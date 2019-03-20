Пока 7,75%: эксперты прогнозируют сохранение ключевой ставки

Второй раз подряд совет директоров Центробанка сохранит ставку, полагают аналитики, но допускают ее изменение уже в ближайшие месяцы

Все опрошенные «Реальным временем» эксперты полагают, что 22 марта на своем очередном заседании совет директоров Банка России сохранит ключевую ставку на прежнем уровне — 7,75%. В то же время большинство аналитиков ожидают, при отсутствии форс-мажора, ее скорого снижения. Однако прогнозы относительно его сроков разошлись. Подробности — в материале «Реального времени».

За год ставка снизилась с 7,75% до 7,25% и вернулась к прежнему уровню

Совет директоров Банка России в ближайшую пятницу, 22 марта, рассмотрит вопрос по ключевой ставке. Напомним, за 3 года она снизилась с 11% до 7,75% годовых. В прошлом году ставка с такого же уровня опустилась в феврале до 7,5%, затем в марте — до 7,25%. Однако через полгода, с середины сентября, ее значение было увеличено до 7,5%. И в середине декабря состоялось пока последнее ее изменение — она вернулась к 7,75%.

Тогда регулятор объяснял, что «принятое решение носит упреждающий характер и направлено на ограничение инфляционных рисков, которые остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте. Сохраняется неопределенность относительно дальнейшего развития внешних условий, а также реакции цен и инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС. Повышение ключевой ставки позволит предотвратить устойчивое закрепление инфляции на уровне, существенно превышающем цель Банка России». Увеличивая ставку, ЦБ прогнозировал годовую инфляцию на уровне 5—5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020-м.

Позднее на своем очередном заседании 8 февраля совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%, объясняя это тем, что годовая инфляция в январе соответствовала нижней границе ожиданий регулятора, а инфляционные ожидания населения и предприятий несколько выросли.

«Вклад повышения НДС в годовые темпы роста потребительских цен в январе был умеренным. В полной мере влияние НДС на инфляцию можно будет оценить не ранее апреля текущего года. Также сохраняется неопределенность относительно дальнейшего развития внешних условий и динамики цен на отдельные продовольственные товары. Баланс рисков по-прежнему смещен в сторону проинфляционных, особенно на краткосрочном горизонте», — говорилось в пресс-релизе ЦБ.

Прогноз по годовой инфляции по итогам 2019 года не изменился, возврат к 4% ожидался уже в первой половине 2020 года. Дальнейшие действия по ключевой ставке Банк России обещал принимать, «оценивая достаточность повышения ключевой ставки в сентябре и декабре 2018 года для возврата годовой инфляции к цели в 2020 году, с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза, а также рисков со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков».

Эксперты единогласно прогнозируют сохранение ставки на уровне 7,75%



Опрошенные «Реальным временем» в преддверии заседания совета директоров ЦБ эксперты едины во мнении, что ключевая ставка пока останется на прежнем уровне.

Глава Sberbank Investment Research Ярослав Лисоволик в комментарии газете отмечает, что «во многом это [ожидаемое решение по сохранению ставки] определяется относительно благоприятным внешним фоном и улучшением динамики инфляции, траектория которой становится более умеренной, чем ранее предполагал ЦБ. С точки зрения внешнего фона можно отметить не только относительно благоприятные цены на нефть, но также смягчение позиции ФРС относительно дальнейшего повышения ставки».

«Инфляция пока продолжает ускоряться в годовом выражении и возможности для снижения ставки сейчас нет. При этом, поскольку по итогам февраля инфляция составила всего 5,2% год к году и по итогам марта, вероятно, не превысит уровень 5,5% г/г, то дальнейшее повышение ставки также не выглядит необходимым», — говорит главный экономист «Альфа-Банка» Наталия Орлова.

«Думаю, что комментарий ЦБ точно будет содержать оценку эффекта НДС, и тональность комментария должна стать более оптимистичной. Но готов ли регулятор уже сейчас объявить новый прогноз по инфляции по итогам года — это вопрос открытый», — добавляет Орлова.



