,5), Высокогорский (15,4), Мензелинский (15) и Азнакаевский (14,7) районы.

В нефтяной столице Татарстана пьют больше, чем в нефтехимической

«Собратом» Казани, если говорить об абсолютных продажах, продолжает оставаться, разумеется, автоград — в силу второй по величине численности населения в РТ. Здесь продажи крепкого алкоголя в 2018 году выросли на 1%, составив 824,3 тыс. дал.

Сравнивая абсолютные и относительные показатели районов — крупнейших потребителей алкоголя, можно заметить, что в Нижнекамске продано алкоголя на 40 тыс. дал больше, чем в Альметьевске, но пьют в нефтехимической столице, в отличие от нефтяной, гораздо меньше: здесь было продано лишь 14 литров на человека в год, а не 16,8, как в Альметьевске. Похожая ситуация с Зеленодольском и Бугульмой: в Зеленодольском районе было продано на 4% крепкого алкоголя больше — 237,9 тыс. дал, тогда как в Бугульминском — всего 179 тыс. дал. Однако в Бугульме среднедушевая реализация крепкого алкоголя — 17 литров в год, а в Зеленодольске всего 14,4.

По продаже алкоголя, включая водку и вино и исключая пиво, самыми пьющими территориями Татарстана стали Лаишевский район — потребление на душу населения выросло на 7%, до 18,3 литра на человека — и Казань, где среднедушевая реализация алкогольной продукции осталась на уровне 2017 года — 17,1 литра в год на одного жителя. Фото Олега Тихонова

В Пестрецах продажи алкоголя могли вырасти из-за казанцев?

Если говорить о тревожных тенденциях, то в тройку районов РТ с наибольшим ростом среднедушевой реализации алкогольной продукции, помимо Лаишевского (7%), вошли также Пестречинский, где потребление алкоголя на среднего жителя выросло на 11%, а продажи в целом на 18%, что может быть вызвано и фактором пригородной застройки, где живут пьющие казанцы с высоким доходом; и Верхнеуслонский район, где среднедушевая реализация выросла на 10%.

Напротив, меньше пить стали, как в абсолютном, так и в относительном выражении, в Черемшанском, Кайбицком, Агрызском, Балтасинском районах (среднедушевая реализация на человека снизилась на 6% — продажи упали на 7%), а лидером стал Кукморский, где на душу населения продано на 7% меньше алкоголя, чем в 2017 году — всего 9,4 литра. Районы-«трезвенники» РТ — не самые, прямо скажем, богатые в РТ: Спасский (8,6 литра на человека), Дрожжановский (7,8 литра), Аксубаевский (7,3 литра).

Половина потребления алкоголя приходится на водку

Среднедушевая реализация водки, как мы уже отмечали выше, хотя и снизилась на 4%, остается все-таки высокой — 7,7 литра водки на человека, то есть почти 15,5 пол-литровых бутылки в год. Иными словами, в среднем один житель Татарстана выпивает как минимум одну бутылку водки в месяц. В общем потреблении алкоголя, не считая пива, потребление водки занимает 50%: 2,9 млн дал из 5,8 млн. Напомним, «Татспиртпром» в прошлом году увеличил производство водки на 3%, до 8,8 млн дал.

Розничная реализация водки в Татарстане в 2017 — 2018 гг.

Наименование

муниципальных районов

и городских округов Водка, тыс.дал. 2018 г. к

2017 г., % Среднедушевая реализация водки, литр 2018 г. к

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 2017 Актанышский 31,0 32,5 -5% 10,3 10,6 Новошешминский 13,0 13,5 -3% 9,8 10,1 Высокогорский 48,1 48,9 -2% 9,8 10,1 Лениногорский 80,4 84,5 -5% 9,7 10,1 Лаишевский 41,5 39,9 4% 9,7 9,7 Муслюмовский 18,2 19,9 -9% 9,2 9,9 Апастовский 18,1 18,9 -4% 9,1 9,4 Кайбицкий 12,6 13,7 -8% 9,0 9,7

Наибольшее потребление водки — в Актаныше, Лениногорске и Лаишево

Наибольшее потребление водки в Актанышском районе, здесь оно составило на душу населения 10,3 литра в год или 20,5 пол-литровых бутылки. Примыкают к нему Новошешминский и Высокогорский районы РТ, где на одного человека в среднем было продано 9,8 литра водки. Следом идут Лениногорский и Лаишевский районы с 9,7 литра водки в год.

Заметим, что Высокогорский, Лаишевский и Лениногорский районы лидируют и по потреблению алкоголя с содержанием спирта выше 9%. Как следствие, в этих районах доля потребление водки в потреблении алкоголя вообще гораздо выше средней по Татарстану. Так, в Актаныше на водку приходится 72,7% продаж, в Новошешминском и Высокогорском районах — 69,4 и 63,4% соответственно, в Лениногорске — 58,3%, в Лаишево — 52,8%.