Главный экономист «ВТБ Капитал» по России Александр Исаков поясняет, что в своем докладе о денежно-кредитной политике ЦБ основными факторами, которые будут влиять на динамику потребительских цен, называл повышение НДС с 18% до 20% в начале 2019 года и ослабление рубля, произошедшее в 2018 году. ЦБ предсказывал повышение инфляции до 6% год к году в первом квартале 2019-го. Росстат опубликовал данные по инфляции потребительских цен за январь и февраль, которые, во-первых, указывают на то, что пик инфляции будет существенно ниже 6%.

«Эффект от повышения НДС стал слабее ожиданий ЦБ, потому что, на наш взгляд, производители и фирмы учитывали будущее изменение в ставке НДС накануне повышения, закладывая в цены свои ожидания, то есть будущее повышение НДС было отчасти заложено в цены в конце 2018 года», — говорит Исаков.

Другим фактором эксперт называет ослабевание реального спроса в экономике — у производителей и фирм нет «рыночной силы», позволяющей им без потери спроса на свою продукцию перекладывать свои издержки на потребителя. «Наконец, курс рубля окреп с начала года более чем на 4%, Федеральный резервный банк США смягчил риторику, и премия за российский риск уменьшилась с начала года», — подытоживает Исаков.



Заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов говорит, что перенос изменения ставки НДС в цены произошел полностью за 3 месяца (декабрь — февраль) — накопленный эффект составил порядка 1,3 п.п.

«Наш прогноз по инфляции на 2019 год — 4,7—4,8% (декабрь к декабрю). Полагаю, Банк России будет осторожен в официальном подведении итогов переноса, потому что мировой опыт показывает, что на протяжении полугода какие-то эффекты могут сохраняться. Поэтому официальный прогноз если и будет пересмотрен, то вряд ли до уровня ниже 5%», — уточняет Куликов.

Экономисты ждут снижения прогноза инфляции на 2019-й

«Так как предстоящее заседание опорное, кроме решения по ставкам ЦБ РФ, будут актуализированы ожидания по экономической динамике и инфляции на 2019—2020 годы. Как отмечалось руководителями денежно-кредитной политики в Банке России в марте, динамика инфляции оказалась менее выраженной на фоне более слабого эффекта НДС, поэтому и превышение роста потребительских цен (ИПЦ) до уровня в 6% год к году в ближайшие месяцы крайне мала», — считает экономист Citi в России, Украине и Казахстане Артем Заигрин.

В связи с этим эксперт полагает, что, скорее всего, Банк России смягчит тон заявления, а также снизит прогноз по пику инфляции в 2019 году.

В департаменте анализа рыночной конъюнктуры «Газпромбанка» считают основным фактором роста цен в феврале плодоовощной сегмент, где цены подвержены фактору сезонности. При этом базовая инфляция (очищенная от эффектов сезонного и административного характера) в феврале замедлилась до 0,4% с 0,6%.

Эксперты из ГПБ также отмечают снижение инфляционных ожиданий впервые после повышения НДС. Кроме того, позволяют сохранить ключевую ставку внешние факторы: «С последнего заседания (8 февраля) нефть подорожала на ~8% к отметке 67 долларов за баррель. Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказали заявления министра энергетики Саудовской Аравии о том, что решение о продлении сделки ОПЕК+ может быть принято уже в июне. Обменный курс рубля к доллару, в свою очередь, поднялся на 1,4% до уровня 64,5 за тот же период. Крупные платежи по уплате налога на прибыль и НДПИ в конце марта подталкивают рубль в сторону дальнейшего укрепления».

Минэкономразвития, в свою очередь, подтвердило прогноз по росту цен на конец года в 4,3% на фоне исчерпания эффекта повышения НДС. «Мы прогнозируем годовые темпы роста цен, — говорят в «Газпромбанке», — на уровне 5,3—5,4% в первом квартале 2019 года и замедления до 4,7% по итогам года». Также эксперты выделяют обновление прогноза и новый формат предоставления данных: «Мы ожидаем, что ключевые изменения прогноза ЦБ РФ коснутся масштаба влияния НДС на цены, прогноза декабрьской инфляции, а также цен на нефть. Мы считаем, что регулятор снизит оценку влияния НДС на цены с текущих 0,6—1,5 п.п. Прогноз декабрьской инфляции, на наш взгляд, будет снижен с текущих 5,0—5,5%. Мы также полагаем, что регулятор может повысить прогноз по цене на нефть с 55 долларов за баррель в базовом прогнозе».