Доля водки выше в аграрных районах — меньше всего ее любят в автограде и Казани

Заметим, что доля водки гораздо выше в аграрных районах РТ, превышая 70% в Кайбийцком, Балтасинском, Апастовском, Атнинском, Тюлячинском, Дрожжановском, Рыбно-Слоболдском, Алькеевском районах. Напротив, в промышленно развитых городах и районах водку пьют в долевом отношении меньше. И меньше всего — в Казани и Набережных Челнах — соответственно, всего 45,1и 41,4%. Показательно, что водочная доля меньше 50% в пяти районах, на которые при этом приходится большая доля водочных продаж: помимо автограда (372,1 тыс. дал) и Казани (882,1 тыс. дал), это Нижнекамск (192,3 тыс.) и Зеленодольск (118,4 тыс.). Зато входящий в этот топ-5 Альметьевск все-таки предпочитает водку другим алкогольным напиткам заметно больше, чем другие крупные города: на нее приходится 54% продаж.

Больше покупать водку в прошлом году стали только в трех районах Татарстана: в Верхнеуслонском продажи на душу выросли на 3%, до 9 литров на человека в год, в Пестречинском — на 3%, до 7 литров, в Чистопольском районе — на 1%, до 7,2 литра.

Зато Набережные Челны остаются «пивной столицей» республики

Продажи пива выросли в 2018 году на 8%, с 15,9 млн до 17,2 млн дал, среднедушевая реализация пива — с 41,1 литра на человека до 44,2 литров. Для сравнения, производство пива в РТ выросло в прошлом году всего на 2%, до 38,5 млн дал. Напомним, в прошлом году «Татспиртпром» запустил пивзавод в Чистополе мощностью 10 млн дал пива в год. Что любопытно, производство пива на «Булгарпиво» в том же 2018 году сократилось на 10% — точных данных по розливу нет.

Но данные по снижению никак не сказались на продажах пива в Набережных Челнах. Челнинцы не любят водку — в долевом отношении в автограде на нее приходится лишь 41,4% от всего алкоголя. Зато автоград оказался лидером по потреблению пива (возможно, из-за расположенного в городе «Булгарпива» и недорогого местного пива на прилавках): в 2018 среднестатистический челнинец купил 71 литр пива, или 3,7 млн дал. Получается, в месяц один житель Набережных Челнов покупает и выпивает почти 6 литров пива.

Снижение потребления на 2%, вызванное, вполне возможно, снижением динамики производства на «Булгарпиве», почти никак не сказалось на пивном лидерстве автограда, так как вторая «пивная столица РТ» расположена в Агрызе, и там на одного жителя в прошлом году пришлось 61,3 литра пива (или 216,4 тыс. дал), то есть почти на 10 литров меньше. Однако Агрызский район неожиданно оказался территорией, которая может догнать и перегнать автоград по пивному потреблению. Здесь продажи пива в 2018 году выросли в два раза (!): с 107,9 тыс. до 216,4 дал, как и среднедушевая реализация, еще год назад составлявшая всего 30,3 литра на человека.

Розничная реализация пива в Татарстане в 2017 — 2018 гг.

№

п/п Наименование

муниципальных районов

и городских округов Пиво и пивные напитки 2018 г. к

2017 г. Среднедушевая реализация пива, литр 2018 г. к

2017 г. 2018 2017 2018 2017 1 г.Набережные Челны 3774,1 3865,4 -2% 70,9 2 Агрызский 216,4 107,9 101% 61,3 3 Высокогорский 276,8 191,6 44% 56,2 4 Нижнекамский 1387,6 1355,5 2% 50,5 5 Верхнеуслонский 77,3 61,9 25% 47,4 6 Лаишевский 201,1 172,4 17% 46,9 7 Альметьевский 967,6 890,9 9% 46,7 8 Елабужский 385,9 357,5 8% 45,0

На 20 и более процентов выросли продажи пива сразу в 15 районах Татарстана

В пятерку главных пивных потребителей входят также Высокогорский район (276,8 тыс. дал — 56,2 литра на человека в год), где потребление пива выросло на 44%, Нижнекамск (1,4 млн дал — 50,5 литра в год на человека) и Верхнеуслонский район (47,4 литра на человека в год), где продажи пива выросли на четверть. Любят пиво в Лаишево, где его продажи выросли на 17%, до 201,1 тыс. дал, а среднедушевое потребление — на 12%, до 47,4 литра в год; в Альметьевске, где продажи пива выросли на 9% почти до 1 млн дал, соответственно выросла и среднедушевая реализация с 43,3 до 46,7 литра в год. В топ-10 по среднедушевой реализации пива входят также Елабуга (45 литров в год — всего 386 тыс. дал), Азнакаево (44,2 литра в год — 274,1 тыс. дал) и столица Татарстана: казанцы в прошлом году купили 5,4 млн дал, или 43,7 литра на брата.

Сразу в 15 районах продажи пива выросли на 20 и более процентов (среди них Тукаевский, Актанышский, Атнинский и др. районы). Более чем на четверть — в 10 районах. На 30—40% выросли продажи в Сабинском, Камско-Устьинском, Буинском и Алькеевском районах. Соответственно в них же на 30—40% выросла и среднедушевая реализация пива.

Потребление пива упало только в трех районах РТ: Аксубаевском (-10%) и Лениногорском районах и Набережных Челнах.