«Инфляционные риски со стороны повышения НДС и роста цен на пшеницу и бензин на данный момент реализовываются не агрессивно, при этом инфляционные ожидания сумели снизиться, поэтому в дополнительном повышении ставки необходимости нет», — уточняет аналитик «Росбанка» Анна Заигрина. «Текущая расстановка инфляционных сил указывает, что рост потребительских цен в своих пиковых значениях едва ли приблизится даже к нижней границе прогнозируемого Банком России интервала (5,5—6% г/г). Мы полагаем, что в марте инфляция достигнет своего максимального значения (5,4% г/г), а затем будет следовать по нисходящей траектории. Таким образом, мы можем ожидать, что инфляция будет приближаться к целевому уровню 4% быстрее, чем прогнозировалось ранее», — прогнозирует Заигрина.



Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович согласен с коллегами относительно сохранения ключевой ставки на уровне 7,75%:

«Если бы на сегодняшний день можно было предположить, что такие рыночные реалии останутся условно стабильными в перспективе 2019 года, то вопрос о снижении ключевой ставки мог бы оказаться на повестке дня уже на мартовском заседании. Однако мы полагаем, что рассчитывать на сохранение такой оптимистичной стабильности в отношении российских активов сейчас вряд ли возможно — угроза санкционных рисков остается актуальной, и масштаб негативного влияния в случае реализации данных рисков мы оцениваем как высокий», — заключает Покатович.



Управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА» Антон Табах также ожидает сохранения ставки: «Практически гарантировано сохранится выжидательная позиция <…> На это указывают движение инфляции по сценарию ЦБ, отсутствие внешних шоков».

Соглашается с коллегами и старший аналитик «Банка Уралсиб» Ирина Лебедева и добавляет, что «ЦБ хоть и смягчил в последнее время риторику, но рассчитывать на снижение ставки в ближайшее время не приходится, ЦБ планирует в ходе заседания на этой неделе оценить, достаточным ли было повышение ставки в конце прошлого года».

Также не видит предпосылок для изменения ставки на ближайшем заседании совета директоров ЦБ директор по аналитическому маркетингу «Ак Барса» Руслан Селиванов.



Главный аналитик «Промсвязьбанка» Денис Попов также отмечает, что регулятору необходимо время для оценки достаточности принятых в сентябре и декабре решений по ключевой ставке, и предполагает, что ЦБ может больше внимания уделить рискам замедления экономического роста: «Прогноз МЭР предполагает рост ВВП в 2019 году 1,3%, что близко к нижней границе прогноза ЦБ (1,2%—1,7%) и заметно ниже оценок потенциального выпуска (1,5%—2%), а значит, в перспективе может потребоваться переход к стимулирующей процентной политике».

Аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов, соглашаясь с коллегами относительно неизменности уровня ключевой ставки, добавляет, что «сейчас одной из приоритетных задач для российского регулятора, помимо сдерживания инфляции, является сохранение привлекательности отечественного долгового рынка. И пауза в цикле ужесточения монетарной политики, взятая американским регулятором, напрямую повлияет на решение ЦБ РФ, который также оставит ставку без изменений, сохранив ее на уровне 7,75%».

Дмитрий Харлампиев, директор по аналитике корпоративно-инвестиционного блока банка «Открытие», также выделяет умеренность ускорения инфляции и относительно благоприятную конъюнктуру финансовых рынков — фактор, который регулятор также традиционно рассматривает как высоко значимый на локальном уровне.

«Актуальный сглаженный консенсус-прогноз участников рынка предполагает рост ИПЦ на конец первого квартала на уровне 5,4%, в декабре текущего года — порядка 4,7% в годовом выражении», — говорит Харлампиев.

«Конъюнктура финансовых рынков показала заметное улучшение по сравнению с четвертым кварталом 2018 года, прежде всего в контексте изменения внешних условий. Помимо ревальвации рубля с начала года стоит отметить рост российского рынка акций, который по индексу РТС составил 11%, по индексу Мосбиржи — порядка 4%». Высоко значимой остается ситуация в сегменте рублевого государственного долга, так как именно к доходности ОФЗ сейчас привязано ценообразование на российском кредитно-депозитном рынке, говорит эксперт. Доля инвестиций нерезидентов в ОФЗ в январе текущего года выросла на 0,6 п.п. или на 54 млрд рублей (к декабрю 2018 года), что оказалось первым месячным ростом показателя с марта 2018 года.

Харлампиев отмечает достаточно сдержанную, по сравнению с августом — сентябрем 2018 года, реакцию российского финансового рынка на возобновление и усиление в феврале текущего года санкционной риторики со стороны властей США. А директор казначейства банка «Восточный» Константин Кочергин ожидает, что в среду ФРС США заявит о возможности переноса сокращения баланса на конец 2019-го. Это приведет к еще большому росту аппетита инвесторов к рисковым активам, поддержит благоприятную макроэкономическую конъюнктуру и комфортный уровень ликвидности в мировой экономике.

Благоприятный внешний фон, улучшение инфляционной динамики позволят снизить ставку по втором полугодии. Главное — без форс-мажора



Большинство из опрошенных «Реальным временем» экспертов прогнозируют снижение до конца года ключевой ставки при отсутствии шоков. Однако предположения о сроках таких действий регулятора несколько различаются.

Улучшение динамики инфляции, благоприятный внешний фон, вероятно, будут способствовать смягчению риторики ЦБ в течение текущего года и повышению вероятности снижения ключевой ставки во второй половине года, говорит Ярослав Лисоволик из Sberbank Investment Research.

С ним согласен Артем Заигрин из Citi: «Не стоит ожидать снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Мы думаем, что ЦБ РФ вернется к этому вопросу во втором полугодии».

Антон Табах, управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА», отмечает, что в условиях роста инфляции говорить о снижении ставки рано, так как это может снизить предсказуемость политики ЦБ. Движение по ставке более вероятно произойдет в июне, а ужесточение денежно-кредитной политики возможно только в случае сильных внешних шоков, которых нет, считает Табах.

«Если мы не увидим заметных форс-мажоров в санкционной теме или состоянии мировой экономики, думаю, начиная с лета у Банка России появится достаточно поводов снижать ключевую ставку (два-три раза по 0,25 до конца года). К этому моменту должна появиться большая ясность по упомянутым рискам, а короткие реальные ставки достигнут уровней выше 3,5%, что при относительно низких темпах роста ВВП будет восприниматься как сдерживающий для экономики фактор», — считает Дмитрий Куликов из АКРА. В «Банке Казани» также полагают, что снижение ключевой ставки будет происходить течение этого года постепенно

На фоне возможного приближения инфляции к целевому уровню 4% быстрее, чем прогнозировалось ранее, «в условиях сохранения стабильной ситуации на внешних рынках и в отсутствие агрессивных санкционных заголовков Банк России может перейти к снижению ключевой ставки уже в четвертом квартале 2019 года», — полагает Анна Заигрина из «Росбанка».

В департаменте анализа рыночной конъюнктуры «Газпромбанка» также считают, что ЦБ приступит к изменению процентных ставок в четвертом квартале, и ожидают снижения ключевой ставки на 25 б.п. до конца года.

В «Промсвязьбанке» в целом ожидают сохранение ключевой ставки без изменений в течение года, хотя и допускают переход к ее снижению в конце 2019 года — начале 2020 года.

Еще менее оптимистичны в «БКС Премьер». Главный аналитик финансовой компании Антон Покатович полагает, что пока геополитический риск на РФ характеризуется высокой степенью неопределенности, ключевая ставка будет оставаться неизменной. Эксперт ожидает, что уровень ставки в 7,75% сохранится до конца 2019 года, а в случае реализации санкционных рисков актуальным может стать вопрос о дополнительном повышении ключевой ставки.